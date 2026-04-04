Google recunoaște oficial scopurile pentru care folosește cookie-uri și datele utilizatorilor, detaliind o listă de motive care merg mult dincolo de simpla afișare a reclamelor. informațiile colectate sunt folosite atât pentru a menține serviciile funcționale și sigure, cât și pentru a personaliza experiența fiecărui utilizator în parte.

Servicii de bază și protecție

La prima vedere, o parte din date sunt colectate pentru motive pur tehnice, esențiale pentru buna funcționare a platformei. Compania afirmă că folosește aceste informații pentru a:

„Furniza și menține serviciile Google”

„Urmări întreruperile și proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”

Practic, fără această colectare, experiența online ar fi mult mai nesigură și instabilă. E drept că sună ca o justificare standard, dar este un pilon al funcționării internetului modern.

Măsurarea audienței și statistici

Iar datele colectate nu se opresc aici. Un alt scop major este înțelegerea modului în care publicul interacționează cu serviciile oferite. Google menționează clar că datele sunt folosite pentru a „măsura interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestora”.

Pe bune, aici lucrurile devin interesante pentru afacerea lor. Așa află ce funcționează și ce nu, permițându-le să „dezvolte și să îmbunătățească noi servicii”.

Personalizarea, miza reală

Dar v-ați întrebat vreodată cum ajung la voi reclamele acelea suspect de relevante? Ei bine, hai sa vedem. Miza reală a colectării de date este personalizarea, un proces împărțit în două categorii clare: conținut și reclame.

Compania admite că folosește datele pentru a „livra și măsura eficacitatea anunțurilor” și pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”. Conținutul și reclamele personalizate se bazează pe activitatea anterioară din browser (de exemplu, căutările anterioare pe Google).

O distincție esențială.

Ce se întâmplă dacă refuzi?

Utilizatorii au și opțiunea de a respinge totul. Numai că, dacă alegi „Respinge tot”, Google precizează că nu va folosi cookie-uri pentru aceste „scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă că nu vei mai vedea reclame sau conținut, ci doar că acestea nu vor mai fi personalizate.

Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. În schimb, anunțurile nepersonalizate sunt influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”.

Compania menționează că utilizatorii pot vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a vedea informații suplimentare și pentru a-și gestiona setările de confidențialitate.