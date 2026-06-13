Firele albe nu mai arată doar trecerea timpului. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tokyo și publicat în revista „Nature Cell Biology” sugerează că părul grizonat ar putea apărea când organismul activează un mecanism de protecție împotriva deteriorării ADN-ului, unul care limitează riscul de proliferare necontrolată a celulelor.

Mai precis, observațiile făcute pe modele de șoareci arată că celulele stem din foliculii de păr, atunci când ADN-ul lor este afectat, se opresc din regenerare și se transformă în celule diferențiate. Rezultatul vizibil este apariția firelor gri. Miza, pentru noi, e mai interesantă decât estetica: același proces ar putea fi felul în care corpul blochează diviziunea unor celule deteriorate înainte să apară probleme mai mari.

Dacă ai început să grizonezi și ai privit asta doar ca pe un semn de îmbătrânire, descoperirea schimbă puțin perspectiva. Nu înseamnă că părul alb este un „scut” și nici că previne boala. Înseamnă că, în anumite condiții biologice, corpul poate alege siguranța în locul regenerării perfecte. Iar asta sună mai puțin deprimant decât ne spun, de obicei, oglinda și vopseaua.

Corpul ar alege să oprească celulele afectate, chiar dacă asta se vede în păr

Cercetătorii au numit această reacție „diferențiere cuplată de senescență”. Pe scurt, când apar leziuni la nivelul ADN-ului, celulele stem din folicul nu mai continuă să se dividă ca înainte. Se „retrag” din circuitul de regenerare și se transformă în alt tip de celule, ceea ce duce la pierderea pigmentului.

Dar partea cu adevărat importantă este alta: oprirea aceasta ar reduce riscul ca celulele deteriorate să continue să se multiplice. În loc să păstreze cu orice preț culoarea și regenerarea, organismul ar prioritiza controlul. Pentru cine citește vestea asta cu penseta de smuls fire albe în mână, mesajul e simplu: părul grizonat nu mai apare doar ca un „defect”, ci ca un posibil semn că mecanismele de apărare funcționează.

„Rezultatele noastre nu arată că părul gri previne cancerul, ci reflectă un răspuns adaptiv al organismului la deteriorarea ADN-ului.”

Această nuanță contează enorm. Studiul nu spune că dacă ai fire albe ești protejată. Spune că procesul biologic din spatele lor poate face parte dintr-un răspuns util al corpului.

Anumiți agenți cancerigeni pot schimba complet direcția acestui mecanism

Și aici apare partea mai puțin confortabilă. Cercetarea arată că, atunci când celulele sunt expuse la anumiți agenți cancerigeni, ele pot evita acest proces de diferențiere cuplată de senescență. Cu alte cuvinte, își păstrează capacitatea de regenerare, dar cresc șansele unei proliferări necontrolate.

Asta ajută să înțelegi de ce aceeași „rezistență” a celulei nu este întotdeauna un lucru bun. Uneori, o celulă care continuă să se regenereze nu este mai sănătoasă, ci mai riscantă. Iar dacă te întrebai ce factori de mediu sau de stil de viață influențează acest mecanism, datele disponibile până acum nu dau o listă clară. Studiul menționează doar expunerea la anumiți agenți cancerigeni, fără să detalieze în informațiile publicate ce anume activează sau blochează reacția în viața de zi cu zi.

Numai că tocmai această limită e utilă de ținut minte: nu are sens să transformi studiul într-o regulă de beauty sau într-o concluzie medicală rapidă. Nu a fost anunțat încă ce diferențe ar exista între femei și bărbați sau între grupuri etnice, iar cercetarea nu oferă, până acum, recomandări practice de prevenție pentru oameni.

Ce spun autorii despre cele două „destine” ale aceleiași celule

Potrivit Libertatea, profesorul Emi Nishimura, coautoarea studiului la Universitatea din Tokyo, explică de ce descoperirea e importantă dincolo de păr:

„Aceeași populație de celule stem poate avea destine opuse (epuizare sau expansiune) în funcție de tipul de stres și de semnalele din micromediu.”

Fraza aceasta, deși sună tehnic, spune ceva foarte uman despre corp: aceeași celulă poate merge spre oprire sau spre multiplicare, în funcție de ce întâlnește. Iar diferența dintre cele două trasee poate conta enorm pentru sănătate.

Și pentru cititoarea care vrea să știe ce îi folosește concret informația, răspunsul e acesta: poate merită mai puțină panică în fața primelor fire albe și mai mult interes pentru ce încearcă, de fapt, corpul să facă. Nu e o invitație să ignori schimbările care te preocupă, ci să le vezi și altfel.

De ce studiul e promițător, dar încă nu schimbă ce faci mâine dimineață

Cercetarea a fost făcută pe animale, nu pe oameni. Asta înseamnă că rezultatele nu pot fi transferate direct în viața noastră, chiar dacă oferă o pistă valoroasă pentru procesele biologice umane. Din acest motiv, următorii pași firești ar fi validarea la nivel uman și explorarea modului în care aceste mecanisme ar putea ajuta medicina regenerativă și prevenirea cancerului.

Dar descoperirea are deja un efect interesant, chiar acum: schimbă narațiunea despre grizonare. În loc să fie doar o pierdere, poate fi și semnul unei alegeri inteligente a corpului. Nu e puțin lucru.

Iar dacă ești în etapa în care te întrebi dacă îți lași rădăcinile naturale sau nu, studiul nu îți spune ce să faci cu vopseaua. Îți spune doar că firele gri ar putea avea în spate o poveste mai bună decât credeai. Studiul a fost publicat în „Nature Cell Biology”, o revistă științifică în care apar frecvent cercetări relevante pentru înțelegerea mecanismelor celulare.