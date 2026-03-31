KJ Moody, stilistul unor vedete ca Beyoncé, Naomi Osaka sau Kelly Rowland, știe că în lumea modei spectacolul trebuie să continue, indiferent de obstacole. Vărul celebrei Beyoncé, care a învățat meserie de la mătușa sa, Tina Knowles (cea care a creat look-urile Destiny’s Child), a povestit în exclusivitate despre culisele meseriei sale, unde o rochie poate ajunge cu doar 12 ore înainte de un eveniment major.

Haos cu 12 ore înainte de Grammy

Când îmbraci vedete de prim rang, presiunea este imensă. Iar uneori, lucrurile o iau razna. Stilistul și-a amintit un moment de criză cu artista Bebe Rexha, chiar înainte de decernarea premiilor Grammy, când totul părea să se năruie.

„Rochia ei nu a fost gata decât cu vreo 12 ore înainte de premiile Grammy și a trebuit să aduc pe cineva cu avionul de la Paris la Los Angeles, iar pachetul a ajuns la 10:00 dimineața, covorul roșu fiind la 12:00. Aveam trei croitori. Încercau să o scurteze și a fost pur și simplu haos – haos, dar am reușit. Întotdeauna reușim până la urmă.”

Planul B și acul cu ață

Dar cum gestionezi astfel de situații limită? Moody explică faptul că un plan de rezervă este esențial, la fel ca și abilitățile practice. Nu de puține ori, a trebuit să coasă la propriu hainele pe clientă, în drum spre eveniment.

„Încerc mereu să am un Plan B. Așa că încerc mereu să am o a doua opțiune acolo, pe care clientul o iubește la fel de mult. Poate nu e favorita, dar e la fel de iubită, pentru orice eventualitate, pentru că nu se știe niciodată. Cred că este important să știi să coși de mână”, a mărturisit el.

Și nu e doar o vorbă în vânt. „Am stilizat-o pe Kash Doll pentru Premiile BET acum mult timp și eram literalmente în spatele camionetei, cosându-i corsetul de mână, în timp ce ne îndreptam spre covorul roșu, apoi am rămas în mașină, fără să cobor când a coborât ea. Să ai acele momente și să poți coase, să ai astfel de abilități ajută, cred, enorm de mult.”

Procesul creativ și look-ul preferat

Dincolo de crize, meseria de stilist înseamnă colaborare constantă. Totul începe cu o întâlnire inițială cu clientul pentru a discuta preferințele și a le potrivi cu proiectul sau „era” artistică în care se află. „Este procesul pe care îl iubesc cel mai mult – vorbești cu designerii despre alegerile de țesături, de culori, ce accesorii vom folosi, de ce acest lucru nu funcționează pentru corpul cuiva, de ce funcționează, și este multă colaborare.”

Întrebat despre look-ul său preferat din toate timpurile, Moody nu a stat pe gânduri. A ales o apariție memorabilă a verișoarei sale. „Cred că unul dintre look-urile mele preferate din toate timpurile ar fi, de fapt, stilizarea lui Beyoncé pentru brunch-ul Grammy de la RocNation. Am realizat o ținută personalizată albă Gareth Pugh, care avea acest halou imens și era ca un joc între o cămașă bărbătească și un corset, dar cred că acela a fost unul dintre momentele mele preferate.”

Pe cine visează să îmbrace

Chiar și după atâtea colaborări de succes, Moody are o listă de dorințe. Prima pe listă este Christina Aguilera. Cum ar arăta stilul ei sub viziunea lui? „Cred că este atât de distractivă, neînfricată și îndrăzneață, dar nu i-aș schimba stilul. Cred că are un stil grozav. Dar aș adăuga, știi, efectul KJ.”

Pe bune, ce înseamnă asta? „Aș adăuga puțin mai mult glamour, puțin mai multă modă, puțin mai multă arhivă, dar este cineva pe care mi-ar plăcea să o stilizez și poate purta atât de multe. A trecut prin atâtea ere diferite și ar fi distractiv să fac parte din noua ei eră.”

A doua artistă de pe lista sa este Tyla. Despre ea, a spus simplu: „Este incredibilă. Este frumoasă. Orice poartă, îi stă bine.”

Sfatul stilistului pentru tine

KJ Moody crede că moda ar trebui să fie distractivă și încurajează pe toată lumea să experimenteze. Hai să vedem ce ne recomandă.

„Spun să nu vă fie frică să vă jucați. Cred că nu voi uita niciodată când încerc să-mi schimb stilul, mă simt mereu puțin inconfortabil. Sunt mereu gen, «OK, arăt ciudat?», până când ajungi în preajma prietenilor și familiei tale și toți spun, «oh, îmi place jacheta ta», și ești gen, «oh, OK, acesta este un stil nou».”

Așadar, sfatul său este să ieșim din zona de confort (și știm cu toții cum e). „Deci cred că e important să nu-ți fie frică să te simți inconfortabil și apoi, pe măsură ce ești inconfortabil, vei începe să-ți găsești stilul personal. Cred că toți începem prin a fi inspirați – inspirați de cineva, așa că cred că asumarea acestui risc este cheia. Încearcă ce poartă altcineva și apoi fă-o a ta.”