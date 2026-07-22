La o terasă, cafeaua, marea și mesele apropiate fac parte din același tablou în Spania. Guvernul spaniol vrea acum să scoată fumul din el. A aprobat un proiect de lege care extinde interdicția de a fuma în mai multe spații publice. Legea tratează la fel țigările clasice, cele electronice, narghilelele și produsele similare.

Spre deosebire de regulile de până acum, proiectul mută interdicția în locurile unde vacanța și viața socială se petrec cel mai des. Țigările nu ar mai fi permise pe terasele barurilor și restaurantelor. Nici pe plaje, în piscinele publice, în parcurile naționale și în jurul clădirilor publice, inclusiv spitale și școli, pe o rază de 15 metri.

Asta înseamnă că, dacă mergi în Spania, experiența unei ieșiri la cafea s-ar putea schimba. O zi pe plajă la fel. Câștigă nefumătorii, care ar avea mai multe spații publice protejate de fum. Presiunea cade pe sectorul HORECA și pe industria tutunului, care intră sub restricții mai dure de promovare și vânzare.

Ministrul Sănătății din Spania, Mónica García, a explicat miza măsurii în termeni simpli.

„Oricine dorește să bea o cafea sau să se bucure liber de timpul liber la o terasă ar trebui să poată face acest lucru fără ca fumul de la mesele din apropiere să devină parte a meniului.” -9% Nicorette Kaugummi 2 mg whitemint 105 St Cumpără acum

Linia este clară. Aerul liber nu mai înseamnă automat spațiu pentru fumat.

Țigările electronice intră în aceeași categorie cu tutunul clasic

Una dintre schimbările importante, potrivit Playtech, este că noile reguli se aplică identic țigărilor clasice și celor electronice, cu sau fără nicotină. Intră aici și narghilelele, plus alte produse similare. Oricine folosește un vape la terasă sau pe plajă va simți diferența direct. Proiectul nu mai lasă loc pentru excepția că „nu e tutun clasic”.

Măsura vine în contextul în care noile produse cu nicotină s-au răspândit repede, iar legile mai vechi lăsau goluri. Spania își aliniază astfel legislația la tendința europeană de înăsprire a regulilor anti-fumat.

Minorii pot primi amendă de la 200 de euro

Legea aduce și o schimbare pentru adolescenți. Acum, interdicția vizează explicit consumul de produse din tutun de către persoanele sub 18 ani. Până acum, era interzisă doar vânzarea către minori.

Datele oficiale arată un tablou amestecat. Prevalența fumătorilor zilnici în rândul adolescenților spanioli de 14-18 ani este de 4,3%. Este cea mai mică valoare din 1994. Însă 15,5% au consumat tutun în ultima lună, ceea ce arată că experimentarea rămâne mult peste nivelul fumătorilor zilnici.

Sancțiunile pornesc de la 200 de euro și pot ajunge la 600.000 de euro, în funcție de abatere. Minorii prinși consumând tutun pot primi amenzi de la 200 de euro, iar acestea pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității.

Restricțiile merg și spre televiziune și online

Proiectul nu se oprește la spațiile publice. Interzice apariția persoanelor care fumează sau a produselor din tutun în conținutul media, inclusiv la televiziune și online. De asemenea, limitează publicitatea pe toate canalele. Asta reduce vizibilitatea brandurilor din domeniu și expunerea tinerilor la imaginea fumatului ca gest social obișnuit.

Proiectul face parte din Planul de Prevenire și Control al Consumului de Tutun 2024-2027. Va intra acum în dezbaterea și votul parlamentului spaniol, în Cortes Generales, unde poate primi amendamente. După publicarea în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare în 20 de zile.