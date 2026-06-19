Mai multe guverne europene discută limitarea accesului adolescenților la rețelele sociale, după ce folosirea problematică a acestor platforme a urcat de la 7% în 2018 la 11% în 2022. Pentru multe familii, subiectul nu mai este despre „prea mult telefon” în general, ci despre ce se vede deja în viața de zi cu zi: timp petrecut online fără oprire, presiune pe aspectul fizic, anxietate și conflicte tot mai dese legate de ecran.

Mai precis, cele mai ridicate niveluri de utilizare problematică la tinerii de 15 ani au fost raportate în România, Irlanda și Malta, în timp ce Olanda, Danemarca și Estonia au avut cele mai mici niveluri. Diferența dintre fete și băieți este una care merită urmărită atent, mai ales dacă ai acasă o adolescentă: în România, 28% dintre fetele de 15 ani au raportat utilizare problematică, față de 18% dintre băieți. Iar în Irlanda, raportul este 25% la 13%.

Asta schimbă puțin felul în care ar trebui privită discuția. Nu mai este doar o dezbatere despre reguli și interdicții, ci despre sănătate mintală, stimă de sine și felul în care o fată își construiește relațiile. Când 44% dintre fetele de 15 ani spun că sunt în contact cu prietenii online non-stop, față de 29% dintre băieți, problema nu este doar durata, ci și senzația că trebuie să fii mereu disponibilă, mereu prezentă, mereu „la zi”.

Dar exact aici apare întrebarea practică: te ajută o interdicție? În Franța, Adunarea Națională a aprobat deja o lege care restricționează accesul la social media pentru cei sub 15 ani. Spania a mers și mai sus și a propus creșterea vârstei minime la 16 ani. Numai că aceste idei se lovesc de o problemă simplă și foarte concretă: verificarea reală a vârstei, care este dificil de aplicat în regulile UE.

Fetele sunt mai expuse la presiunea de imagine și la contactul online permanent

Datele publicate arată clar unde e vulnerabilitatea mai mare. Fetele adolescente raportează mai des utilizare problematică decât băieții, iar explicația nu ține doar de „stau mai mult pe telefon”. Cercetările citate în dezbaterea europeană arată că ele se confruntă mai des cu presiune legată de felul în care arată, cu nemulțumiri față de propriul corp și cu niveluri ușor mai ridicate de experiențe de tip cyberbullying.

Dacă ai observat schimbări precum verificarea compulsivă a telefonului, agitație când internetul nu merge, comparații constante cu alte fete sau nevoie de confirmare prin like-uri, acestea intră exact în zona despre care se discută acum în Europa. Și nu ai nevoie de o lege ca să începi să intervii.

Primul pas util este foarte banal, dar funcționează: limite zilnice setate direct din telefon. Recomandarea specialiștilor pentru adolescenți și adulți este să nu depășească 2-3 ore pe zi pe social media. Nu ca pedeapsă, ci ca reper. Dacă acum timpul real este mult peste acest prag, reducerea bruscă poate stârni rezistență. O variantă mai realistă este coborârea treptată, cu o limită clară și vizibilă.

Ce pot face părinții chiar săptămâna asta

Un plan bun nu începe cu confiscarea telefonului. Începe cu o discuție simplă și cu reguli care se pot respecta. De exemplu: fără social media la masă, fără scroll în ultima oră înainte de somn, notificări oprite noaptea și verificarea împreună a timpului petrecut online. Asta îți arată dacă problema este una ocazională sau un tipar zilnic.

Potrivit Euronews, sprijinul public pentru restricționarea accesului copiilor la aplicații este deja foarte mare: 79% în Franța, 76% în Marea Britanie, 74% în Germania, 70% în Italia, 68% în Spania și 53% în Polonia. Și 79% dintre părinții din Marea Britanie, Italia și Spania susțin interdicțiile și restricțiile. Asta spune ceva important: multe familii au ajuns în același punct și caută soluții, nu perfecțiune.

Dacă ești părinte, ideea utilă nu este să controlezi fiecare minut, ci să faci diferența dintre folosire normală și folosire care începe să muște din somn, din dispoziție și din relațiile reale. Când apar iritabilitate, retragere, comparații dureroase legate de corp sau conflicte constante pe tema telefonului, merită luată situația în serios.

Alternativele off-screen trebuie să păstreze legătura socială, nu doar să umple timpul

Multe adolescente nu stau pe social media doar din plictiseală, ci ca să rămână conectate. De aceea, alternativele bune sunt cele care păstrează componenta de grup: ieșiri scurte după școală, sport practicat cu o prietenă, seri de film acasă, plimbări fără telefon, hobby-uri care adună mai multe fete laolaltă. Dacă scoți doar ecranul, fără să pui nimic în loc, golul se simte imediat.

Iar pentru presiunea legată de aspect, un pas foarte concret este curățarea feed-ului. Unfollow pentru conturile care provoacă comparații și nemulțumire, mai mult conținut neutru sau util, mai puține profiluri care transformă frumusețea într-o cursă fără final. Pare un gest mic, dar pentru o adolescentă poate schimba repede tonul zilnic al experienței online.

Dar nici platformele nu scapă din discuție. Dacă în România diferența între fete și băieți este de 10 puncte procentuale, 28% față de 18%, iar în Irlanda de 12 puncte, 25% față de 13%, devine greu de susținut că vorbim doar despre alegeri individuale. Mediul în sine contează, iar dezbaterea europeană merge exact în această direcție: cât de sigur este spațiul digital pentru copii și adolescenți.

Ce merită urmărit de acum înainte

Dacă ai acasă un adolescent, semnalul util din toată această dezbatere este altul decât pare la prima vedere. Nu aștepta ca o lege din Franța sau o propunere din Spania să rezolve ceva în camera copilului tău. Uită-te la timp, la somn, la dispoziție și la felul în care social media îi schimbă relația cu propriul corp și cu prietenii.

În Europa, discuția merge acum spre limite de vârstă mai dure, dar blocajul real rămâne verificarea eficientă a vârstei, cerută de regulile UE. Până apare o formulă care chiar poate fi aplicată, cel mai concret reper rămâne acesta: 2-3 ore pe zi, limite setate din telefon și reguli simple, repetate consecvent acasă.