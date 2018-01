HOROSCOP – Vineri, 5 ianuarie 2018

HOROSCOP Nativii din leu nu are rost să treacă în revista toate motivele de stres care le apar în cale și care niciodată nu vor dispărea. Pentru vărsători, pe neașteptate, apare în calea lor o schimbare radicală ce îi ia prin surprindere. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Iei taurul de coarne si treci la fapte, pornind un proiect ce consuma mari resurse de energie din partea ta. Desi vezi ca totul inainteaza bine, la finalul zilei esti frant de oboseala, dar cu multe puncte atinse din agenda propusa. Daca tot esti epuizat, ai merita ceva care sa te relaxeze, sa te ajute sa te detasezi de stres si sa te eliberezi de griji.

Ca bonus la o zi atat de plina de actiune si de munca, ar fi bine sa gasesti o solutie pentru a le lasa pe toate in spate si a-ti reincarca bateriile.

HOROSCOP TAUR

Nu mai cara dupa tine poveri emotionale de care nu ai nevoie, deci fa un efort sa lasi acum, jos, bagajul de suparari, de amintiri neplacute, de situatii tensionate din trecut pe care le tot scoti la lumina fara rost.

Ai sufletul coplesit de toxine emotionale si afective, care pot fi curatate daca accepti ca fac parte din viata, daca privesti existenta ca pe o scoala cu lectiile sale absolut firesti prin care trece oricine.

Decat sa te concentrezi atata asupra capitolelor mai fericite sau mai putin fericite din existenta ta, ti-ai putea dedica atentia celor care chiar ar avea nevoie de ajutor, asa vei vedea ca tu esti foarte bine comparativ cu altii!

HOROSCOP GEMENI

Culmea e ca uneori cele mai bune lucruri vin catre tine nu in cea mai vesela forma sau in cel mai sclipitor ambalaj, ci chiar sub forma de probleme. Cel mai bun lucru care ti se poate intampla e o mare proba de incercare, care te determina sa iti aduni fortele si sa te concentrezi eficient si curajos asupra solutiilor cele mai bune.

Asa se petrece si azi: treci printr-un episod dificil, obositor, stresant, pe care ai fi tentat sa-l numesti o mare povara, dar faptul ca il treci brio, fara sa fugi de confruntare, va fi cel mai frumos dar la final. Vei fi mandru de tine si asa uiti imediat cat de greu a fost, punand in lumina doar ce bine l-ai rezolvat.



HOROSCOP RAC

Viitorul unor actiuni depinde enorm de momentul cand le dai startul, de primul pas pe care il faci, de aceea trebuie sa ceri de sus indrumarea pentru a alege perfect momentul cand spui tu start, air acel moment sa fie compatibil cu cel in care si cerurile sunt de acord cu decizia ta.

E nevoie de o sincronizare perfecta intre vointa ta si vointa divina, iar acest lucru se poate resimti chiar azi, cand ai putea deschide o poarta spre un drum cu care cineva acolo sus e de acord si te va sustine pe tot parcursul.

Ai deci curaj sa pui in practica ideea care s-a nascut in mintea ta, pentru ca da, momentul e perfect, conform astrelor, destinului si vointei divine. Acum e timpul!



HOROSCOP LEU

Nu are rost sa treci in revista toate motivele de stres care iti apar in cale si care niciodata nu vor disparea. Mult mai bine ar fi sa cauti in jurul tau micile – sau multele – motive de bucurie, semnele benefice care iti sunt puse in cale la tot pasul, dar pe care, prea coplesit de stres, nici nu le-ai putea remarca.

Asta trebuie sa faci azi, sa ignori fleacurile suparatoare si enervante si sa te bucuri, chiar si exagerat de mult, de toate lucrusoarele dragalase, dulci, frumoase, jucause, vesele, cele care iti fac inima sa se induioese ti fata sa zambeasca. Floricele, copii, cadouri, bomboane, animalute, culori, melodii. Nu-i asa ca deja te simti mai bine?

HOROSCOP FECIOARĂ

Inocenta. Acesta e cuvantul de ordine al zilei, deci nu te mai crampona de lucruri mari, grele, mature, pe care viata ti le-a asezat pe umeri. Azi e bine sa privesti in jurul tau cu ochi de copil si cu inima eliberata de resentimente, de suparari care nu-si mai au rostul.

Ai sansa de a ierta pe cineva cu adevarat, de a inchide un capitol dureros din trecut in care e nevoie de un singur cuvant: iertare!

Dar s-o faci cu adevarat, cu sinceritate, cu inima, nu doar cu buzele, pentru ca s-ar putea sterge odata pentru totdeauna un sir intreg de motive de suparare pe care le tot cari dupa tine. Fii un copil curat la suflet care se apropie de celalalt si canta: impacare, impacare, niciodata suparare…



HOROSCOP BALANTA

Ai nevoie de aer proaspat, la propriu sau la figurat, de aceea trebuie sa gasesti iesirea din acel mediu toxic in care ai nimerit si sa evadezi unde vezi cu ochii.

Cineva iti propune o astfel de escapada, de a parasi un spatiu vechi pentru a cuceri unul nou, mult mai curat, mult mai relaxat, deci da, accepta cu incredere noua aventura, pentru ca o vei considera un dar divin, un premiu pe care nici tu nu credeai ca-l meriti.

Iesi, asadar, din acel spatiu incarcat, tensionat, obositor, si mergi acolo unde, dintr-o data, lucrurile par mai luminoase si mai aerisite. E exact ce aveai nevoie pentru a te vindeca.



HOROSCOP SCORPION

Nu trebuie sa privesti viata de cuplu doar emotional, doar cu inima, ci uneori e nevoie de logica, de rationamente, de detasare, pentru a intelege mai bine pe ce teren te afli. Partenerul cere de la tine incredere, si ar fi bine sa i-o oferi necondtionat, in cantitati maxime, fara sa-i pui intrebari, fara sa sapi dupa detalii pe care nu le vezi.

Firea ta iscoditoare ar putea cauta dincolo de se ce vede – si daca sapi, probabil chiar gasesti ceva – dar de data aceasta nu e nevoie. Viata in doi cere incredere deplina, deci arunca-te spre ceea ce-ti spune partenerul fara nicio urma de indoiala. Abtine-te de la suspiciuni, pentru ca e in avantajul amandurora sa ai incredere.



HOROSCOP SAGETATOR

In trecut te-ai simtit dat la o parte, marginalizat, si acum iti aduci aminte de acele momente dureroase, dar timpul a vindecat acele rani. Ar fi bine sa privesti spre acel trecut cu alti ochi, cu maturitate, pentru ca intre timp ai iertat, ai inchis acele capitole.

Poti privi peste umar, dar fara resentimente ci cu multa toleranta, cu iubire si intelegere, cu zambet pe buze – nu cu incruntare, aceptand ca ce-a fost s-a dus, s-a sters, ai uitat si ai iertat, deci intinde mana inapoi doar pentru a oferi binecuvantarea ta pentru cele intamplate demult, nu pentru a le scoate, iar si iar, de la naftalina.

Lasa trecutul la locul lui, in spate, trimitand spre el doar gandurile tale bune.



HOROSCOP CAPRICORN

Esti mult prea ancorat in trecutul tau, in etapele parcurse inainte de a ajunge acolo unde te afli acum. Poate ca e bine sa-ti extragi experienta si energia din vremuri de demult, mai ales daca e vorba de momente frumoase ale vietii tale, dar daca te raportezi doar la trecut, nu prea mai lasi loc viitorului sa intre in planurile tale.

Prea traiesti in vremuri de odinioara, prea te uiti la tine cel de ieri, cand ai in fata ta un teren complet nou ce se cere cultivat. Apuca-te de treaba acum, in prezent, ca sa ajungi la ce visezi sa obtii maine, luand cu tine experientele trecutului, dar nu traind doar din amintiri. Cere ceva nou in viata ta si incepe sa cladesti!

HOROSCOP VARSATOR

Pe neasteptate, apare in calea ta o schimbare radicala ce te ia prin surprindere. Norocul tau e ca esti pe faza si nu te da peste cap noutatea, ci o accepti din mers, fara sa stai pe ganduri si fara sa-ti analizezi resursele. Bucura-te de aceasta noutate neprevazuta si schimba macazul rapid, pentru ca nu prea ai timp de gandire.

Cu cat esti mai spontan, mai iute in reactii, cu atit mai repede vei pune in aplicare noutatea picata din senin, deci apuca sansa cu ambele maini si folodeste-o in beneficiul tau. Alltii s-ar simti debusolati in fata unei asemenea surprize fulgeratoare, dar nu si tu, caci tu esti pregatit, prompt si fericit ca se intampla!



HOROSCOP PESTI

A fi singur nu e deloc o problema, iar pentru tine o zi mai linistita, fara multa lume in jur si fara galagie, e chiar un dar binevenit. Te poti gandi la tine insuti, poti sonda in adancul sufletului, poti face ordine in propria minte, fara ca vreun factor perturbator sa te deranjeze.

Stai si asculta ce idei iti vin, ce indrumari divine apar, pentru ca, daca ar fi o zi agitata si stresanta, nimic din toate aceste daruri nu s-ar auzi. Concentreaza-te la mesajele de sus care vin la tine pe calea tacerii, iar tacerea o dobandesti prin relaxare, prin izolare, prin meditatie si prin rugaciune. Permite-ti aceste lucruri si asculta ce auzi!



