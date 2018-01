Horoscopul tiganesc pentru primele 2 luni! Fecioarele dau lovitura in prima parte a lui 2018

Afla ce iti rezerva astrele in prima parte a anului 2018, pana in luna februarie inclusiv, conform horoscopului tiganesc.

Ianuarie

Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea.

Gemenii sunt pusi in fata unor alegeri importante, in timp ce Racii au parte de multe drumuri in interes profesional.

Fecioarele decid sa-si schimbe stilul de viata si unele au tendinta de a deveni vegetariene. Pentru nativii din Leu vestile nu sunt tocmai bune, acestia intampina unele probleme de sanatate.

Scorpionii sunt sfatuiti sa faca pace cu dusmanii, in timp ce Balantele trebuie sa inapoieze sume de bani importante pentru anumite cauze pe care le-au abandonat in trecut.

Sagetatorii isi indeplinesc un vis mai vechi, pe care il au de ani de zile, iar Capricornii primesc bani de unde se asteapta mai putin.

Varsatorii si Pestii vor avea parte de necazuri si vor primi multe lovituri in aceasta perioada.

Februarie

Berbecii se vor razboi cu toata lumea, descoperirile facute in luna ianuarie le da puterea sa actioneze.

Taurii si Gemenii au parte de liniste din punct de vedere sufletesc, in timp ce Racii au planuri mari legate de situatia financiara.

Leii si Fecioarele pot respira usurate, au parte de oferte de nerefuzat din punct de vedere financiar, iar din punct de vedere profesional, pot avea parte de schimbari radicale in viata lor.

Balantele trebuie sa invete sa-si tina gura si sa vorbeasca doar atunci cand trebuie, in timp ce Scorpionii vor calatori destul de mult.

Sagetatorii si Capricornii vor repara anumite greseli in relatia lor cu familia.

Varsatorii si Pestii trebuie sa invete sa-si gestioneze partea financiara, daca nu vor avea mari probleme din acest punct de vedere.