Ja Morant a rupt tăcerea. Vineri după-amiază, starul NBA și-a folosit contul de Instagram pentru a prezenta oficial noul său model de sneakeri, Nike Ja 4, confirmând astfel zvonurile apărute după o scurgere de informații în luna martie. Modelul low-top va avea un preț cuprins între 130 și 140 de dolari.

Ce știm despre design

La prima vedere, noul Ja 4 păstrează câteva elemente de la predecesorul său. Vorbim aici despre Swoosh-ul în formă de „J” și de aripa triunghiulară de stabilitate, care împreună formează prenumele baschetbalistului, „Ja”. E drept că postarea lui Morant nu include specificații tehnice detaliate, dar informațiile preliminare indică folosirea spumei Cushlon 3.0 în combinație cu un branț detașabil ZoomX.

se anunță un pantof performant.

Cinci variante de culoare și colaborări speciale

Postarea de pe Instagram a inclus nu mai puțin de cinci variante de culoare diferite, oferind o privire de ansamblu asupra viitoarei colecții. Printre acestea se numără o versiune negru-crom, care amintește de colaborările anterioare ale lui Morant cu Swarovski, un model roz cu accente aurii metalice și unul cu un gradient de la albastru la turcoaz, accentuat de un roșu metalic. Lista este completată de o variantă cu gradient de la negru la verde și o alta în tonuri de gri.

Și asta nu e tot. Colaborările par să fie din nou un punct forte, cu ediții speciale „Jaws” și Slam Magazine deja programate. Iar fanii vor avea parte și de modele tematice de sărbători, fiind confirmate ediții de Halloween și de Crăciun.

Un mesaj pentru critici

Dincolo de prezentarea sneakerilor, Morant a folosit Instagram Story pentru a transmite un mesaj subtil celor care i-au pus la îndoială statutul de star. Cum vine asta?

Printr-o propoziție scurtă și la obiect. „Nu pot fi ceea ce spun ei dacă Swoosh-ul e încă aici,” a scris Morant.

Preț și dată de lansare

Modelul Nike Ja 4 va debuta în varianta low-top (cea prezentată acum) în toamna acestui an. Ulterior, în timpul sezonului de sărbători, este așteptată și lansarea versiunii high-top, care va fi fără șireturi. Prețurile pentru modelul low-top se vor încadra, așa cum am menționat, între 130 și 140 de dolari.