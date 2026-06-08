Cântărețul Jay Sean, ajuns acum la 45 de ani, se pregătește pentru un moment cu totul special marți seară. Artistul care ne-a marcat adolescența cu hitul „Down” din 2009 va concerta direct pentru Regele Charles la gala anuală de strângere de fonduri British Asian Trust. Și da, speră ca monarhul să lase eticheta deoparte și să danseze.

Te-ai gândit vreodată cât de repede trece timpul? Noi ascultam piesele lui în liceu sau facultate, iar acum omul face istorie la nivel înalt. Dincolo de nostalgia pură, povestea lui e o lecție super faină despre curajul de a-ți schimba cariera atunci când simți că drumul tău e altul, chiar dacă părinții tăi ar vrea o meserie „sigură”.

Hitul care a scris istorie

Contextul e unul de excepție. Jay Sean tocmai a devenit primul artist sud-asiatic care obține o certificare de Diamant din partea Recording Industry Association of America (RIAA). Asta înseamnă că a vândut peste 10 milioane de copii ale piesei sale din 2009, cântată alături de rapperul american Lil Wayne.

Recomandări Vestea trista primita de Regele Charles. Ce se întâmplă în familia regala chiar inaintea unei nunti

Așa cum a detaliat Independent într-un material publicat recent, artistul nu are deloc emoții pentru spectacolul regal. Ba chiar privește invitația ca pe o validare uriașă a muncii lui de zeci de ani.

„Regele Charles va fi martor. Sper că se va ridica și va dansa puțin.” – Jay Sean, artist

Gala celebrează contribuția comunității asiatice din Marea Britanie.

Recomandări Familia Regală britanică redefinește rolul Prințesei Charlotte. Regele Charles pregătește un titlu istoric.

De la stetoscop la microfon

Sincer, partea mea preferată din toată povestea asta e legată de deciziile lui de viață. Jay a renunțat la medicină ca să facă muzică. O alegere care probabil a provocat multe discuții tensionate în familie la vremea respectivă. Dar a meritat din plin.

„Este unul dintre acele lucruri la care te gândești: «ei bine, vezi, mamă, nu a fost o idee chiar atât de rea să renunț la medicină».” – Jay Sean, artist

Pentru seara galei, el a pregătit un setlist format doar din hituri, cu piese în limba engleză și punjabi. Muzica are fix darul ăsta de a ne teleporta în timp. Iar el știe exact cum să apese pe butoanele memoriei noastre afective. Ne amintim instant cu cine ieșeam în oraș sau ce griji aveam când auzeam primele acorduri din „Down” la radio.

Recomandări Imaginile care au emotionat familia regala. Cum a fost surprins Regele Charles

Evenimentul are loc marți seara la Londra. Până miercuri dimineață așteptăm cu mare curiozitate să apară primele imagini pe rețelele sociale și să aflăm dacă suveranul britanic a lăsat cu adevărat protocolul la o parte pentru un dans pe ritmuri r&b.