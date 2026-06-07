Te-ai tuns recent și acum regreți când termometrele sar de 30 de grade? Zendaya tocmai a fost fotografiată la mică librărie independentă Rakestraw Books din California, purtând soluția perfectă pentru părul scurt în zilele toride. Actrița a apărut cu o bandană bleumarin cu buline albe, pliată pe diagonală și legată simplu pe creștet.

Sinceră să fiu, știu exact ce simți. Când ești posesoarea unei tunsori scurte de tip bob sau pixie, lucrurile devin puțin complicate vara. E cald, bate vântul, părul nu e suficient de lung pentru o coadă la spate, iar forma pur și simplu nu stă bine sub o șapcă clasică. Iar aici intervine acest accesoriu aparent banal, care salvează situația și te ajută să arăți îngrijită fără să depui efort.

Cum să porți accesoriul sezonului

Dar cum a integrat actrița acest detaliu. Purtând o ținută extrem de lejeră, formată dintr-un tricou alb și blugi, Zendaya a transformat complet look-ul doar prin baticul de pe cap. Fotografia o surprinde pozând cu ediții de buzunar ale cărților „Dune: Messiah” și „Odiseea”. Și da, ea va juca în ambele adaptări cinematografice viitoare, în cea din urmă chiar alături de soțul ei, Tom Holland.

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Pe lângă părul aranjat relaxat, ea a afișat și o manichiură micro French, cu vârfuri albe extrem de subțiri.

Detaliile fac diferența.

Sfatul specialiștilor pentru o coafură rapidă

Nu este prima dată când vedem acest trend luând amploare. Vara trecută, baticul de păr a devenit o semnătură pentru fetele mereu pe fugă, de la Hailey Bieber și Alexa Chung în vacanțele lor pe plajă, până la Anya Taylor-Joy și Gracie Abrams pe scena de la festivalul Glastonbury.

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Într-un material publicat recent de Vogue, se explică exact de ce acest truc funcționează atât de bine pentru zilele călduroase.

„Ceea ce iubesc la o bandană este că ridică o ținută fără prea mult efort. În același timp, poate fi o modalitate de a oferi părului o pauză de la coafarea cu căldură: Pur și simplu pulverizezi puțin spray cu sare și ești gata.” – Bobby Elliot, hairstylist

E drept că se potrivește perfect cu stilul de zi cu zi, relaxat și nepretențios al Zendayei.

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Versatilitatea tunsorilor scurte

La începutul acestui an, hairstylist-ul ei de bază, Ursula Stephen, a tuns-o într-un crop șic care abia atinge maxilarul superior. De atunci, vedeta s-a tot jucat cu stilul: look umed și ciufulit, întors și creț, neted și dat pe o parte. Părul scurt îți permite multe experimente, dacă ai produsele potrivite la îndemână.

Numai că în zilele în care nu ai chef de perie și uscător, baticul rămâne cel mai muncitor accesoriu de păr din această vară pentru toate acele tunsori bob, crop și pixie. Încearcă și tu o bandană colorată data viitoare când ieși la o cafea sau la o plimbare în parc, s-ar putea să devină trucul tău preferat pentru diminețile în care ești în criză de timp.