Consumul global de alcool a scăzut cu aproximativ 2% între 2024 și 2025, iar direcția nu pare să se schimbe curând. Estimările arată că, până în 2035, consumul total va rămâne cu 1% sub nivelul actual, chiar dacă numărul persoanelor cu vârsta legală pentru consum va crește cu aproximativ 9%.

În practică, asta spune ceva foarte clar despre felul în care se schimbă obiceiurile noastre: nu mai este vorba doar despre câte persoane pot consuma alcool, ci despre câte aleg efectiv să o facă și cât de des. Iar diferența dintre un plus de 9% la populația adultă și un consum total cu 1% mai mic arată o ruptură reală față de generațiile anterioare, care beau mai mult și mai constant.

Pentru tine, tendința contează chiar dacă nu urmărești piața băuturilor. Se vede în invitațiile la ieșiri, în meniurile care includ mai multe opțiuni fără alcool, în felul în care sănătatea și bugetul ajung să cântărească mai greu decât reflexul de a comanda un pahar de vin. Și, foarte concret, poate să însemne mai puțină presiune socială de a bea doar ca să nu pari „cea care strică vibe-ul”.

Tinerii schimbă regula jocului, iar vinul pierde cel mai mult

Cea mai mare schimbare este legată de preferințe. Din datele din dosar reiese că generațiile tinere, mai atente la sănătate și la costul vieții, beau mai puțin. Iar asta lovește direct în categoriile considerate ani întregi „clasice”.

Vinul este segmentul care pierde cel mai mult teren, cu o scădere estimată de 14% până în 2035. Comparativ, băuturile spirtoase ar urma să scadă cu aproximativ 2%, iar berea cu 1%. Diferența este mare: vinul pierde de șapte ori mai mult decât spirtoasele și de 14 ori mai mult decât berea.

Dar există și un câștigător clar. Băuturile ready-to-drink, adică acele cocktailuri gata preparate pe care le iei rapid de la raft, ar putea crește cu 17% la nivel mondial în următorii zece ani. Asta înseamnă o evoluție în sens opus față de vin: plus 17% pentru RTD, minus 14% pentru vin.

Nu e greu de înțeles de ce. Când oamenii caută opțiuni mai simple, porții mai controlate și produse care se potrivesc cu o viață aglomerată, formatele „gata de consum” devin mai atractive. Iar pentru cine vrea să reducă alcoolul fără să renunțe la ritualul social, tocmai zona asta deschide ușa și către alternative non-alcoolice sau cu alcool redus (chiar dacă dosarul nu intră în detalii de branduri ori ingrediente).

Scăderile mari vin din piețele care au dat tonul zeci de ani

Transformarea e cu atât mai importantă cu cât lovitura vine din piețele tradiționale. În Statele Unite și China, consumul este așteptat să se reducă cu aproape 20% până în 2035. Față de media globală estimată pentru aceeași perioadă, adică minus 1% față de nivelul actual, vorbim despre o scădere de aproape 20 de ori mai mare.

În Europa, Germania ar putea înregistra un minus de 14%, iar Regatul Unit de 13%. Japonia este și ea pe un trend descendent, cu o reducere estimată de aproximativ 15%. Cum relatează Mediafax, schimbarea nu mai este un semnal slab, ci una dintre cele mai importante reașezări ale pieței alcoolului din ultimele decenii.

Numai că industria nu scade peste tot. India este prognozată să urce cu 38% până în 2035, devenind unul dintre motoarele de creștere. Creșteri importante sunt așteptate și în Columbia, Vietnam și Mexic. Diferența față de piețele mature este uriașă: India ar avansa cu 38%, în timp ce Germania ar coborî cu 14%, iar Statele Unite și China cu aproape 20%.

Ce înseamnă asta pentru viața de zi cu zi, nu doar pentru industrie

Dacă ai încercat deja să bei mai rar, probabil știi că partea grea nu este mereu alcoolul în sine, ci contextul: ieșirile cu prietenii, mesele festive, serile în care un pahar pare cea mai rapidă metodă de a te relaxa. Tendința globală arată că tot mai mulți oameni negociază exact lucrurile astea.

Iar vestea bună este că scăderea consumului poate avea beneficii serioase pentru sănătatea publică, exact miza notată și în dosar. Articolul nu transformă alcoolul într-un subiect moralizator, dar direcția este clară: dacă o generație întreagă pune mai mult accent pe echilibru și pe sănătate, efectul nu rămâne doar în statistici, ci se vede în obiceiurile de seară, în buget și în energie.

Dacă vrei să reduci consumul fără să te izolezi social, primul pas util este să schimbi contextul, nu doar băutura. De exemplu, poți alege întâlniri de zi, brunch-uri, cine acasă sau ieșiri în care băutura nu este personajul principal. Și mai simplu: stabilești dinainte că bei mai rar, nu „vedem noi acolo”. Când decizia e luată înainte, tentația de moment contează mai puțin.

Al doilea pas este să ai o alternativă pregătită. Oamenii nu caută doar alcool, ci și ritualul: un pahar frumos, ceva rece, gustul de „ocazie”. Aici intră perfect băuturile ready-to-drink și, în aceeași logică de consum comod, variantele fără alcool sau cu accent pe experiență, nu pe tărie. Chiar și când nu renunți complet, simplul fapt că alternezi poate schimba mult pe termen lung.

Piața se adaptează la oameni mai atenți la sănătate și la bani

Pe scurt, producătorii trebuie acum să răspundă unei generații care bea mai puțin și caută altceva. Succesul lor va depinde de cât de repede înțeleg aceste preferințe noi. Pentru consumatoare, traducerea este simplă: mai multe opțiuni, porții mai flexibile și mai puțină presiune de a consuma „ca înainte”.

Dar și un criteriu nou de alegere. Când costul vieții crește, fiecare ieșire contează. Dacă un obicei începe să pară scump și nici nu te face să te simți bine a doua zi, este logic să îl reevaluezi. Iar exact asta arată cifrele: nu o modă de o lună, ci o schimbare care se întinde până în 2035, cu un consum global estimat să rămână sub nivelul actual, în ciuda creșterii populației adulte.

Cel mai puternic detaliu rămâne acesta: până în 2035, lumea ar putea avea cu aproximativ 9% mai multe persoane cu vârsta legală pentru consum, dar tot să bea mai puțin decât astăzi.