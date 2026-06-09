Zilele trecute, Jennifer Lopez a bifat unul dintre cele mai grele și frumoase momente din viața oricărei mame. Artista a participat la absolvirea liceului a fiului ei, Max Muniz, o ceremonie organizată la UCLA, unde abia și-a putut stăpâni lacrimile.

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https://x.com/Fludded/status/2060704157854466243

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Te-ai gândit vreodată cum o să fie ziua în care copilul tău își face bagajele și pleacă la facultate? Ei bine, se pare că sindromul cuibului gol lovește la fel de tare indiferent dacă ești o mamă obișnuită care lucrează la birou sau un superstar global. Sincer, e o ușurare să vezi că anxietatea despărțirii nu ține cont de statut sau de contul din bancă.

Lacrimi la absolvire și o familie în schimbare

La evenimentul de vineri, tânărul de 18 ani a purtat o cămașă tie-dye, adidași Nike și câteva ghirlande tradiționale la gât. A fost înconjurat de bunici, de managerul Benny Medina și de fratele său geamăn.

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Și aici intervine un detaliu interesant despre dinamica familiei. Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, aceasta a fost una dintre primele apariții publice de când s-a aflat despre noua identitate a lui Oskar Muniz.

Fost cunoscut public sub numele de Emme, Oskar a participat la ceremonie purtând un tricou polo roșu și pantaloni albaștri. Conform rapoartelor, Oskar a fost trecut recent sub acest nume nou într-un program universitar și este identificat cu pronume masculine. Iar schimbarea vine după un moment din 2022, când Lopez l-a prezentat pe scenă folosind pronume neutre. Marc Anthony, cu care artista a fost căsătorită un deceniu, nu a părut să fie prezent la eveniment.

Pregătirile pentru viața de campus

Dar emoțiile artistei nu au început brusc la festivitate. Cu doar câteva zile înainte, ea a fost invitată la emisiunea lui Jimmy Kimmel, unde a recunoscut că tranziția o consumă enorm.

„Nu vorbi despre asta, o să încep să plâng. Vreau ca ei să fie fericiți. Să meargă unde vor să meargă, să facă ce vor să facă.” – Jennifer Lopez, artistă

Ea a mărturisit că plânge de două luni încoace doar pregătindu-se pentru această etapă. Ba chiar a povestit cât de greu i-a fost să scrie un simplu mesaj pentru anuarul școlar, sarcină care i-a luat două zile din cauza lacrimilor. Acum, se pregătește intens pentru mutarea propriu-zisă a copiilor ei.

„O să le împachetăm camerele de aici și o să ia toate lucrurile pe care vor să le ia la cămin. Apoi o să-și dea seama că acele cămine sunt prea mici. O să le fie dor de casă. Sper să vrea să se întoarcă foarte curând.” – Jennifer Lopez, artistă

Gemenii se pregătesc acum să lase în urmă proprietatea de 18 milioane de dolari din Hidden Hills, cumpărată după despărțirea artistei. Urmează vara mutărilor efective în campus, iar testul real abia la toamnă va începe, când camerele lor vor rămâne cu adevărat goale.