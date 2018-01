Cum sa folosesti ceapa pentru infrumusetare

Urasti ceapa pentru ca te face sa plangi cand o tai? Ei bine, mai jos veti intalni unele dintre cele mai socante utilizari pentru infrumusetare ale cepei, care cu siguranta va vor face sa zambiti.

Deci, daca in prezent sunteti in cautarea unor remedii ieftine, eficiente si naturale pentru diferitele dvs. probleme de cosmetica, continuati sa cititi!

Daca va place sa gatiti, atunci cu siguranta aveti ceapa in bucatarie. Asta inseamna ca aveti acces rapid la cativa dintre cei mai puternici agenti de frumusete ai naturii.

Deci, daca sunteti incantate sa stiti ce probleme de frumusete pot fi remediate cu ajutorul cepei, cititi mai departe!

Cosuri si acnee

Tamponarea cosurilor cu putina zeama de ceapa este suficient de eficienta pentru a da uitarii acestor probleme. Datorita impresionantelor abilitati antiinflamatorii si antimicrobiene ale cepei, puteti scapa cu usurinta de problema dumneavoastra cu cosuri si acnee.

Piele obosita sau hiperpigmentata

Sucul de ceapa are capacitatea de a indeparta celulele moarte ale pielii si de a elimina pigmentii excesivi ai pielii si de aceea se poate dovedi a fi foarte benefic pentru oricine care este deranjat de pielea hiperpigmentata sau de culoare neagra. Aplicarea sucului de ceapa pe zonele problematice si lasarea acestuia sa ramana acolo timp de aproximativ 20 de minute poate face treaba excelenta. Pentru cei cu pielea sensibila, ei pot amesteca cantitati egale de suc de ceapa si iaurt simplu pentru a obtine o pasta care lupta impotriva hiperpigmentarii.

Linii fine si riduri

Acelasi suc de ceapa in amestec cu iaurt simplu, sugerat mai sus pentru hiperpigmentarea pielii, pot fi, de asemenea, folosite pentru a preveni liniile fine si ridurile, precum si pentru a imbunatati aspectul celor deja existente. Asigurati-va ca amestecul este lasat pe piele timp de aproximativ o jumatate de ora pentru a da antioxidantilor din sucul de ceapa suficient timp pentru a neutraliza radicalii liberi. Stiati ca sucul de ceapa are de fapt vitamina C, care este necesar pentru producerea de colagen? Evident, sucul de ceapa este solutia cea mai ieftina si cea mai eficienta impotriva imbatranirii!