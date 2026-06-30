Ministerul Educației a publicat pe 30 iunie primele rezultate la Evaluarea Națională 2026, iar pentru elevii de clasa a VIII-a din București acesta este momentul care mută discuția dinspre „cum a fost examenul?” spre „ce facem mai departe?”. Notele la limba și literatura română și matematică cântăresc totul la admiterea la liceu, pentru că media din clasele V-VIII nu mai intră în calcul din 2023.

In practica, asta înseamnă că media de admitere este chiar media generală de la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă în anii trecuți părinții și copiii mai sperau că media bună din gimnaziu poate echilibra o notă mai slabă la examen, acum nu mai există acest „colac de salvare”. Contează doar rezultatul de acum, iar pasul următor este să verifici nota, să decizi dacă are sens o contestație și să pregătești atent fișa pentru liceu.

Notele sunt afișate pe edu.ro, în secțiunea „Rezultate Evaluare Națională 2026”, și pe pagina Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Accesul se face cu codul unic de candidat, pentru că rezultatele sunt anonimizate, în linie cu regulile Uniunii Europene privind protecția datelor personale. Dacă ai acasă un copil emoționat, acesta este primul lucru concret: nu cauți după nume, ci după cod.

Mai este ceva foarte util anul acesta: elevii pot cere să își vadă lucrarea imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte să depună contestația. Pentru multe familii, acesta este detaliul care poate face diferența între o contestație depusă din impuls și una depusă după ce ai văzut clar unde apar nemulțumirile. Numai că, dacă elevul este minor, trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul legal la vizualizarea lucrării.

Contestațiile se depun în trei zile, dar vizualizarea lucrării ajută la decizie

Calendarul este strâns. Contestațiile pot fi depuse pe 1 iulie, între orele 14:00-18:00, și pe 2-3 iulie. Dacă te gândești la această variantă, trebuie completată o declarație-tip de către elev, împreună cu un părinte sau tutore legal, prin care se ia la cunoștință că nota finală poate să crească sau să scadă față de cea inițială.

Aici merită puțină luciditate, chiar dacă emoțiile sunt mari. O contestație nu este doar o încercare de „a mai lua câteva sutimi”, ci o decizie care poate schimba nota în ambele sensuri. Dacă diferența dintre ce se aștepta copilul și ce a primit este mare, vizualizarea lucrării are sens imediat. Dacă vorbim despre o notă care se potrivește cu parcursul lui obișnuit, e bine să cântărești calm, nu pe fugă.

Potrivit Libertatea, elevii din București au susținut săptămâna trecută probele scrise la limba și literatura română și matematică, iar rezultatele publicate acum sunt baza întregii admiteri la liceu. Nu avem aici doar un moment de bifat în calendar, ci punctul din care se construiesc opțiunile reale pentru iulie.

Completarea fișei de liceu, între 13 și 20 iulie, necesită o planificare atentă

După etapa rezultatelor și a eventualelor contestații, urmează completarea fișelor de înscriere la liceu, în perioada 13-20 iulie 2026. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat are loc pe 22 iulie, iar depunerea dosarelor de înscriere la școlile unde candidații au fost repartizați se face între 23-28 iulie.

Pentru părinți, partea sensibilă începe aici. Pentru că media din gimnaziu nu mai intră în formula de admitere, alegerea liceelor trebuie făcută cu mai mult realism. Adică nu doar cu opțiuni „de vis”, ci cu o listă așezată atent, în care să existe variante potrivite mediei obținute la examen. Dacă nota copilului este la limită pentru un liceu foarte căutat, fișa trebuie gândită ca o plasă de siguranță, nu ca un pariu.

Si ordinea opțiunilor contează. Repartizarea computerizată nu funcționează după ideea „lasă că vede sistemul unde e mai bine”, ci după succesiunea aleasă în fișă. De aceea, etapa aceasta cere mai puțină panică și mai multă organizare în familie: o listă discutată calm, cu preferințe reale și variante de rezervă.

Media din gimnaziu devine criteriu de departajare doar în caz de egalitate

Pentru profilurile vocaționale, adică artistic, sportiv, teologic și militar, dar și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează diferit. Aici intră în ecuație și nota la probele de aptitudini, notată APT, sau la proba de verificare a cunoștințelor, notată NP, în cazul profilului militar.

Dar pentru majoritatea copiilor, regula rămâne simplă: admiterea se face pe baza mediei generale de la Evaluarea Națională. Iar dacă apar medii egale la repartizarea computerizată, departajarea se face, în această ordine, după media generală de absolvire a claselor V-VIII, apoi după nota la limba și literatura română, după nota la matematică și, unde este cazul, după nota la limba maternă.

Asta îți spune ceva foarte concret: chiar dacă media din gimnaziu nu mai contează la calculul admiterii, ea nu a dispărut complet din mecanism. Devine criteriu de departajare doar când doi candidați au aceeași medie finală. Iar pentru familiile care intră la limită pe ultimele locuri, acest detaliu poate conta mult.

Următoarea dată care contează este 22 iulie, ziua repartizării computerizate. Până atunci, cele mai utile două lucruri sunt verificarea atentă a rezultatului și completarea fără grabă a fișei de înscriere.