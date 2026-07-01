Emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV începe o etapă nouă cu un decor schimbat, chiar înainte de aniversarea din 13 iulie, când formatul ajunge la 11 ani de emisie. Pentru publicul care o deschide aproape zilnic pe fundalul cafelei sau al muncii de acasă, schimbarea nu înseamnă doar altă imagine pe ecran, ci promisiunea unei energii proaspete, păstrând aceeași echipă: Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Concret, mutarea vine după 2609 ediții, peste 18.000 de invitați și mai bine de 6.500 de ore de emisie LIVE adunate în acești 11 ani. Iar asta spune ceva simplu: nu este un refresh făcut după câteva luni, ci o schimbare de imagine pentru un format care a stat suficient de mult în casele oamenilor încât să conteze dacă își schimbă ritmul, tonul sau atmosfera vizuală.

Pentru tine, dacă urmărești emisiunea pentru idei de lifestyle, invitați utili și acea stare bună de dimineață, miza este destul de clară. Echipa încearcă să păstreze familiarul, dar să scoată din rutină un program care intră de luni până vineri, de la 10:30, în același interval din zi. Asta poate face diferența dintre o emisiune pe care o lași să meargă în fundal și una la care chiar rămâi atent.

Schimbarea vine și într-un moment simbolic. „Vorbește Lumea” se apropie de pragul de 11 ani, iar noul decor este prezentat ca începutul unei perioade noi, nu ca o simplă cosmetizare. Este genul de detaliu pe care îl simți imediat într-un format de zi: dacă spațiul pare mai viu, și conversațiile ajung să se simtă altfel.

Aceeași echipă, un decor nou pentru „Vorbește Lumea”

Andreea Caranda (producătorul executiv al emisiunii) a explicat că mutarea are și o încărcătură emoțională pentru echipă, după anii petrecuți în vechiul spațiu.

„Cei 11 ani petrecuți împreună au însemnat enorm pentru noi. Au fost ani de muncă intensă, emoții, provocări și bucurii împărtășite zi de zi cu cei care ne sunt alături, de acasă, încă din prima zi. Fiecare colț din ‘vechea casă’ poartă amintiri și momente care au definit Vorbește Lumea. Mutarea într-o ‘casă nouă’ înseamnă mai mult decât o schimbare de decor, este și o nouă etapă pentru noi. Rămânem cu aceeași echipă, aceeași energie și aceeași bucurie de a fi aproape de telespectatori în fiecare dimineață, într-un loc nou care ne oferă inspirație pentru a continua povestea emisiunii.”

Aici este și partea care contează cel mai mult pentru public: echipa rămâne aceeași. Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel sunt fețele acestei formule, iar Bogdan Ciudoiu și Shurubel sunt alături de Lili Sandu din toamna anului 2022. Dacă îți plăcea dinamica lor, schimbarea nu vine cu ruptura aceea neplăcută pe care o simți când se schimbă brusc totul.

În imaginile publicate odată cu anunțul se vede exact această tranziție spre o etapă nouă a emisiunii.

Disciplina din spatele atmosferei relaxate de la „Vorbește Lumea”

Emisiunile de dimineață au aerul acela relaxat care te face să crezi că totul curge natural. Numai că, potrivit Elle, exact aici stă partea grea: să păstrezi naturalețea în direct, ore întregi, trecând rapid de la un subiect la altul și de la un invitat la altul.

Shurubel (prezentator „Vorbește Lumea”) a descris foarte direct ritmul din spatele camerelor, iar explicația lui spune multe despre de ce formatul rezistă de atâta timp.

„Ceea ce nu văd oamenii, apropo de disciplină, este că atunci când luăm pauză, noi nu luăm pauză efectiv. Noi continuăm să fim acolo cu invitații noștri, sunt invitați care pleacă, care vin, noi mai stăm de vorbă cu ei. Trecem de la un medic cu care am vorbit poate de viruși, viroze, la un dresor de câini și tot așa. (…) Disciplina înseamnă poate faptul că, deși pare că tu te distrezi acolo și râzi cu toată lumea, tu ești concentrat și practic ești în emisiune din momentul în care emisiunea a început până în momentul în care încep știrile la ora 13.00.”

Dacă urmărești constant emisiunea, asta explică și de ce pare atât de fluidă. Schimbările rapide de subiect, de la sănătate la viață de zi cu zi sau invitați din zone complet diferite, cer un tip de concentrare pe care publicul nu îl vede, dar îl simte când ritmul merge bine.

Și Bogdan Ciudoiu (prezentator „Vorbește Lumea”) a vorbit despre aceeași presiune a directului, dar și despre dependența bună pe care ți-o poate da acest ritm.

„Am atât de des emisiune în viața asta, încât am stat și am calculat și sunt mai des în direct decât nu. Serios vorbesc, devine o nevoie. Mi se pare ciudat când sunt în vacanță, ceva nu este normal. Sunt obișnuit să merg de la emisiune la emisiune, să trăiesc în direct foarte mult, și mă bucur că am avut ocazia să trăiesc această artă a live-ului. Este o artă până la urmă. Noi trăim în direct, am învățat să trăim în direct. (…) Este practic un job continuu pe durata emisiunii chiar dacă este pauză.”

Schimbarea de atmosferă nu afectează identitatea emisiunii

Dar poate cea mai utilă cheie de citire este asta: noul decor încearcă să revitalizeze experiența fără să schimbe identitatea emisiunii. După 11 ani, orice format riscă să intre în rutină. O schimbare de spațiu poate să aducă exact acel impuls care face dialogurile să pară din nou mai vii, iar invitații să intre într-o energie diferită.

Emisiunea a mai trecut și prin alte schimbări de-a lungul anilor. Adela Popescu a fost gazda „Vorbește Lumea” mult timp, înainte ca locul ei să fie preluat ulterior de Lili Sandu. Acum, noua etapă nu vine cu o schimbare de prezentator, ci cu o consolidare a formulei actuale, ceea ce este, pentru public, o tranziție mai ușor de primit.

Și mai este un detaliu care spune ceva despre miza acestei mutări: Lili Sandu are o comunitate de 340.000 de urmăritori pe Instagram, semn că emisiunea nu trăiește doar în intervalul de la televizor, ci și în relația mai largă pe care prezentatorii o au cu publicul lor. Când un astfel de format își schimbă imaginea, schimbarea nu rămâne doar în studio, ci merge mai departe și în felul în care publicul îl percepe zi de zi.

„Vorbește Lumea” se vede de luni până vineri, de la ora 10:30, iar aniversarea de 11 ani este programată pentru 13 iulie.