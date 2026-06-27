Inozitolul, un compus asemănător zahărului, circulă intens în conversațiile despre hormoni, piele și sindromul ovarului polichistic metabolic, redenumit recent PMOS. Numai că entuziasmul din zona de wellness vine cu o limită clară: medicii citați pe subiect spun că nu este un leac universal și că nu ar trebui să înlocuiască un consult, analizele sau tratamentul recomandat.

În practică, tocmai combinația dintre promisiune și realitate îl face atât de discutat. Pe TikTok sunt aproximativ 55.000 de videoclipuri etichetate cu hashtag-ul „inozitol”, iar o jurnalistă de la Independent a scris că a văzut o îmbunătățire a pielii după aproape trei luni de administrare zilnică a tabletelor de mio-inozitol, după ce înainte cheltuise 100 de lire sterline pe o mască LED fără rezultat. Suplimentul a costat-o aproximativ 4 lire sterline pe lună, adică de 25 de ori mai puțin decât dispozitivul care nu a ajutat-o.

Și e ușor de înțeles de ce tema prinde atât de tare. Când acneea continuă și după adolescență, presiunea nu e doar estetică, ci și emoțională. Jurnalista a rezumat foarte direct experiența: „La mijlocul anilor ’30, aș spune, acneea este poate chiar mai epuizantă emoțional decât în adolescență, la acel moment, cel puțin majoritatea colegilor tăi trec și ei prin același lucru. Așa că iertați-mă că sunt mai receptivă decât majoritatea la orice mi-ar putea oferi o șansă, oricât de mică, de o piele mai curată.”

De ce apare inozitolul în discuțiile despre hormoni și piele

Dr. Sima Al Asad (fondator Dr Sima Aesthetics) spune că interesul pentru hormoni a explodat în ultimii ani. „În ultimii ani, a existat o creștere masivă a numărului de femei care încearcă să-și înțeleagă hormonii. A devenit o adevărată obsesie de wellness, cu nenumărate podcasturi și conturi de social media dedicate subiectului.”

Tot ea explică și de ce suplimentul a intrat în acest val: „Inozitolul a devenit unul dintre suplimentele menționate constant în acele conversații când vine vorba de sindromul ovarului polichistic metabolic (PMOS) redenumit recent, acneea hormonală și problemele de greutate.” Iar observația ei e simplă: „Pacienții sunt cu siguranță mult mai conștienți de el decât erau chiar acum câțiva ani.”

Dr. Nicole Chiang (dermatolog cosmetic, medical și chirurgical) vede același lucru în cabinet. Ea spune că multe paciente vin deja informate și că unele au încercat suplimentul pe cont propriu, raportând uneori îmbunătățiri legate de regularitatea menstruală, erupțiile hormonale și starea generală.

Pe scurt, ideea medicală din spate este aceasta: „Inozitolul este implicat în modul în care corpul gestionează lucruri precum insulina, hormonii și comunicarea celulară”, spune Dr. Sima Al Asad. Iar Dr. Susan Mayou (dermatolog consultant la Cadogan Clinic) adaugă că există un interes tot mai mare pentru felul în care îmbunătățirea semnalizării insulinei ar putea ajuta indirect unele persoane cu acnee hormonală.

Cele mai solide date sunt pentru PMOS, nu pentru un efect rapid pe ten

Aici merită puțină răbdare, fiindcă diferența asta contează. Dr. Nicole Chiang explică faptul că, în PMOS, rezistența la insulină este considerată un factor care contribuie la dezechilibrul hormonal, la niveluri ridicate de androgeni și la ovulație perturbată. „Nivelurile mai ridicate de insulină pot stimula ovarele să producă mai mulți androgeni.”

Potrivit Independent, cea mai studiată formulă este raportul 40:1 între mio-inozitol și D-chiro-inozitol, pentru că reflectă nivelurile fiziologice observate la femeile sănătoase. Asta nu înseamnă că orice variantă de pe raft funcționează la fel.

Există și câteva repere concrete din studii. Un studiu din Italia, publicat în 2017, a urmărit 50 de femei cu PCOS și a observat o „îmbunătățire accentuată” a inflamației și a numărului de leziuni cutanate după administrarea a 2g de mio-inozitol de două ori pe zi, timp de șase luni. Un alt studiu, din 2009, a găsit o reducere a nivelurilor de testosteron și insulină după trei luni și o scădere a acneei după șase luni la participanții care au luat mio-inozitol.

Dacă te uiți doar la timp, apare un mesaj foarte clar: nu vorbim despre rezultate peste noapte. În exemplele de mai sus, primele schimbări măsurate au apărut după trei luni, iar pentru acnee reperele sunt la aproape trei luni în experiența jurnalistei și la șase luni în studii.

Unde se oprește promisiunea și unde începe grija medicală

Dar partea care contează cel mai mult e aceasta: medicii nu îl prezintă ca substitut pentru tratament. Dr. Rupert Critchley (fondator VIVA Skin Clinics) spune foarte limpede: „Orientările internaționale privind PMOS din 2023 notează că dovezile sunt limitate și variabile, deci nu ar trebui prezentat ca o alternativă garantată la tratamentul medical.”

Tot el pune lucrurile și mai concret pentru ten: „Beneficiile inozitolului pentru piele sunt indirecte, nu este un tratament pentru acnee în același mod ca produsele de îngrijire a pielii eliberate pe bază de rețetă, antibioticele, spironolactona sau medicația hormonală.” Cu alte cuvinte, dacă problema principală este acneea, suplimentul nu stă singur în picioare doar pentru că e popular online.

Dr. Nicole Chiang atrage atenția și asupra dozelor și variantelor: „Pacienții ar trebui să fie, de asemenea, precauți în a presupune că toate suplimentele de inozitol sunt interschimbabile sau că dozele mai mari sunt neapărat mai bune.”

„Este important să păstrăm așteptările realiste, deoarece afecțiunile hormonale precum PMOS pot varia de la o persoană la alta, astfel încât ceea ce funcționează bine pentru un pacient s-ar putea să nu funcționeze pentru altul. Pentru ea, de asemenea, suplimentele sunt doar o componentă a unui plan mai amplu, mai degrabă decât un leac miraculos.”

Asta e, de fapt, partea cea mai utilă pentru tine: dacă te tentează să încerci, nu trata un clip viral ca diagnostic și nici suplimentul ca singura soluție.

Semnul de alarmă este autodiagnosticul făcut din social media

Dr. Sima Al Asad rezumă riscul într-o singură frază: „Social media poate estompa linia dintre conștientizare și autodiagnostic.” Și continuă cu un avertisment care merită ținut minte înainte să pui orice simptom pe seama hormonilor: „Multe femei încearcă, în mod firesc, să lege simptomele pentru care adesea s-au simțit ignorate de ani de zile, dar nu fiecare caz de balonare, oboseală sau acnee înseamnă automat PMOS sau un dezechilibru hormonal.”

Iar recomandarea ei e foarte practică: „Suplimentele ar trebui să completeze sfaturile medicale adecvate, nu să înlocuiască investigațiile sau analizele de sânge, ele sunt rareori imaginea completă de la sine stătătoare.”

Dacă rămâi cu o singură idee după toată discuția, aceea e asta: inozitolul poate avea un loc într-un plan mai larg, mai ales în zona PMOS, dar nu este un scurtcircuit către piele curată și nici o scuză să amâni evaluarea medicală. Iar cele mai concrete repere de timp din datele publicate sunt de aproape trei luni pentru primele schimbări observate și până la șase luni pentru o scădere a acneei.