Kate Hudson și Mindy Kaling au revenit pe covorul roșu miercuri seară, în Los Angeles. Cele două au participat la premiera celui de-al doilea sezon al serialului de comedie „Running Point” de pe Netflix, optând pentru ținute complet opuse.

Albul imaculat al lui Kate Hudson

Actrița nominalizată de două ori la Oscar, Kate Hudson, a ales o creație din colecția de toamnă 2026 ready-to-wear a designerului Brandon Maxwell. Rochia sa a fost una albă, fără mâneci, cu un decolteu tip halter și un corset voluminos, care se termina cu un tiv „bubble” în talie, un detaliu specific anilor 2000. Fusta rochiei, în schimb, a fost simplă și dreaptă, cu o siluetă tip coloană și buzunare laterale.

La momentul debutului său din februarie, în cadrul Săptămânii Modei de la New York, colecția a fost descrisă ca fiind „o linie mai matură, cu momente de senzualitate, atitudine și o garderobă sartorială amplă pentru zi cu zi”.

Iar bijuteriile au fost asigurate de Hoorsenbuhs. Întregul look al lui Hudson a fost curatoriat de echipa de stiliști formată din Rob Zangardi și Mariel Haenn.

Mindy Kaling a ales negrul misterios

Creatoarea serialului „Running Point”, Mindy Kaling, a mers la polul opus din punct de vedere cromatic. Ea a purtat o rochie neagră cu mâneci lungi, al cărei principal punct de atracție a fost corsetul transparent, decorat cu cupe de sutien cristalizate pentru un plus de strălucire. De sub bust, fusta a curs într-un stil mulat, tip coloană, terminându-se cu o trenă discretă. V-ați fi gândit la o asemenea combinație?

Și-a accesorizat ținuta cu cercei lungi statement, o brățară simplă și un inel asortat. E drept că Mindy Kaling lucrează adesea cu stilista Erin Walsh (cea care se ocupă și de look-urile lui Anne Hathaway pentru turneele de promovare), iar asta se vede.

Despre ce este vorba în Running Point

Serialul o urmărește pe Isla Gordon, personaj interpretat de Kate Hudson, care devine președinta echipei de baschet LA Waves după ce fratele ei este internat la reabilitare. Până la urmă, întreaga poveste se concentrează pe eforturile ei de a se impune și de a-și demonstra valoarea într-o lume a sportului dominată de bărbați.

Sezonul doi din „Running Point” va fi lansat pe Netflix pe 23 aprilie.