Ai avut vreodată momentul acela în care o poză veche de acum câțiva ani reapare brusc și toată lumea o comentează? Ei bine, fix asta i se întâmplă acum lui Margot Robbie. Actrița de 36 de ani a devenit din nou virală zilele trecute, după ce niște imagini din 2015 cu ea la piscină au reapărut pe rețelele sociale.

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Dincolo de agitația de pe internet, povestea asta ne arată ceva super interesant despre cum funcționează trendurile și încrederea în sine. Un costum de baie negru, clasic, purtat cu atitudine, nu se demodează absolut niciodată. Iar felul în care actrița alege să își trăiască viața departe de ecrane ne cam dă de gândit nouă, celor care stăm cu orele pe feed.

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Știm cu toatele că internetul adoră să compare femeile între ele. Așa cum ne amintește un material publicat recent de Theblast, fotografiile din filmul „Focus” au stârnit un val uriaș de reacții. Margot apare într-un bikini negru, super mulat, ținând un pahar de șampanie în mână. Dar, ce ne atrage atenția cu adevărat este machiajul ei impecabil din acea scenă.

Secretul unui look care nu se demodează

Vorbim despre un ten perfect conturat, cu fond de ten, pudră și blush impecabil aplicate, sprâncene bine definite și acel smoky eyes care pur și simplu emană eleganță. Fanii au observat imediat detaliile feței ei ca de păpușă.

„Margot Robbie a dominat fiecare cadru din Focus. Acel aer de escroacă i s-a potrivit perfect.” – Fan, pe platforma X

Și totuși, au existat și voci critice. Câțiva utilizatori au numit-o „mid” (mediocră), preferând să o compare cu actrița Sydney Sweeney, care are 28 de ani. Să fim serioase, genul acesta de comparații între femei sunt exact motivul pentru care multe dintre noi se simt epuizate de social media. Din fericire, majoritatea comentariilor au fost extrem de pozitive.

„Acesta este sensul unui corp perfect, amin.” – Utilizator, pe platforma X

Un alt internaut a concluzionat scurt că actrița este pur și simplu de nota „10/10” în rolul ei din 2015.

Lecția de viață pe care o putem fura de la ea

Margot, care ține acum prima pagină a ziarelor pentru rolul din drama de epocă „Wuthering Heights”, pare să fi găsit rețeta echilibrului. În 2019 a strălucit la Cannes într-un costum de baie alb, iar în 2023 a fost surprinsă în Grecia, alături de soțul ei, Tom Ackerley. În acea vacanță, purta un costum de baie decoltat în V, complet fără machiaj. Relaxată, naturală, trăindu-și viața departe de ochii curioșilor.

Dar știi care e adevăratul ei truc de wellness? Faptul că face tot posibilul să își mențină intimitatea, în special prin absența oricăror conturi de social media. Exact ca Scarlett Johansson sau Jennifer Lawrence, alege să își protejeze liniștea. Pentru noi, femeile care jonglăm cu muncă, familia și notificările constante, asta e o sursă majoră de inspirație.

Dacă vrei să iei ceva practic din toată povestea asta, investește într-un costum de baie negru în care te simți tu însăți și încearcă să lași telefonul deoparte măcar câteva ore weekendul acesta. Până la urmă, decizia de a lua o pauză de la ecrane depinde doar de noi, iar efectele asupra stării de spirit se văd imediat.