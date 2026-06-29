Alanis Morissette (52 de ani) a formulat o idee pe care multe femei o resimt, dar o exprimă cu dificultate: menopauza poate dezvălui un adevăr foarte personal. Într-un interviu pentru The Sunday Times Style Magazine, artista a descris această etapă ca pe un „ser al adevărului” și a afirmat clar că nu intenționează să renunțe la terapia de substituție hormonală (TSH), pe care o folosește pentru a-și gestiona simptomele.

Mesajul ei este că nu există o singură variantă corectă, ci exact opusul: fiecare femeie își poate alege propriul fel de a îmbătrâni. Dacă pentru una înseamnă TSH, pentru alta poate însemna acceptare, umor, rutină și mai puțină presiune de a arăta „ca înainte”. Această perspectivă se simte actuală, mai ales pentru oricine s-a confruntat deja cu întrebări despre corp, energie sau identitate în anii în care lucrurile se schimbă.

Alanis Morissette nu vorbește despre perfecțiune, ci despre libertatea de a alege

Una dintre cele mai directe declarații ale ei a venit când a povestit despre TSH. Alanis Morissette a relatat că cineva a întrebat-o de ce ar începe terapia, dacă oprirea ei mai târziu ar putea readuce simptomele. Răspunsul ei a fost scurt și caracteristic.

„De curând cineva a spus: «De ce ai începe TSH, pentru că atunci când te oprești în anii șaptezeci este ca și cum ai experimenta-o pentru prima dată?» Întrebarea mea a fost: «Cine renunță?!»”

Partea utilă din această declarație nu este neapărat terapia în sine, ci felul în care își revendică dreptul de a decide pentru propriul corp. Nu cere aprobare. Nu își cere scuze. Și nu tratează îmbătrânirea ca pe o probă de moralitate.

Artista spune și altceva important: schimbările de vârstă nu sunt doar fizice. Pentru ea, menopauza vine cu o claritate nouă despre cine este.

Această frază, poetică, are un miez foarte concret. Pentru multe femei, anii aceștia vin cu o resetare a priorităților: mai puțin „ce se așteaptă de la mine” și mai mult „ce vreau eu, de fapt”.

Trecerea de la o etapă la alta nu a fost lină

Alanis Morissette nu vorbește despre această perioadă ca despre o transformare elegantă, fără pierderi. A recunoscut că a existat o durere în trecerea de la „fecioara jucăușă la mamă”, pe care a numit-o „un vârtej arhetipal”.

„A existat o durere de a trece de la fecioara jucăușă la mamă, este un vârtej arhetipal. Îmbrățișez femeia mai în vârstă cu umor de tipul «știu prea multe».”

Aici este poate partea cea mai ușor de reținut: nu trebuie să iubiți fiecare schimbare ca să o puteți accepta. Nu trebuie să păreți zen în fiecare zi. Uneori ajută mai mult umorul decât o lecție despre „aging gracefully”.

Nu avem exemple concrete oferite de ea despre cum arată acest „umor de tipul «știu prea multe»” în viața de zi cu zi, dar felul în care vorbește lasă exact impresia aceasta: o femeie care nu se mai ascunde după politețuri dacă nu are chef.

Alanis Morissette a părăsit Los Angeles din cauza presiunii de a rămâne tânără

Presiunea legată de aspect nu este o idee abstractă pentru ea. Alanis Morissette a spus că a ales să plece din Los Angeles din cauza acestei presiuni de a menține o aparență tânără. Este un detaliu semnificativ, mai ales într-o cultură în care femeile sunt adesea împinse să pară mereu „proaspete”, dar să nu spună cât efort costă asta.

Aici intervine nuanța ei cea mai sănătoasă: lipsa de judecată. Potrivit Hellomagazine, artista susține libertatea fiecărei femei de a decide ce face cu propriul corp, și spune asta fără superioritate și fără a crea tabere.

„Sunt pentru ca femeile să facă orice naiba au nevoie ca să se simtă bine. Nu am nicio judecată”, a spus ea. Apoi a adăugat, cu umorul ei direct: „Personal, fac tratamente faciale dureroase pentru că, știi, îmi place colagenul, idioților.”

Ce tratamente sunt acestea? Informațiile disponibile nu intră în detalii, așa că rămâne doar ideea centrală: nici procedurile estetice, nici refuzul lor nu ar trebui să vină la pachet cu rușine. Dacă vă face să vă simțiți bine, e alegerea dumneavoastră. Dacă nu, tot alegerea dumneavoastră.

Rolul de mamă este principal în viața artistei

Dincolo de discursul despre menopauză și îmbătrânire, Alanis Morissette vorbește clar și despre ordinea priorităților din viața ei. Are trei copii cu soțul Mario „Souleye” Treadway: Ever (14 ani), Onyx (nouă ani) și Winter (șase ani). Într-un interviu recent pentru E! News a spus că rolul principal pentru ea este maternitatea.

„Arhetipal, «Mamă» este numărul unu pentru mine și «scriitoare» este numărul doi, așa că faptul că este marcat în această seară, îmi încălzește inima.”

Nu oferă o rețetă despre echilibrul dintre familie și carieră, iar asta e sincer. Ce se vede clar este ierarhia ei personală: își numește întâi rolul de mamă și abia apoi partea creativă. Pentru multe femei, simplul fapt că o artistă atât de cunoscută spune asta fără să își micșoreze ambiția poate fi reconfortant.

Sinceritatea lui Alanis Morissette nu este nouă

Abordarea directă a lui Alanis Morissette nu a apărut acum. De-a lungul carierei, a vorbit deschis despre atacuri de panică, depresie și PTSD. În 2018, pentru Event Magazine, spunea: „A fost nevoie de multă muncă și terapie pentru a nu mai fi suicidară”. Pe podcastul Talk Easy With Sam Fragoso a povestit că „Nimeni nu a vrut «You Oughta Know» prima. Erau îngroziți de acel cântec”.

Exact această lipsă de lustru a făcut-o relevantă pentru atât de multe femei. De la emoția brută din „Jagged Little Pill” până la felul în care vorbește acum despre menopauză, linia e aceeași: spune lucrurile cum sunt, chiar când nu sunt comode.

Dacă rămâne ceva util din toată povestea ei, e aceasta: între TSH, proceduri estetice, umor, terapie și acceptare, nu există o singură cale „frumoasă” de a trece prin schimbare. Există doar varianta care vă face pe dumneavoastră să vă simțiți mai bine. Iar Alanis Morissette a spus-o cât se poate de clar: „Nu am nicio judecată.”