La cununia civilă a Luciei Maria Bolojan, fiica lui Ilie Bolojan, Ioana Fâșie a purtat o rochie lungă, albastră, alături de o geantă și pantofi negri. Cele trei modele indicate pentru ținută au fost evaluate la 8.920 de lei, însă această sumă nu arată cât a plătit ea.

Cununia Luciei Maria Bolojan cu Daniel Bota a avut loc la Oradea, pe 14 noiembrie 2026. Paginile vânzătorilor confirmă că modelele indicate în relatarea despre ținută există, dar nu arată dacă au fost cumpărate pentru eveniment ori la ce preț.

Rochia albastră are un preț afișat de 5.500 de lei

Rochia indicată pentru această ținută este modelul „Sapphire Draped Column Gown”, creat de Ana Radu. Este lungă până la podea, urmărește linia corpului și are material drapat în partea de sus, în jurul unui decolteu asimetric. Magazinul creatoarei o afișa la 5.500 de lei pe 16 noiembrie 2026.

Pe pagina produsului puteau fi selectate mărimile XS, S, M, L, XL și XXL. Modelul apărea și în alte două culori, vișiniu și maro. Prețul și mărimile afișate pot ajuta pe cineva care caută aceeași rochie, dar nu arată ce mărime a purtat Ioana Fâșie sau cât a costat rochia ei la cumpărare.

Geanta și pantofii au prețuri afișate în alte monede

Geanta indicată este „The Vancouver Clutch”, de la DeMellier, în varianta din piele neagră netedă. Are o închizătoare aurie, un mâner care se poate ascunde și un lanț pentru umăr. Pe 16 noiembrie, vânzătorul o afișa la 395 de lire sterline, într-o singură mărime. Relatarea despre ținută îi atribuise o valoare de 2.571 de lei; cele două sume nu trebuie tratate ca prețuri identice fără un curs de schimb și aceleași condiții de vânzare.

Pantofii indicați sunt modelul „Camilla A253” de la Musette. Sunt din piele neagră lucioasă, cu vârf ascuțit, baretă la gleznă și toc de 8,5 centimetri. La verificarea din 16 noiembrie, magazinul îi marca în stoc la prețul redus de 84,50 euro, față de prețul obișnuit de 169 de euro. Relatarea despre eveniment folosise pentru ei prețul întreg de 849 de lei. Pagina magazinului avea un selector de mărime, dar nu arăta ce numere mai erau disponibile.

Ce reprezintă totalul de 8.920 de lei

Suma de 8.920 de lei provine din adunarea celor trei valori în lei prezentate pentru rochie, geantă și pantofi: 5.500, 2.571 și 849 de lei. Nu este un bon de cumpărături și nu include alte accesorii. Prețurile afișate acum de DeMellier și Musette sunt în lire sterline și euro, astfel că nu formează împreună cu prețul rochiei un nou total în lei fără o conversie la un curs ales.

Ca idee de ținută pentru un eveniment, rochia aduce culoarea și volumul în partea de sus, în timp ce geanta simplă și pantofii negri păstrează restul combinației în tonuri închise. Tocul de 8,5 centimetri este un detaliu de luat în calcul pentru cine caută un model asemănător pentru o zi în care va sta mult în picioare.

Fotografii de la cununia civilă au fost publicate pe 14 noiembrie într-o galerie cu 14 imagini, inclusiv una în care Ioana Fâșie apare alături de Ilie Bolojan și de invitați. Existența galeriei nu înseamnă că fotografiile pot fi preluate fără verificarea drepturilor de folosire.