Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a oferi protecție împotriva spamului, fraudei și abuzurilor. lucrurile pe care le luăm de-a gata atunci când navigăm online și care stau la baza funcționării celui mai mare motor de căutare.

Ce se întâmplă la un click pe „Accept”

Hai să vedem ce înseamnă, pe bune, acel click. Atunci când un utilizator alege opțiunea „Acceptă tot”, compania folosește datele colectate nu doar pentru funcționalitățile de bază. Scopul declarat este de a „Dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Si, fireste, de a „Livr[a] și măsura eficacitatea anunțurilor”.

Practic, fiecare click contează.

Aceste informații ajută gigantul tehnologic să înțeleagă cum sunt utilizate platformele sale. Mai departe, datele sunt folosite pentru a îmbunătăți calitatea respectivelor servicii. Nu de puține ori, aceste îmbunătățiri vin sub forma unor funcționalități noi sau a unei interfețe mai intuitive.

Publicitate și conținut personalizat

Adevărata miză, dincolo de funcționalitate, este personalizarea. În funcție de setările alese, Google poate „Afișa conținut personalizat” și „Afișa anunțuri personalizate”. Cum vine asta? Conținutul nepersonalizat, de exemplu, este influențat de factori precum conținutul vizualizat în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația generală a utilizatorului.

Dar dacă alegi să respingi totul? În cazul opțiunii „Respinge tot”, Google precizează clar că nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare. Anunțurile nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizezi și de locația ta generală, fără a se baza pe un istoric al activității tale.

Opțiunile tale și setările de confidențialitate

Iar pentru cei care vor mai mult control, există secțiunea „Mai multe opțiuni”. Te-ai întrebat vreodată ce se ascunde în spatele acestui buton? Aici utilizatorii pot vedea informații suplimentare și pot gestiona setările de confidențialitate în detaliu. De altfel, compania încurajează vizitarea paginii dedicate g.co/privacytools în orice moment.

Un detaliu interesant (pe care mulți îl omit) este mențiunea că Google folosește cookie-uri și date pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Asta înseamnă că, teoretic, conținutul poate fi filtrat și ajustat în funcție de vârsta declarată sau estimată a utilizatorului.