Sezonul cald a adus-o din nou pe Katie Holmes pe străzile din Manhattan, iar apariția ei dictează deja ce vom purta în următoarele luni. Actrița a fost surprinsă weekendul acesta la Festivalul de Film Tribeca purtând două ținute care reinventează complet stilul boho-chic, transformându-l dintr-o estetică pur romantică într-una mult mai dură.

Și sincer, exact de asta aveam nevoie. Gândește-te la zilele acelea în care vrei să porți o rochie comodă și fluidă, dar parcă nu vrei să arăți prea fragilă sau excesiv de feminină prin traficul din oraș. Această nouă abordare ne oferă exact echilibrul perfect între confort și atitudine urbană. O rochie de mătase nu mai trebuie să fie neapărat o piesă pretențioasă.

Detaliile care fac diferența

Stilul boho clasic, cu rochii maxi și multă dantelă, ne amintește clar de perioada anilor 2000. Piesele vaporoase revin în forță datorită colecțiilor recente semnate de Chloé și Isabel Marant. Dar lucrurile stau puțin diferit acum, pentru că estetica a primit o actualizare destul de severă. Într-o analiză publicată recent de Vogue, se observă cum Holmes a dus această tendință într-o direcție complet neașteptată pentru vara aceasta.

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Prima ei alegere a fost o rochie Chloé din mătase, de culoarea șampaniei, cu finisaje din dantelă și umeri bufanți, preluată din colecția de toamnă 2026 a brandului. Numai că aici intervine elementul surpriză. În loc de niște încălțări fine, ea a asortat rochia cu o pereche de sandale negre ascuțite model Cleia, pline de capse aurii masive. Un pantof dur, gândit special pentru a contracara lejeritatea rochiei.

Cum aplicăm regula în viața reală

Iar seara, la petrecerea de după vizionare, a plusat și mai mult. A îmbrăcat o rochie furou Magda Butrym din satin și dantelă în nuanța piersicii, pe care a purtat-o direct peste o pereche de pantaloni negri din piele. Din nou, pielea a fost folosită tactic pentru a asigura acea notă grunge ținutei.

Pentru noi? E simplu. Un sfat de la noi ar fi să nu renunți la rochiile vaporoase pe care le ai deja în dulap, ci să le schimbi contextul. Adaugă o jachetă de piele uzată sau niște botine cu ținte. Această juxtapunere, pe care publicațiile de modă se întreabă dacă ar trebui să o numească „edgy-boho” sau „rocker-boho”, anulează instant efectul prea dulce al dantelei.

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Katie Holmes are un istoric dovedit în a lansa obsesii vestimentare peste noapte, de la celebrul sutien tricotat Khaite până la pantofii cu vârf pătrat de acum câțiva ani. Cât de repede vor ajunge aceste combinații curajoase în vitrinele magazinelor de la noi. Până atunci, întrebarea e clară. Tu cu ce piese dure ai combina rochia ta preferată de vară?