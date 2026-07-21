La 20 de ani, factorii de creștere mută atenția de la anti-aging la bariera pielii

La 20 și ceva de ani, protejarea barierei cutanate este esențială. Formulele blânde, precum produsele cu factori de creștere, sunt mai utile. Mult mai utile decât graba spre activi puternici.

Dendy Engleman, medic dermatolog, îi descrie ca fiind „mesageri celulari”. Sunt proteine care comunică cu receptorii celulelor pielii și ajută la coordonarea proceselor implicate în reînnoire, reparare și întreținerea țesuturilor. Acești factori de creștere sprijină producția de colagen și elastină. O fac fără sensibilitatea asociată retinolului, ingredientul spre care multe femei se grăbesc prea devreme.

Obsesia pentru „anti-aging” din anii ’20 a îndreptat multe rutine către retinol și acizi AHA. Însă o barieră cutanată sănătoasă se poate sensibiliza inutil. Asta se întâmplă la contactul prea rapid cu activi puternici. Poate duce la arsuri, descuamare, iritații și, desigur, la bani cheltuiți pe produse pe care pielea nu le tolerează.

De ce unii specialiști preferă factorii de creștere

Esteticiana Elizabeth Hand preferă această abordare mai blândă. O preferă pentru felul în care arată pielea în timp.

„Recomand factorii de creștere pentru că eu cred că fac pielea să arate pur și simplu… mai bine. În timp, pot ajuta la îmbunătățirea texturii, fermității și rezistenței generale, astfel încât pielea pare mai puternică și mai sănătoasă.” SVR Spirial Deodorant 24H Deodorant roll-on 50 ml Cumpără acum

Elizabeth Hand îi folosește adesea după tratamente precum microneedling sau laser. Scopul este să reducă timpul de vindecare și roșeața. Asta îi face potriviți mai ales pentru pielea sensibilă sau pentru femeile care nu tolerează retinolul. Cosmopolitan îi indică și ca variantă pentru sarcină și alăptare, perioade în care retinolul este contraindicat.

Jasmine Hyman, 26 de ani, redactor asistent de frumusețe la Cosmopolitan, alege astfel de seruri dintr-un motiv clar. Dorește susținerea colagenului fără partea dură a produselor anti-îmbătrânire clasice.

„Iubesc serurile cu factori de creștere la 26 de ani pentru că sunt pline de ingrediente care promovează colagenul, minus toți activii duri și ingredientele care blochează porii, ce vin odată cu retinoizii, serurile anti-îmbătrânire și orice alte produse care promit să-mi netezească fața.”

Cu ce să începeți dacă nu vreți să exagerați

Protecția solară rămâne prima investiție. Abia după ea vine, poate, un retinoid, dar doar dacă pielea îl tolerează. Elizabeth Hand așază serul cu factori de creștere după aceste baze. Îl consideră o investiție bună, odată ce rutina esențială este deja acoperită.

Aici este nevoie și de realism legat de buget. Un exemplu menționat este un ser de 200 de dolari. Cu alte cuvinte, nu este primul produs pe care să-l cumpărați dacă încă nu aveți SPF-ul pus la punct.

Presiunea de a preveni ridurile cât mai devreme pare, în această logică, puțin deplasată.

„Cred că oamenii pun prea multă presiune pe ei înșiși să înceapă „anti-îmbătrânirea” cât mai devreme posibil. În anii ’20, aș petrece mai puțin timp îngrijorându-mă de riduri și mai mult timp construind o piele sănătoasă, asta este ceea ce îți va oferi cea mai bună piele pe termen lung.”

Elizabeth Hand adaugă ceva. Dacă bazele sunt deja puse, nu vede un motiv pentru care o persoană de 20 de ani să aștepte. Să aștepte până la 30 sau 40 de ani pentru a începe să folosească factori de creștere. Prevenția, în această abordare, începe înaintea semnelor vizibile, nu după ele.

Așadar, ce rămâne de făcut ține de ordine și de toleranța pielii. Mai întâi protecție solară. Apoi, un retinoid doar dacă pielea îl suportă. Iar serul cu factori de creștere intră ca un pas de susținere, mai ales dacă doriți o rutină blândă sau pielea dumneavoastră reacționează la activi puternici.