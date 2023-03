Horoscop echinoctiul de primavara. Soarele in zodia Berbec. Cum sunt influentate zodiile incepand cu 20 martie

20 martie marcheaza echinoctiul de primavara, momentul in care ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, dar si intrarea Soarelui in constelatia Berbecului. Toate acestea vor avea efecte diverse asupra noastra in functie de semnul zodiacal sub care ne-am nascut.

Horoscop echinoctiul de primavara. Soarele in zodia Berbec

BERBEC

In cazul berbecilor, aceasta este perioada lor cea mai favorabila. Vor avea parte doar de mici probleme, dar acestea vor fi atat de marunte incat nici nu le vor simti. Soarele intra in Casa I, cea a Vietii si a Sinelui, iar acest lucru inseamna ca viata berbecului se va desfasoara sub semnul tendintei spre autoafirmare si stralucire individuala. Totodata, berbecul cu Soarele in Casa I se va bucura de o mare vitalitate si va avea o perioada in care va afisa o personalitate puternica.

TAUR

Cand Soarele intra in Berbec, acesta alimenteaza, pur si simplu, Casa a 12-a a taurului, cea a Viselor, a Creatiei si a Imaginatiei, invitandu-l pe nativul acestei zodii sa-si proiecteze mintal viitor, dar si pe el insusi, asa cum si-ar dori sa evolueze. Insa aceasta introspectie cu accente futuristice o sa-l faca pe taur sa-si domoleasca viata sociala, sa se izoleze intr-un fel, sa petreaca mai mult timp singur pentru ca are, cu adevarat, nevoie sa se priveasca pe sine, in interior.

GEMENI

Soarele Berbecului energizeaza viata sociala a gemenilor, pentru aceasta influenteaza in mod direct Casa a 11-a, cea a Prieteniei. Gemenii vor fi tot mai solicitati in cercul lor social si li se vor ivi numeroase invitatii, de pe urma carora se pot si dezvolta profesional.

RAC

Soarele in Berbec straluceste asupra Casei a 10-a, cea a Carierei, in cazul nativilor din rac. Din acest motiv, dupa data de 20 martie, racii vor avea o perioada foarte prolifica din punctt de vedere profesional, reusind sa valorifice fiecare oportunitate si sa se faca apreciat de mai marii din jurul lor. Este momentul avansarilor profesionale!

LEU

Soarele va influenta Casa a 9-a, cea a Calatoriei, in cazul leului, motiv pentru care nativul acestei zodii ca fi incercat de o nevoie puternica de a explora noi destinatii, de a descoperi noi lumi. Totusi, leul va resimti frustrare caci celelalte aspecte din viata sa nu fac oportuna nici macar o calatorie, daramite mai multe. Rabdare insa, caci timpul liber, dar si starea financiara se vor imbunatati si atunci leii vor putea iesi in lume ca exploratori.

FECIOARA

Soarele din Casa I a Berbecului se afla in Casa a 8-a a Fecioarei, adica in cea a Intimitatii, a Misticismului, motiv pentru care viata amoroasa nativului din Fecioara va atinge noi cote in materie de placere.

Cum sunt influentate zodiile incepand cu 20 martie

BALANTA

Soarele se rasfrange asupra Casei a 7-a, cea a Parteneriatelor, a Relatiilor cu altii, in cazul balantei. Din acest motiv, toate relatiile sociale ale nativului din balanta se vor intensifica, unele in mod pozitiv, altele in mod negativ. Balanta va trebui sa gaseasca o cale sa le echilibreze.

SCORPION

Casa a 6-a, cea a Muncii, este cea influentata de Soare, incepand din 20 martie, in cazul nativilor din Scorpion, fapt care ii va solicita sa gaseasc abordari noi, inovatoare pentru rutina de zi cu zi, pentru responsabilitatile zilnice.

SAGETATOR

Soarele din Casa I a Berbecului lumineaza Casa a 5-a a sagetatorului, cea a Dragostei, a Placerii si a Distractiei. Pe acest plan, sagetatorul se va simti revigorat, mereu dispus sa faca gesturi de tandrete si sa se antreneze in tot felul de jocuri. Practic, din 20 martie, de la echinoctiul de primavara, sagetatorul o sa-si regaseasca copilul din el.

CAPRICORN

Soarele din Berbec stimuleaza, in cazul capricornului, Casa a 4-a, cea a Inceputului si a Sfarsitului, care are stranse legaturi cu familia si caminul. Practic, aceasta miscare celesta o sa-i determine pe capricorni sa fie mai atenti la treburile casei, la familie si le va da un avant in a face niste schimbari in casa, cum ar fi sa redecoreze, sa zugraveasca sau, pur si simplu, sa reamenajeze cu obiectele pe care le are deja, dar in alt fel.

VARSATOR

Casa a 3-a, cea a Comunicarii si a Gandirii va fi cea luminata de catre Soare, in cazul varsatorilor. Nativul acestei zodii se va simti mai puternic mintal, psihic, si va avea energia de care are nevoie pentru a dezvolta noi planuri, a invata lucruri noi, a descoperi perspective noi.

PESTI

Soarele din Casa I a Berbecului se rasfrange asupra Casei a 2-a, cea a Valorilor, a Finantelor, in cazul pestilor. Sunt sanse foarte mari ca ei sa aiba parte de castiguri financiare neprogramate, care le va ingreuna buzunarul, dar le va usura mintea de unele griji financiare.

