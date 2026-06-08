Fosta prezentatoare TV Ellen DeGeneres, în vârstă de 68 de ani, și soția ei, actrița Portia de Rossi (53 de ani), au primit în sfârșit permisiunea de a construi grajduri pentru caii lor la conacul de 22 de milioane de lire sterline din Cotswolds. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par la prima vedere, mai ales când te lovești de birocrația britanică.

V-ați gândit vreodată cum ar fi să lăsați agitația orașului și să vă mutați undeva la țară, într-o liniște deplină? Fix asta au căutat și cele două vedete americane, doar că regulile locale de patrimoniu nu țin cont de statutul de celebritate. Miza aici nu e doar un moft imobiliar, ci însăși ideea de a-ți reconstrui viața într-un loc nou, o decizie curajoasă cu care multe dintre noi rezonăm când simțim nevoia unei schimbări radicale.

Un început cu stângul

Anul trecut, cuplul a cumpărat dezvoltarea de la ferma Kitesbridge de lângă Burford cu 15 milioane de lire sterline. Apoi au investit alte 7 milioane în renovări interioare și exterioare. Numai că, la doar o lună după mutare, au plecat pentru a găsi un loc mai potrivit pentru pasiunea lui Portia pentru cai. Proprietatea a fost chiar scoasă la vânzare în luna iulie a anului trecut.

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Iar când nu s-a găsit niciun cumpărător, prețul a fost tăiat cu 4,5 milioane de lire sterline, înainte ca locuința să fie retrasă complet de pe piață ca o condiție de vânzare.

Regulile sunt reguli pentru toată lumea.

Birocrație și ruine antice

Așa cum aflăm dintr-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, consiliul local West Oxfordshire le-a acordat acum permisiunea pentru construirea grajdurilor, dar cu niște condiții extrem de stricte. Grajdurile trebuie folosite exclusiv de locatarii casei principale, fiind complet interzisă transformarea lor în școală de echitație sau în orice alt scop comercial.

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Chiar nu poți construi oriunde. Documentele au arătat că proprietatea se află în apropierea unui pod roman, a unui drum roman și a unei vile romane cu o baie antică asociată. E drept că aprobarea a fost dată, dar nicio lucrare nu poate începe fără prezența unui arheolog desemnat (și fără investigații suplimentare pe teren).

„Solicitanții au realizat o renovare de succes a casei anul trecut și doresc să facă din aceasta casa lor pe termen lung. Una dintre pasiunile lor sunt caii și, deși grupul de clădiri este mare, nu există nicio facilitate pentru cai sau pentru antrenamentul și creșterea lor. Această cerere caută să rezolve acest lucru într-un mod cât mai sensibil posibil.” – Reprezentanți legali, Declarație de proiectare

Decizia de a rămâne în Marea Britanie

Un oficial responsabil cu planificarea a aprobat cererea notând că „nu se consideră că propunerea va avea un impact negativ important asupra Peisajului Național Cotswold”. Pentru Ellen, mutarea a fost o decizie asumată, mai ales în contextul alegerilor din SUA (câștigate de Donald Trump în 2024), care le-au determinat să facă din Marea Britanie o casă permanentă, după ce inițial căutaseră doar un refugiu temporar din Montecito.

„Când am decis să trăim aici cu normă întreagă, știam că Portia nu ar putea trăi fără caii ei. Aveam nevoie de o casă care să aibă o facilitate pentru cai și pășuni pentru ei.” – Ellen DeGeneres, The Wall Street Journal

Și se pare că actrița se bucură deja de peisaj. Ellen a distribuit imagini cu soția ei, adăugând comentariul: „Portia își trăiește visul călărind calul prin peisajul rural englezesc și în sat. Doamne, sper să vină acasă curând”. Într-o discuție cu Richard Bacon, Ellen a explicat că adoră frumusețea satelor, arhitectura curată și modul politicos în care sunt tratați oamenii și animalele.

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Ce poți face tu dacă te gândești la o schimbare de decor majoră spre viața la curte? Să te asiguri că ai răbdare pentru toată hârțogăria locală. Pentru Ellen și Portia, povestea nu s-a terminat încă. O a doua cerere pentru o „zonă de călărie pentru toate condițiile meteorologice” se află încă sub analiză la consiliul local. Până la o decizie finală, rămâne de văzut cât de repede se vor bucura de noul lor sanctuar ecvestru.