Taylor Swift ar lua în calcul mai multe rochii personalizate pentru nuntă, iar unul dintre numele aflate în discuție ar fi Monse, casa semnată de Laura Kim și Fernando Garcia. Informația nu este confirmată oficial, iar detaliile exacte despre cine semnează ținutele ar putea rămâne secrete până în ziua ceremoniei.

Ceea ce se cunoaște până acum, deși puțin, este suficient pentru a contura direcția stilistică: se vorbește despre schimbări multiple de ținută și despre mai multe variante create special pentru ea, nu despre o singură rochie impunătoare pentru întreaga zi. Pentru o mireasă care își organizează evenimentul, această abordare oferă o perspectivă utilă: dacă aveți o zi lungă sau două momente distincte, puteți planifica ținutele pe etape, în loc să vă bazați pe un singur ansamblu care să acopere totul.

Unul dintre posibilii designeri este Monse, brandul creat de Laura Kim și Fernando Garcia, foști directori de creație la Oscar de la Renta. Această alegere nu este întâmplătoare. Taylor Swift a mai purtat o rochie neagră Monse când a cântat „Love Story” la Tight End University, iar creații semnate de Kim și Garcia au apărut și la premiera filmului concert „Eras Tour”. Urmărind stilul artistei, se observă o continuitate: ea alege un univers estetic în care se simte deja confortabil.

Taylor at the bridge of Love Story, with Lainey Wilson, and the crowd losing it when she flexes her engagement ring 🥹 💍 She’s also performing in high heels and owning the stage, this is making me miss The Eras Tour so much, and tour in general! pic.twitter.com/ZlLVB468i9 -70% Rochie-camasa midi cu model - Alb/Rosu inchis Cumpără acum — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) June 24, 2026

Rochia ar putea avea un aer clasic, nu o apariție excesivă

Aceasta este partea care poate inspira cel mai mult. Potrivit Cosmopolitan, una dintre direcțiile luate în calcul ar putea trimite la rochia purtată de Elizabeth Taylor la nunta ei din 1950 cu Conrad Hilton. Nu a fost anunțat ce siluetă exactă ar avea rochia lui Taylor Swift, iar alte branduri sau designeri avuți în vedere nu au fost numiți până acum.

Indiciul oferă totuși informații relevante: dacă sursa vorbește despre influența Elizabeth Taylor și despre Kim-Garcia, vă puteți aștepta la o linie clasică, elegantă, memorabilă mai degrabă prin proporții și detalii decât prin volum ostentativ. Pentru o mireasă, aceasta se traduce simplu: merită să căutați o croială curată, care cade bine și rezistă în fotografii peste ani, înainte de a urmări un trend care poate părea învechit în două sezoane.

Există și un alt aspect. Când o vedetă atât de urmărită se orientează spre arhive și spre referințe vechi de zeci de ani, mesajul pentru piața nunților este clar: personalizarea nu înseamnă neapărat ceva nemaivăzut, ci ceva ce are poveste. Dacă sunteți în faza de probe, această idee poate funcționa excelent chiar și cu un buget normal: alegeți o bază simplă și adăugați un element cu sens pentru dumneavoastră, fie un decolteu inspirat dintr-o fotografie veche, fie o mânecă, fie un voal aparte.

„Taylor a petrecut atât de mult timp uitându-se la fotografii vechi cu Elizabeth Taylor când făcea videoclipul muzical pentru acel cântec, încât a devenit îndrăgostită de stilul reginei filmului. Așa că, atunci când a început să se gândească la rochia ei de mireasă, a căutat rochiile vechi ale lui Elizabeth online.”

Detaliul mic poate conta mai mult decât rochia principală

Surse citate anterior de Daily Mail au mai susținut că Taylor Swift ar putea purta și bijuterii care au legătură cu Elizabeth Taylor, ca „ceva împrumutat”. Nici asta nu este confirmat oficial, iar sursa nu precizează ce alte accesorii ar completa ținutele.

Ideea în sine este foarte bună și pentru noi, femeile care nu avem acces la arhive celebre. „Ceva împrumutat” nu trebuie să fie spectaculos ca dimensiune pentru a conta. Poate fi o pereche de cercei de familie, o broșă prinsă discret în buchet, un pandantiv mic sau o brățară purtată doar la ceremonie. Este genul de detaliu care schimbă emoția unei ținute fără a încărca aspectul sau bugetul dumneavoastră.

„Îi plac bijuteriile lui Elizabeth, așa că ar putea purta una dintre piesele ei, ceva mai mic pentru momentul în care va merge la altar, dar ar trebui să ceară moștenitorilor lui Taylor.”

Dacă doriți să aplicați ideea fără a complica totul, regula practică este simplă: la o rochie cu detalii puternice alegeți o bijuterie mică, cu poveste; la o rochie foarte minimalistă vă permiteți o piesă puțin mai vizibilă. Nu aveți nevoie de cinci accesorii. Unul singur, bine ales, face mai mult.

Ce nu se știe încă și de ce tocmai asta oferă multe indicații

Numărul exact de schimbări de ținută nu a fost anunțat. Nici celelalte case de modă avute în vedere. Nici o temă oficială a nunții. Iar identitatea designerului sau a designerilor ar putea rămâne ascunsă până aproape de eveniment, fiindcă „există acorduri de confidențialitate (NDA) în vigoare”.

Acest aspect este relevant și pentru alegerile dumneavoastră: cele mai reușite ținute de nuntă nu sunt neapărat cele dezvăluite din timp, ci cele gândite coerent. Dacă aveți mai multe apariții într-o singură zi, încercați să păstrați un fir comun între ele. Poate fi aceeași textură, aceeași idee de feminitate, aceeași bijuterie sau aceeași referință vizuală. Așa obțineți impresia de stil, nu doar de „m-am schimbat de trei ori”.

Până când numele rochiilor va fi aflat oficial, ideea pe care o puteți prelua de aici este surprinzător de simplă: porniți de la o referință care vă emoționează și construiți în jurul ei, fie că este o fotografie veche, o actriță iubită sau o bijuterie de familie.