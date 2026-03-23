O vacanță de relaxare în Turcia s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Ioana Năstase. Aflată într-o perioadă personală deja complicată, din cauza divorțului de Ilie Năstase, vedeta a fost jefuită chiar în prima zi, rămânând fără geantă, acte, bani și telefoane. Pentru a putea reveni în țară, a fost nevoită să ajungă la consulat.

Furt în plină zi, într-un magazin

Iar totul s-a petrecut într-o clipă de neatenție. Ioana Năstase se afla într-un magazin din Turcia, uitându-se la haine, când hoții au acționat. „Lăsasem geanta pe tejghea și mă uitam la o rochiță în magazin, iar când m-am întors să o iau, nu mai era”, a povestit ea. Inițial a crezut că a rătăcit-o, însă imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat, din păcate, realitatea crudă: fusese jefuită.

Fără acte, bani și chei

Și ce se afla în acea geantă? Ei bine, cam tot ce ai nevoie într-o vacanță, și nu numai. În geanta dispărută se aflau bani, telefoane, carduri, pașaportul, buletinul, dar și cheile de la mașini și taloanele auto. un dezastru.

Recomandari Charlotte Năstase, fiica lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi

„Am trecut printr-o perioadă grea pentru mine. Mi-au furat geanta cu acte, bani și cheile de la mașini. Am ajuns pe la consulat ca să mă pot întoarce. A fost destul de greu și chiar am alergat zilele astea peste tot să-mi refac actele”, a declarat Ioana pentru Spynews.

Deși a raportat imediat furtul la poliția din Istanbul, veștile nu sunt deloc bune. „Polițiștii încă nu au găsit nimic. Cea sau cel care mi-a luat-o avea acel acoperământ al lor și e greu de recunoscut”, a adăugat ea.

Șocul primei zile de vacanță

V-ați gândit vreodată cum e să ajungi într-o țară străină și să rămâi fără absolut nimic chiar de la început? Exact asta i s-a întâmplat Ioanei. „A fost un șoc foarte mare pe moment, pentru că nu te aștepți niciodată la așa ceva. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Erau destui bănuți, erau de toate, abia ce ajunsesem, era prima zi. Aveam tot în geantă: carduri, telefon, tot”, a mai spus vedeta.

Recomandari Cum au ajuns Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol sa fie vegetarieni! Actrita a dezvaluit totul: ”Am vazut cat se chinuie…”

O lecție costisitoare

Dincolo de stresul refacerii actelor, paguba materială a fost și ea considerabilă. Pe lângă banii lichizi din geantă, Ioana a avut de înfruntat și alte costuri neprevăzute, cum ar fi înlocuirea cheilor de la mașină (o procedură deloc ieftină). „La una dintre mașini chiar îmi pierdusem și cheia de rezervă și m-a costat destul de mult”, a explicat ea.

Până la urmă, incidentul i-a schimbat complet percepția asupra unei destinații pe care o iubea.

„Pentru mine, Turcia era cam singura țară unde mergeam și mă simțeam în siguranță”, a mărturisit Ioana. Se pare, însă, că realitatea a demonstrat că nu-i chiar așa, iar acum vedeta vrea să îi avertizeze și pe alți călători să fie mult mai precauți.