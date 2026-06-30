O dietă bazată pe friptură și varză murată, promovată de Robert F. Kennedy Jr., a devenit populară printre apropiații administrației Trump, după ce acesta a spus că a slăbit aproximativ nouă kilograme în 20 de zile cu un regim care include iaurt, kimchi și varză murată. Sună simplu. Numai că specialiștii atrag atenția că un astfel de rezultat, luat separat, nu înseamnă o metodă de slăbire susținută științific.

În practică, partea care te poate tenta cel mai repede este ideea de rezultat rapid: nouă kilograme în 20 de zile. Asta înseamnă aproape jumătate de kilogram pe zi, deci un ritm foarte accelerat, iar tocmai aici apare primul semn de întrebare. Maddie Pasquariello (dieteticiană) spune clar că povestea aceasta nu poate fi tratată ca rețetă universală, chiar dacă vine de la o persoană foarte vizibilă public.

„Secretarul Sănătății susține că a slăbit aproximativ nouă kilograme în 20 de zile datorită unei diete bazate pe iaurt, kimchi și varză murată, însă acest lucru, de unul singur, nu reprezintă o metodă de slăbire susținută de dovezi științifice.”

Ce contează pentru tine, de fapt? Să nu confunzi un aliment util cu un regim-minune. Varza murată și kimchi-ul pot avea loc într-o alimentație echilibrată, mai ales că nu vin cu un aport caloric mare. O cană de varză murată are în jur de 27 de calorii și aproximativ patru grame de fibre, iar kimchi-ul aduce circa 23 de calorii și 2,4 grame de fibre. Ca reper, varza murată oferă cu aproximativ 0,3 grame de fibre mai mult decât kimchi-ul la aceeași cantitate, iar diferența de calorii este mică, de doar patru calorii. Asta le face ușor de introdus în meniu, dar nu le transformă automat într-o soluție pentru slăbit.

Robert F. Kennedy Jr. mai afirmă că regimul l-a ajutat să reducă episoadele de aritmie cardiacă și că, după aproximativ un an, ar fi reușit să reducă cu 40% cantitatea de grăsime viscerală. El susține și că aproximativ jumătate dintre membrii administrației lui Donald Trump au adoptat același stil de alimentație. Dar aceste afirmații rămân la nivelul declarațiilor sale. Nu există aici o confirmare independentă care să îți spună că aceeași dietă ar avea același efect și pentru tine.

Alimentele fermentate pot fi utile, dar excesul se vede repede în corp

Dacă te gândeai să copiezi partea cu varza murată, merită să știi și ce nu se vede în pozele cu farfurii. Alimentele fermentate vin la pachet cu multă sare, iar asta schimbă complet discuția pentru unele persoane. Nutriționiștii avertizează că un consum ridicat de varză murată poate fi dăunător pentru cei cu hipertensiune arterială, boli renale, pietre la rinichi sau alte afecțiuni influențate de aportul de sodiu.

Și mai este ceva foarte concret: chiar dacă un aliment are puține calorii, asta nu înseamnă că îl poți mânca fără limită. Varza murată poate favoriza balonarea și gazele intestinale din cauza compușilor sulfurați formați în timpul fermentării. Pentru cine are intoleranță la histamină, reacțiile pot fi și mai neplăcute: migrene, amețeli, anxietate, dureri persistente, diaree sau erupții cutanate. Cu alte cuvinte, un ingredient lăudat pentru digestie poate să facă exact opusul la unele persoane.

Potrivit Cancan, dieta a fost adoptată de Robert F. Kennedy Jr. în urmă cu mai bine de un an și este urmată acum și de alți oficiali din administrația Trump, inclusiv JD Vance, Howard Lutnick și Sean Duffy. Popularitatea ei spune multe despre felul în care circulă dietele-vedetă: repede, simplu, cu promisiuni mari. Corpul, din păcate, nu funcționează atât de simplu.

Ce merită să iei din povestea asta pentru mesele tale

Partea bună este că nu trebuie să alegi între a mânca fermentate și a le evita complet. Dacă îți plac varza murată sau kimchi-ul, le poți păstra în meniu ca garnitură, nu ca bază a regimului. Aici este diferența care chiar te ajută: un aliment poate susține varietatea din farfurie, dar nu poate compensa singur lipsa de echilibru din restul zilei.

Dar slăbitul nu se reduce la un singur ingredient. Specialiștii în nutriție explică faptul că pierderea în greutate devine mai ușoară când există obiceiuri care o susțin în viața reală: mișcare, mers pe jos, timp pentru cumpărături și timp pentru prepararea unor alimente nutritive. Asta e partea mai puțin spectaculoasă și, sincer, mult mai utilă pe termen lung.

„Anumite obiceiuri fac mai ușoară pierderea în greutate, cum ar fi accesul la exerciții fizice, posibilitatea de a merge pe jos sau timpul necesar pentru cumpărarea și prepararea unor alimente nutritive.”

Dacă ai tensiune mare, probleme renale, pietre la rinichi, episoade frecvente de migrene sau știi deja că reacționezi la alimente bogate în histamină, semnalul de prudență este și mai clar. Iar dacă doar vrei să mănânci mai bine, regula practică rămâne una simplă: păstrează alimentele fermentate ca parte dintr-o farfurie normală, nu ca promisiune de transformare rapidă.

Robert F. Kennedy Jr. spune că a urmat acest stil de alimentație timp de aproximativ un an și că ar fi redus cu 40% grăsimea viscerală, după ce susținuse deja o scădere de aproximativ nouă kilograme în 20 de zile.