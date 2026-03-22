Karol G a adus farmecul epocii de aur a Hollywood-ului la Miami, vineri seara. Artista a fost gazda galei caritabile Con Cora Land, organizată la Vizcaya Museum & Gardens, unde a apărut într-o creație spectaculoasă, argintie, semnată de casa de modă grecească Celia Kritharioti.

O rochie desprinsă din filme

Cântăreața piesei „Si Antes Te Hubiera Conocido” a ales o rochie cu un finisaj lichid, de un argintiu pal, care face parte din colecția de primăvară 2026 a casei de couture. Designul este unul complex. La prima vedere, pare o simplă rochie mulată, dar lucrurile stau puțin diferit.

Vorbim despre o rochie tip halter, cu un decolteu răsucit care se adună în zona gâtului și se deschide într-un decupaj frontal alungit. Materialul se înfășoară pe diagonală peste trunchi, lăsând la vedere o parte a abdomenului, înainte de a continua într-o linie joasă și drapată pe șold. De acolo, creația se extinde într-o fustă lungă și fluidă, care a completat perfect silueta artistei.

Styling impecabil

Întregul look a fost menținut în același registru stilistic, inspirat de Old Hollywood. Părul său blond, tuns bob, a fost aranjat cu o cărare adâncă pe o parte și prins discret după o ureche. Și cum altfel să completezi o astfel de ținută dacă nu cu accesorii pe măsură? O pereche de cercei mici cu diamante și câteva inele au fost suficiente pentru a finisa apariția sclipitoare.

O alegere deloc întâmplătoare

Iar alegerea designerului nu pare deloc una la întâmplare. Celia Kritharioti a fost o prezență constantă pe covorul roșu în ultima perioadă. Chiar la începutul săptămânii, actrița Gabrielle Union Wade a purtat tot o creație argintie semnată de designerul grec la petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri.

Karol G a urmat exemplul cu o piesă din colecția de primăvară 2026, a cărei linie „Old Hollywood” a inclus numeroase rochii argintii de tip halter, cu tăieturi drapate și materiale la fel de fluide.

O mișcare de imagine bine gândită.

Gala Con Cora Land

Evenimentul a fost cea de-a doua ediție a galei Con Cora Land. Fundația Con Cora, înființată pentru a continua munca socială a lui Karol G, se concentrează pe sprijinirea fetelor și femeilor prin programe educaționale, de bunăstare și de dezvoltare socială și economică (o misiune nobilă, de altfel). Printre invitații de seamă care au luat parte la evenimentul din Miami s-au numărat Alicia Keys și Ciara.

Dar agenda artistei nu se oprește aici. Apariția vine în contextul unui an plin pentru Karol G, care a început 2026 cu un nou parteneriat pe mai mulți ani cu Reebok. Până la urmă, ea este acum imaginea campaniei de relansare a liniei Classics a brandului.