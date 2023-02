Horoscopul tiganesc! Afla ce semn te reprezinta si cum iti va fi viata!

Horoscopul tiganesc este unul dintre cele mai vechi si mai profunde existente in lume, avand in vedere ca a fost realizat de un neam care a colindat Pamantul in lung si-n lat.

Zodiile nu sunt neaparat concepute in sens astrologic ci au mai degraba un iz de misticism. Cu toate acestea, un astfel de horoscop este bazat in primul rand pe obseravii facute in natura, fiind cat se poate de pragmatic.

Zodiile din Horoscopul Tiganesc sunt impartite dupa cum urmeaza:

CUPA – 21 ianuarie – 19 februarie –

CAPELA – 20 februarie – 20 martie –

PUMNALUL – 21 martie – 20 aprilie –

COROANA – 1 aprilie – 20 mai –

SFESNICUL – 21 mai – 20 iunie –

ROATA – 21 iunie – 21 iulie –

STEAUA – 22 iulie – 22 august –

CLOPOTUL – 23 august – 22 septembrie –

MONEDA – 23 septembrie -22 octombrie –

CUTITUL – 23 octombrie – 21 noiembrie –

TOPORUL – 22 noiembrie – 21 decembrie –

POTCOAVA – 22 decembrie – 20 ianuarie –

Cupa

Oameni nascuti sub semnul cupei sunt de obicei foarte flexibil. Cupa reprezinta caracterul omului care este in stare sa tina in frau schimbarile prin care trece in viata. Daca semnul tau este Cupa, atunci esti o persoana cu o intuitie deosebita si foarte ingenioasa. Te bucurui de castiguri bune toata viata insa vei tanji mai mereu dupa o persoana care sa te iubeasca. Problema Cupelor este ca niciodata nu reusesc sa termine ceea ce au inceput.

Capela

Cei nascuti sub acest semn sunt considerati in cultura antica tiganeasca oamenii care au in ei esenta divina. Sunt persoane care ofera iubire si devotament neconditionat si care pot fi din cauza aceasta inselate cu usurinta. Aceste persoane percep lumea prin intermediul sentimentelor si de aceea uneori au mult de pierdut din cauza rautatii celor din jur. Cu toate acestea, isi mentin caluml in orice situatie si acest lucru nu face decat sa le ofere o viata linistita si fericita, in mare parte.

Pumnalul

Cei nascuti sub acest semn sunt adevarati cutezatori. Pumnalul era folosit de neamurile antice de nomazi pentru a-si croi drum prin codri si de aceea este un simbol al darzeniei si al cutezantei. Persoanele nascute sub acest semn iubesc competitivitatea si succesul. Sunt dispuse sa treaca peste orice greutate in viata, cu vointa. Nu se lasa niciodata si tine foarte mult la loialitate.

Coroana

Cei nascuti sub acest semn sunt insemnati. Coroana reprezinta bogatia, aurul, salbele si avutia. Oamenii nascuti sub acest semn au determinarea de a face cat mai multi bani si de a aduna cat mai multa avere si de cele mai multe ori reusesc. Isi doresc sa munceasca doar pentru ei insisi si pot fi foarte incapatanati si orgoliosi. Sunt persoane in care nu este bine sa avem incredere mereu pentru ca ocazia de a face profit le poate lua mintile.

Sfesnicul

Cei nascuti sub acest semn zodiacal sunt asociati cu intelepciunea. Asemena sfesnicului, ei ofera luminain intuneric. Sunt persoane admirate a caror capacitate psihica este de multe ori invidiata. Datorita faptului ca sunt sclipitori, au rolul dat de natura sa calauzeasca spirite pierdute, desi acest lucru ii poate goli de energie uneori.

Roata

Cei nascuti sub acest semn sunt asociati cu instabilitatea. Sunt persoane care sunt mereu in miscare si instabile. Sunt persoane care au mari greutati sa isi intemeieze o familie si care nu se simt bine mai mult timp in acelas loc. Insa, au si calitatea de a fi deschizatori de drumuri si oameni foarte rezistenti. Nu se enerveaza des, insa daca isi ies din fire, ar trebui evitati.

Steaua

Cei nascuti sub acest semn reprezinta echilibrul dintre cer si pamant si tot ceea ce inseamna special. Acesti oameni sunt destinati sa straluceasca, sa iasa din multime si sa fie repede observati. Aceste persoane sunt foarte pozitive si optimiste si ii cuceresc pe cei din jur cu ajutorul carismei cu care au fost inzestrate. Vor face fata greutatilor vietii cu fruntea sus, fiind oameni foarte mandri si constienti de calitatile ep car ele au. Aceasta este una dintre cele mai norocoase zodii.

Clopotul

Cei nascuti sub acest semn sunt cei mai desciplinati oameni din lume. Clopotul este asociat cu punctualitaea si cu vointa. Desi vor intampina ulnele greutati in viata, isi vor impune sa treaca peste ele cat se poate de repede si de cele mai multe ori cor reusi. Acesti oameni isi asuma locuri de baza in societate si sunt predestinati sa ocupe functii inalte.

Moneda

Cei nascuti sub acest semn sunt marcati de dualitate. Au mereu doua fete care se completeaza una pe cealalta si sunt mai tot timpul in echilibru perfect. Persoanele nascute sub acest semn sunt destinate functiilor de justitie avand in vedere ca se impun foarte usor, Sunt totodata oameni foarte ordonati care au grija de imaginea lor pe cat posibil, acest lucru atragand admiratie din partea celor din jur.

Cutitul

Cei nascuti sub aceasta zodie sunt caracterizati de agerime si iutime. Au temperament iute si agresiv si isi fac dreptate singuri. Plini de mandrie, cei nascuti sub acest semn zodiacal nu vor accepta sa traiasca decat asa cum vor ei si isi vor impune persoana celor din jur, avand parte de respect toata viata.

Toporul

Oamenii care sunt nascuti sub acest semn sunt de obicei oamenii care gasesc solutii pentru orice problema. Toporul poate dobara cam orice obstacol, daca este manuit cum trebuie. Cei nascuti sub acest semn zodiacal sunt firi cat se poate de aventuroase, fara frica si care doresc sa isi doboare, efectiv inamicii. Iubesc libertatea si nu sunt prea statornici in relatii, avand mereu tendinta de a cuceri.

Potcoava

Cei care sunt nascuti sub acest semn zodiacal sunt considerati cei mai norocosi oameni din lume. Totodata, sunt considerati capabili sa tina raul departe si sa depuna efort foarte mare si sa munceasca mult pentru a obtine putinul pe care si-l doresc. Cei nascuti sub acest semn isi doresc foarte mult sa fie iubiti si daca nu gasesc acest lucru, se afunda in cat mai multa munca.