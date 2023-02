Horoscop de weekend 4-5 februarie 2023. Zodiile care primesc vesti. Cine are parte de noroc

Horoscop de weekend 4-5 februarie 2023. Vezi ce te asteapta la final de saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop de weekend 4-5 februarie 2023. Zodiile care primesc vesti

Berbec

Esti pus pe distractie zilele acestea, petreci pe cinste alaturi de familie si de prieteni. Te bucuri pentru ca toti oamenii dragi sunt alaturi de tine si transformi weekend-ul intr-o adevarata sarbatoare.

Taur

Primesti niste bani pe care ti datora o persoana, dupa indelungi presiuni. Asta te face sa te gandesti mai bine pe viitor in cine ai incredere pe plan profesional.

Gemeni

Prinzi curajul necesar si renunti la o persoana toxica din viata ta, care ti-a facut mult rau atat tie, cat si celor dragi. Primesti sprijin din partea unei persoane la care nu te asteptai.

Rac

Horoscop de weekend 4-5 februarie 2023. Cineva iti intinde o mana de ajutor la nevoie si asta te bucura din tot sufletul. Cumva simti ca primesti mereu o raza de speranta cand ai nevoie.

Leu

Iti apare un drum lung si obositor in fata, dar care iti aduce si numeroase satisfactii. Merita fiecare efort, pentru ca rezultatul va fi si el unul pe masura.

Fecioara

Apar niste conflicte puternice in familie, din cauza incapatanarii tale. Refuzi sa vezi si punctul de vedere al celeilalte persoane si asta nu imbunatateste deloc situatia dintre voi.

Cine are parte de noroc

Balanta

Realizezi ca trairile si sentimentele tale conteaza cu adevarat. Nu mai vrei sa pui la suflet cuvintele grele ale celor care iti vor raul. Vrei sa te bucuri de viata si sa iti vezi de drumul tau in viata.

Scorpion

Horoscop de weekend 4-5 februarie 2023. Viata ta e ca un joc de noroc in aceste zile. Soarta iti rezerva o multime de surprize, dar nu toate vor fi neaparat si placute.

Sagetator

Treci printr-o perioada dificila. Conflicte pe care le credeai rezolvate de multa vreme revin in viata ta, iar ranile mai vechi se deschid. Dar acum ai o putere interioara care te ajuta sa depasesti aceasta situatie.

Capricorn

Se spune ca nu ii poti comanda inimii. Apar niste schimbari majore in viata acestor nativi, pe plan sentimental. Te lasi in voia sortii si primesti cu sufletul deschis tot ce vine.

Varsator

Nu sunt niste zile bune pentru sanatatea ta, dar si tu ar trebui sa folosesti tot ce ai la indemana ca sa iti rezolvi problemele. Renunta la incapatanare si accepta ajutorul celor dragi.

Pesti

Horoscop de weekend 4-5 februarie 2023. Ai mai multa grija de tine si faci o schimbare fizica ce iti aduce zambetul pe buze. Te simti iar bine in propria ta piele.

