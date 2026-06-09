Te-ai gândit vreodată cum arată viața după ce ai fost unul dintre cele mai faimoase chipuri de pe planetă? Jaclyn Smith, legendara actriță din serialul fenomen „Îngerii lui Charlie”, marchează 50 de ani de la debutul producției cu o agendă care ne-ar obosi pe multe dintre noi. La zeci de ani distanță de la primele filmări, ea lansează o colecție de bijuterii accesibile, pregătește o carte de memorii și demonstrează că reinventarea nu are o limită de vârstă.

Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic cu cariera, familia și dorința de a arăta bine fără să cheltuim o avere, mișcarea ei este o sursă pură de inspirație practică. Arată destul de clar că eleganța nu ține de bugete astronomice, ci de atitudine și de felul în care știi să combini piesele din garderobă.

O lecție de stil accesibil pentru noi toate

Când a debutat pe micile ecrane în anii ’70, industria de televiziune era complet diferită. Dar ea a știut să transforme acel succes inițial într-un imperiu de lifestyle, începând încă din 1985 cu linii de haine vândute exclusiv la Kmart, destinate femeilor de peste 40 de ani. Acolo a controlat totul, de la croială până la prețuri.

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Într-un interviu publicat recent de Wwd, actrița a povestit cu multă candoare despre acele începuturi și despre cum a evoluat cariera ei.

„Eram doar trei fețe care căutau un public. Cine ar fi visat că vom avea publicul pe care l-am avut?” – Jaclyn Smith, actriță și antreprenoare

Iar lucrurile nu s-au oprit deloc la actorie. Noua ei linie de bijuterii, vândută pe platforme mari precum Amazon sau Walmart, are prețuri care te fac să zâmbești relaxată. Vorbim despre o brățară din alamă placată cu aur la 19,99 dolari sau un colier solitar cu moissanit la 49,97 dolari.

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Dar ? O vedetă de la Hollywood care poartă bijuterii de 20 de dolari?

Exact așa.

Ea însăși a mărturisit că adoră să amestece piesele scumpe din colecția personală cu cele foarte accesibile.

„Sunt o iubitoare de bijuterii. Am colecționat toată viața mea. Această linie este inspirată de bijuteriile mele personale și de cele ale mamei mele. Le combin cu bijuteriile mele fine și nu poți face diferența. Strălucește. Prețul este corect și este o completare bună pentru hainele mele.” – Jaclyn Smith, actriță și antreprenoare

Prietenia care a învins timpul și boala

Și dacă tot vorbim de curaj la orice vârstă, actrița a recunoscut că plănuiește să își dea găuri în urechi pentru prima dată, doar ca să poată purta noii ei cercei. niciodată nu e prea târziu pentru o mică schimbare de look pe care ți-o dorești demult.

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Dincolo de modă și afaceri, povestea „Îngerilor” rămâne una profund legată de puterea feminină. În luna aprilie, ea s-a reunit cu Kate Jackson și Cheryl Ladd la un festival dedicat televiziunii. Toate trei sunt supraviețuitoare ale cancerului de sân și folosesc acum platforma lor pentru a susține cercetarea medicală.

Serialul a fost cu adevărat revoluționar pentru vremea lui, pentru că femeile nu mai erau doar domnițe care așteptau să fie salvate.

„În serial făceam ceea ce la acea vreme era o meserie de bărbat. Lucram pentru Charlie, dar el nu ne controla. A fost despre femei care își intră în drepturi. Urmăream pericolul în loc să fim salvate din pericol.” – Jaclyn Smith, actriță și antreprenoare

Ce urmează pentru actriță

Experții din industria de branding confirmă că succesul ei nu este o întâmplare. Lisa Schultz, partener la firma Wyse Consulting, a explicat foarte clar că brandul actriței nu și-a pierdut niciodată relevanța și are o acoperire uriașă tocmai pentru că se adresează femeilor reale.

Cartea ei de memorii, intitulată „I Once Knew A Guy Named Charlie”, apare în această toamnă la editura Simon & Schuster. Actrița a recunoscut că scrierea ei a fost cel mai greu lucru pe care l-a făcut vreodată și că a fost tentată de multe ori să renunțe. Rămâne doar să vedem ce alte surprize ne mai pregătește pe partea de fashion, pentru că turneul ei de promovare abia începe luna viitoare.