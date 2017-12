Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anului

Ca orice an, 2018 va fi unul cu urcusuri si coborasuri, insa, astazi va dezvaluim care sunt cele mai norocoase zodii in anul ce urmeaza.

Rac

Racii au avut parte de dezamagiri in anul 2017, insa noul an vine numai cu vesti bune pentru acesti nativi. Racii au ocazia sa inceapa o relatie de lunga durata in 2018. Iar pe plan financiar in anul urmator nativii din Rac vor excela.

Scorpion

Scorpionii nu vor fi ocoliti de soarta in anul 2018. Au sansa sa cunoasca o persoana speciala, la care visau de multa vreme si pe care si-o doreau in viata lor. Mai mult decat atat, pentru nativii din Scorpion nu sunt excluse nici casatoriile in acest an.

Chiar daca initial au fost sceptici in privinta acestui pas, acum sunt fericiti pentru ca vor fi in sfarsit iubiti, asa cum si-au dorit mereu.

Varsator

Varsatorii sunt cei mai norocosi nativi ai zodiacului in anul 2018. Noul an se anunta a fi unul prosper si pe plan profesional si relatiile la locul de munca se vor concretiza si ele. Exista chiar si posibilitati de calatorii in interes de munca.

In ceea ce priveste aspectul personal, Varsatorii se vor bucura de o dragoste ca in filme, plina de tandrete si iubire sincera. Nimic nu le sta in cale sa realizeze ce isi propun.