Știi diminețile acelea în care pur și simplu nu ai energia necesară să renunți la pijamale pentru a ieși din casă? Ei bine, Emma Watson ne demonstrează că nu trebuie să o facem. Actrița și-a început vacanța de vară la Veneția cu o apariție complet neașteptată, ieșind la micul dejun purtând exact setul în care a dormit.

Confortul care devine o declarație de stil

Dincolo de lejeritatea vizibilă, alegerea ei ne dă curaj tuturor. Să fim sincere, granița dintre hainele de casă și cele de stradă a devenit tot mai fină, iar când o vedetă transformă o ținută de somn într-un statement de vacanță, parcă prindem și noi curaj să fim mai relaxate cu garderoba noastră (și o facem cu mult stil).

Așa cum semnalează Vogue într-un material publicat recent, actrița a fost surprinsă cu o farfurie de mic dejun și un pahar de suc de portocale în mână, purtând un set alb cu imprimeu floral mărunt. Și chiar nu vorbim despre orice fel de haine de dormit. Bluza are nasturi și un guler Peter Pan absolut adorabil, în timp ce pantalonii asortați se termină cu un tiv cu volane.

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Sustenabilitate și detalii care fac diferența

Iar accesoriile au făcut toată diferența. Emma a asortat imprimeul floral cu un colier din mărgele multicolore și o pereche de cercei în formă de cireșe. În picioare a optat pentru niște sandale maro împletite, tip huarache, care au dat întregii ținute un aer relaxat, perfect pentru o dimineață pe străzile italiene.

Nimic mai simplu.

Dar că povestea merge mai departe de estetică. Gândește-te la impactul alegerilor tale. Setul poartă semnătura Pink City Prints, un brand cu sediul la Londra care colaborează cu artizani din India. Scopul lor practic este să păstreze tehnici culturale vechi, precum imprimarea cu blocuri de lemn și broderia manuală, încercând în același timp să reducă deșeurile textile.

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Partea cea mai bună la un astfel de set este versatilitatea. Topul și pantalonii pot fi purtate separat, oricând ai nevoie de o piesă confortabilă. Un sfat de la noi: poți combina bluza de pijama cu o pereche de blugi, sau pantalonii fluizi cu un tricou simplu, impecabil.

Alegerea finală îți aparține în fiecare dimineață. Până la urmă, moda reală se întâmplă atunci când hainele pe care le purtăm ne fac viața mai ușoară, nu mai complicată.