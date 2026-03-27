Ileana Badiu a trecut prin momente dificile, ajungând pe patul de spital pentru o intervenție chirurgicală la plămâni. Totul a pornit, culmea, de la un simplu control de rutină, care a scos la iveală o problemă ce necesita o rezolvare rapidă, chiar dacă nu era o urgență medicală.

Cum a fost descoperită problema

Vedeta a povestit că totul a fost o întâmplare fericită, în ciuda gravității situației. Ea a mers să facă un CT abdominal, o investigație pe care o include în protocolul său de controale regulate, mai ales de când a intrat la menopauză. Inițiativa medicului de la clinică a fost, însă, cea care a schimbat totul. „Am trecut și printr-o intervenție chirurgicală extrem de dificilă. Intervenția aceasta chirurgicală nu a fost o urgență, a fost o alegere, o intervenție planificată. Asta s-a întâmplat pentru că ducându-mă să fac controale regulate, acum un an și ceva am făcut un CT, care trebuia să fie doar în zona ovarelor și a stomacului, fără vreun motiv, ci face parte din protocolul femei aflată în menopauză”, a explicat Ileana Badiu.

Și, uite-așa, o simplă sugestie a dus la o descoperire majoră. „Doamna de la CT a spus „nu vreți să pun aparatul mai sus să facem un CT și la plămâni?! Am că da””, a adăugat ea.

O leziune ce trebuia eliminată

În urma extinderii investigației, medicii au descoperit o leziune la nivelul plămânilor. Chiar dacă aceasta nu îi provoca simptome, după mai multe investigații, s-a ajuns la concluzia că cel mai sigur este să fie eliminată chirurgical. „Cu această ocazie am aflat că la plămâni există o leziune care nu punea niciun fel de probleme, dar mergând și investigând am înțeles că dacă e ceva acolo, trebuie scos”, a mărturisit vedeta.

Așa că a luat decizia de a se opera. „Am decis să fac această intervenție care, repet, nu este foarte ușoară. Mă felicit că am făcut asta.”

O decizie curajoasă.

Recuperarea, un proces dificil

După operație, Ileana Badiu a fost absentă o perioadă din mediul online, concentrându-se exclusiv pe recuperare. Acum, începe să se simtă mai bine și a împărtășit cu urmăritorii săi primele semne de revenire la normalitate. „Important e că încep să fiu mai bine, m-am fardat, coafat, cum am învățat singură, pentru că astăzi ies din casă prima oară după două săptămâni.”

Dar cum e, pe bune, recuperarea după o astfel de intervenție? Se pare că nu e deloc simplă. Ileana a explicat că procesul este anevoios și necesită multă răbdare, fiind nevoită să se readapteze la funcții de bază. „Acesta este motivul pentru care am dispărut pentru că trebuie să mă refac, iar recuperarea e dificilă. Trebuie să mă readaptez să vorbesc, să respir. Nu am voie să fac sport două luni”, a mai spus ea.

„E mult mai important să previi decât să tratezi”

Dincolo de detaliile medicale, Ileana Badiu a vrut să tragă un semnal de alarmă și să sublinieze importanța controalelor medicale regulate. Experiența ei demonstrează cum o problemă serioasă poate fi descoperită la timp, dintr-o pură întâmplare, în timpul unui control care viza cu totul altceva.

Mesajul ei este clar și direct, un îndemn la responsabilitate pentru propria sănătate. „Ce voiam să vă spun că, din păcate, de la o vârstă este foarte bine să ne căutăm. E mult mai important să previi decât să tratezi.”