Apa, foc, pamant sau aer? Unde sa-ti cauti sufletul pereche in functie de elementul care iti guverneaza zodia

Fiecare semn zodiacal se afla sub incidenta unuia dintre cele patru elemente: foc, pamant, aer si apa. Aceste elemente guverneaza anumite activitati si modul in care nativul zodiei actioneaza.

In timp ce focul este asociat cu activitatile sportive, cu competitia in general si cu aptitudinile ce tin de actiune, pamantul este definitoriu pentru firile care iubesc natura si pentru oamenii cu capacitati creative. Aerul este strans legat de activitatile intelectuale si de cercetare, in timp ce apa este asociata cu firile artistice si spirituale.

Elementul definitoriu al fiecarei zodii:

Berbec – foc, taur – pamant, gemeni – aer, rac – apa, leu – foc, fecioara – pamant, balanta – aer, scorpion – apa, sagetator – foc, capricorn – pamant, varsator – aer, pesti – apa.

Pe plan sentimental, elementul definitoriu al zodiei influenteaza compatibilitatea intre zodii si predefineste modul in care nativul unui semn zodiacal se va intelege cu nativul unei alte zodii. Din acest motiv, cand vine vorba de partenerul de viata, persoana considerata suflet-pereche, conteaza mult care este elementul tau definitoriu.

Persoanele nascut in zodiile de foc (berbec, leu si sagetator) sunt entuziaste, energice si volubile, dar pot fi adesea agitate si necesita factori care sa-i ajute sa-si elibereze nelinistile, sa-i calmeze. Din acest motiv berbecii, leii si sagetatorii isi gasesc sufletele-pereche in circumstante in care sunt foarte activi, spre exemplu in sala de fitness.

Oamenii din zodiile de foc sunt puternic competitive, avand sanse mari sa-si gaseasca viitorii parteneri de viata la evenimente sportive sau la orice alt fel de evenimente care implica un concurs. Zodiile de foc sunt si impulsive si ar trebui sa-si caute sufletele-pereche in locuri in care oamenii pot sa se exprime liber, fara teama de reprimare. Pe de alta parte, ar trebui sa stea departe de tot ceea ce implica o atmosfera conventionala.

Taurul, fecioara si capricornul sunt zodii de pamant, senzuale, stabile, dar si practice. Din acest motiv, nativii acestor zodii de pamant se orienteaza, de regula, catre hobby-uri practice, precum gastronomia, gradinarit, tamplaria sau olaritul.

Persoanele din zodiile de foc care-si cauta sufletele-pereche ar trebui sa trebui sa se orienteze catre oameni similari lor, eventual luand cursuri pentru a-si perfectiona pasiunea pe care o au si unde pot cunoaste persoane cu pasiuni similare. Pe de alta parte, zodiile de pamant adora sa natura, motiv pentru care si inscrierea intr-un club montan poate fi o optiune buna pentru a cunoaste persoana cu aceleasi inclinatii.

Zodiile de aer, cum sunt gemenii, balanta si varsatorul, prezinta inclinatii intelectuale si analitice puternice. Cei care sunt nascuti in zodii de aer ar trebui sa-si caute parteneri care pot sustine o dezbatere oferind argumente. Jocurile de cuvinte, intelectuale, care ofera provocari sunt necesare pentru ca un nativ al unei zodii de aer sa se simta implinit.

Din acest motiv, gemenii, balantele si varsatorii care se afla in cautarea acelei persoane alaturi de care sa se stabileasca ar trebui sa frecventeze librariile, bibliotecile sau organizatiile civice sau politice unde exista intotdeauna loc pentru dezbatere. Practic, orice loc in care informatiile abunda este ideal pentru un nativ al unei zodii de aer sa-si gaseasca sufletul-pereche.

Racii, scorpionii si pestii, asadar zodiile de apa, sunt firi creative, intuitive si spirituale. Un nativ al uneia dintre aceste zodii ar trebuie sa-si aleaga un partener de viata care apreciaza arta sub orice forma a ei. Un club de dans sau inscrierea la niste cursuri de dans este o cale buna pentru un nativ al unei zodii de apa sa-si gaseasca sufletul-pereche.

Pe de alta parte, si frecventarea muzeelor, mersul la teatru, la concerte sunt oportunitati bune de a cunoaste persoane cu aceeasi inclinatie catre arta. Fiind si persoane intuitive si spirituale, a face bine si a actiona corect sunt principii esentiale pentru zodiile de apa.

Astfel ca racii, scorpionii si pestii ar putea sa-si gaseasc parteneri de viata si in organizatii care militeaza pentru binele un grup social sau care lupta impotriva unor nedreptati existente in societatea contemporana. Zodiile de apa trebuie, insa, sa evite mediile artificiale, reci in care oamenii nu sunt incurajati sa-si manifeste sentimentele, trairile.