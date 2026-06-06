Garcelle Beauvais a dat nas în nas cu fosta ei prietenă cea mai bună, Sutton Stracke, pe covorul roșu, la mai bine de un an de când a rupt complet orice legătură cu ea. Momentul stânjenitor a scos la iveală detalii neștiute despre o ruptură pe care multe dintre noi o putem înțelege perfect.

Știi momentul ăla când trebuie să alegi între o relație de prietenie care te consumă și propria ta liniște mentală? Dincolo de strălucirea camerelor de filmat, povestea lor ne arată cât de greu este să pui punct unei legături, mai ales când la mijloc sunt o dinamică de grup complicată și bani mulți.

Cele două au fost pur și simplu de nedespărțit între 2020 și 2025 în celebrul reality show „Real Housewives of Beverly Hills”. Dar lucrurile s-au stricat iremediabil la reuniunea sezonului 14. Garcelle a simțit că Sutton nu i-a ținut partea într-un moment critic, iar de la acel episod tensionat, tăcerea absolută a luat locul prieteniei lor.

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O revedere complet neașteptată

Într-o discuție recentă din podcastul lui Kelly Ripa, așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Theblast, actrița a povestit cum a decurs această revedere rece. Nu mai vorbiseră deloc din martie 2025, exact de când Garcelle și-a anunțat plecarea din serial pe Instagram.

„Aud, «Bună, Garcelle». Și mă întorc la dreapta, și este Sutton”, a povestit ea, recunoscând că i-a răspuns cu un simplu salut.

Iar lucrurile s-au oprit acolo.

„Și a fost atât de ciudat pentru că eu am ajuns pe covor, apoi ea a ajuns pe covor, dar eram departe una de cealaltă.” – Garcelle Beauvais, Actriță

Prețul liniștii sufletești

Dar oare ce simte cealaltă parte implicată? Sutton a recunoscut într-un interviu din martie 2026 că îi este dor de prietena ei și regretă finalul trist al unei prietenii care odată era plină de viață.

„Nu știu dacă am gestionat lucrurile într-un mod greșit. da, și aș vrea să pot da timpul înapoi și poate să fac ceva mai bun.” – Sutton Stracke, Vedetă TV

Numai că scuzele tardive nu repară mereu o dezamăgire profundă. Garcelle a fost foarte clară când a spus că fosta ei amică nu și-a asumat niciodată responsabilitatea pentru lipsa de susținere. Să fim serioase, de câte ori nu am iertat noi lucruri doar pentru ca apoi să fim dezamăgite din nou?

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Actrița a explicat clar în cartea ei, „Protecting My Peace… At All Costs”, că statutul ei de imigrant a făcut ca renunțarea la un venit sigur de la televiziune să fie o alegere înfricoșătoare. Totuși, a tras o linie pe care nu a mai vrut să o treacă. A refuzat pur și simplu să se mai certe cu alte femei doar de dragul audienței, alegând să își petreacă timpul câștigat alături de copiii ei, înainte ca aceștia să plece la facultate.

Deși Sutton încă mai speră la o împăcare și declară public că îi dorește tot binele, ușa pare definitiv închisă.