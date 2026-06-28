Dacă folosești zilnic un gel de duș cu parfum puternic, merită să te uiți puțin mai atent la etichetă. Oncologii atrag atenția că unele formule pot conține substanțe chimice precum ftalați, parabeni, sulfați și formaldehidă, asociate cu un risc crescut de cancer atunci când expunerea se repetă mult timp.

Frecvența contează aici mai mult decât folosirea ocazională. Medicii spun clar că un produs parfumat folosit din când în când nu reprezintă, în general, un risc major, însă utilizarea frecventă, pe termen lung, schimbă discuția, mai ales pentru persoanele cu piele sensibilă, astm, migrene, pentru femeile însărcinate și pentru copii.

Cu alte cuvinte, nu e un motiv de panică și nici un verdict despre toate gelurile de duș parfumate. Dar e un motiv bun să alegi mai atent ce intră în rutina de zi cu zi, exact acolo unde obiceiurile mici se repetă ani la rând.

Problema nu este un singur duș, ci expunerea repetată

Dr. James McCloskey (șeful Diviziei de Leucemie din cadrul John Theurer Cancer Center, de la Centrul Medical Universitar Hackensack) explică mecanismul simplu: cancerul nu apare dintr-o singură cauză și nici dintr-un singur gest.

„Dezvoltarea cancerului este un proces în mai multe etape, iar expunerea repetată la substanțe nocive din alimente, apă și produsele de consum poate provoca leziuni progresive la nivel celular.” Gel de dus regenerant, 350ml, BeBio Cumpără acum

Asta înseamnă ceva foarte practic pentru tine: contează mai ales produsele pe care le folosești constant, nu excepțiile. Iar un gel de duș intră fix în categoria aceea de produs banal, prezent în fiecare zi, uneori chiar de două ori pe zi.

Dar riscul de cancer este influențat de mulți factori, nu de un singur flacon din baie. Dr. Adeel Khan (hematolog-oncolog și epidemiolog din Dallas) amintește că există factori pe care nu îi putem controla deloc.

„Factorii de risc pentru cancer pe care nu îi putem controla sunt vârsta, genetica, inclusiv istoricul personal și cel familial, precum și expunerile anterioare la substanțe chimice și radiații. Ce a fost făcut nu mai poate fi schimbat.”

Tocmai de aceea partea utilă rămâne cea pe care o poți controla de acum înainte: ce alegi să folosești zilnic.

Ce ingrediente ridică semne de întrebare

Lista de urmărit nu este lungă, iar asta te ajută. Potrivit Adevarul, medicii indică patru categorii de substanțe care apar în discuție când vine vorba despre expunerea repetată din gelurile de duș puternic parfumate.

Dr. James McCloskey detaliază foarte clar ce anume îl preocupă pe medici:

„Ftalații, care sunt adesea ascunși sub termenul generic «parfum», pot imita hormonii, mecanism asociat cu un risc crescut de cancer mamar. Parabenii, utilizați drept conservanți, au și ei un efect similar estrogenului și ridică aceleași îngrijorări. Sulfații (SLS), responsabili pentru spuma abundentă, pot genera în procesul de fabricație un produs secundar cancerigen numit 1,4-dioxan. În plus, unii conservanți, precum DMDM hidantoină, eliberează treptat formaldehidă, un compus cunoscut drept cancerigen.”

Tradus pe scurt, când citești eticheta, merită să fii atentă la: „parfum”, ftalați, parabeni, SLS și DMDM hidantoină. Nu înseamnă automat că produsul îți va face rău, dar sunt ingredientele pe care medicii le leagă de cele mai multe semne de întrebare în cazul folosirii repetate.

Și da, exact termenul generic „parfum” poate ascunde ftalați. Asta îl face mai greu de evaluat la prima vedere, mai ales dacă alegi produse doar după miros.

Cine ar trebui să fie mai atentă decât restul

Recomandarea medicilor este să limitezi folosirea zilnică a produselor puternic parfumate dacă ai piele sensibilă, astm sau migrene. Aceeași prudență este valabilă pentru femeile însărcinate și pentru copii.

Aici criteriul util este simplu: dacă pielea se irită ușor, dacă mirosurile intense îți provoacă disconfort sau dacă alegi produse pentru cineva mai vulnerabil, varianta mai sigură este formula fără parfum și cu o listă scurtă de ingrediente. Cu cât eticheta este mai ușor de înțeles, cu atât alegerea devine mai simplă.

Numai că medicii nu spun că trebuie să arunci tot din baie în seara asta. Folosirea ocazională a unui produs puternic parfumat nu este, în general, motiv de alarmă.

Ce poți alege în loc, fără să complici rutina

Alternativa recomandată de oncologi este destul de prietenoasă cu viața reală: produse fără parfum, cu o listă scurtă și clară de ingrediente. Nu ți se cere o rutină sofisticată, ci una mai simplă.

Iar săpunul solid poate fi o opțiune mai bună decât gelul de duș lichid, pentru că are, în general, mai puțini conservanți și alte substanțe chimice. Dacă vrei un pas concret chiar de azi, acesta este probabil cel mai ușor: când termini produsul actual, înlocuiește-l cu un săpun solid sau cu un gel fără parfum, nu cu încă unul care mizează pe miros intens și spumă multă.

Dr. Sudarsan Kollimuttathuillam (oncolog la City of Hope Seacliff) rezumă destul de bine miza acestui obicei aparent banal:

„În mod ironic, produsele despre care credem că ne curăță și ne revigorează ar putea, în realitate, să ne facă rău. Totuși, este important să fim atenți la produsele pe care le folosim, deoarece acestea ar putea, în timp, să contribuie la creșterea riscului de cancer.”

Dacă vrei o regulă simplă pentru următoarea cumpărătură, caută un produs fără parfum și cu cât mai puține ingrediente complicate pe etichetă. Pentru uz zilnic, tocmai varianta cea mai simplă poate fi și cea mai bună.