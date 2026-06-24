Solomon Rosenblatt, în vârstă de 96 de ani, din New York City, a făcut un pas pe care mulți îl amână: a apelat la o agenție matrimonială pentru a-și găsi o parteneră după moartea soției sale. Nu caută să-și reinventeze viața spectaculos, ci își dorește ceva mult mai simplu și mai greu de înlocuit: compania.

Povestea sa, în cifre, impresionează. Solomon a fost căsătorit 69 de ani cu Vicky, care a decedat în 2023. Aproape șapte decenii petrecute alături de aceeași persoană lasă un gol ce nu seamănă cu o tristețe trecătoare. Pentru el, lipsa se manifestă concret: se trezește singur, adoarme singur și își începe ziua într-un apartament gol.

Această situație depășește orice vârstă. Este o poveste despre ce se întâmplă când dispare omul cu care s-au împărțit rutina, planurile și tăcerile. Dacă aveți un părinte, un bunic sau dacă vă gândiți la anii de mai târziu, este important de reținut: singurătatea nu se rezolvă doar prin „a fi ocupat”. Uneori este nevoie de un om alături.

Solomon Rosenblatt caută o companie pentru jazz și muzeu

Solomon Rosenblatt nu descrie o listă complicată de așteptări. Spune clar că își dorește o femeie cu care să vorbească, lângă care să se trezească și lângă care să adoarmă. Subliniază un aspect foarte uman: nu caută să călătorească, dar îi plac în continuare concertele, jazzul, opera și muzeele.

Acest lucru arată o realitate practică, utilă de reținut dacă v-ați simțit vreodată blocat după o pierdere sau după o perioadă lungă de singurătate: nu trebuie să porniți cu idealuri uriașe. Uneori, punctul de plecare este să știți exact ce fel de companie vă lipsește. Nu vacanțe exotice, nu promisiuni grandioase, ci cineva cu care să ieșiți la un spectacol sau să povestiți după.

Potrivit Businessinsider, domnul Rosenblatt a ales să lucreze cu o agenție matrimonială pentru a avea o șansă reală de a întâlni pe cineva. Informațiile publicate până acum nu arată cum decurge selecția partenerelor și nici ritmul întâlnirilor, dar gestul în sine este elocvent: la 96 de ani, Solomon nu așteaptă ca lucrurile să se rezolve de la sine.

Golul lăsat de moartea soției după 69 de ani de căsnicie

Soția sa, Vicky, apare în poveste nu doar ca „marea iubire”, ci ca o prezență foarte vie. Era pianistă de concerte, venea din Egipt și vorbea cinci limbi. În contrast cu viața lui „foarte dreaptă, tehnică, de inginer”, cum o descrie chiar el, ea aducea lumină și culoare.

„Eram căsătorit de 69 de ani cu o femeie minunată care a fost o parteneră, soție și un sprijin extraordinar în toate felurile. Vicky a fost o pianistă de concerte din Egipt și vorbea cinci limbi. Ea mi-a luminat viața mea foarte dreaptă, tehnică, de inginer.”

Când citiți aceste cuvinte, înțelegeți de ce zilele lui au devenit „cenușii” după 2023. Nu este o formulare dramatică, ci traducerea unei vieți care și-a pierdut ritmul obișnuit.

Povestea sa poate funcționa ca un semnal de alarmă. Când o persoană dragă rămâne singură, ajutorul real nu înseamnă doar să o sunați de sărbători. Poate însemna să o invitați la un concert, să o însoțiți la muzeu, să o întrebați ce activități îi lipsesc. Uneori de acolo începe reconectarea.

Diminețile singure dintr-un apartament gol

Solomon Rosenblatt vorbește fără a cosmetiza nimic despre ce trăiește acum. Aceasta face povestea sa și mai puternică.

„De când a murit în 2023, zilele mele au fost cenușii. De aceea am angajat o agenție matrimonială să mă ajute să găsesc din nou dragostea la 96 de ani. Îmi lipsește compania unei femei: cineva cu care să vorbesc, lângă care să mă trezesc și lângă care să adorm.”

Partea cea mai grea este, poate, cea mai banală la prima vedere: dimineața.

„Când mă trezesc singur într-un apartament gol, ziua începe cu o stare de descurajare. Să găsești dragostea la această vârstă este o muncă grea, dar mi-am zis că voi face tot posibilul să găsesc o companie care să mă ajute să umplu unele dintre spațiile goale din viața mea.”

Nu știm încă ce provocări întâmpină în procesul de dating la 96 de ani și nici ce sfaturi i-ar da agenția altor persoane vârstnice aflate în aceeași situație. Lipsa acestor detalii scoate în evidență esențialul: curajul de a recunoaște că viața încă are loc pentru apropiere, chiar și după o iubire lungă de 69 de ani.

Lecții din experiența lui Solomon, adaptabile pentru oricine

Povestea lui Solomon este emoționantă și utilă. Dacă treceți printr-o perioadă în care vă simțiți izolat, ideea preluată de la el este să numiți exact ce vă lipsește. O conversație reală? Ieșiri culturale? Prezență zilnică? Fără această claritate, singurătatea rămâne un nor. Cu ea, devine ceva la care puteți răspunde concret.

Iar dacă aveți în jurul dumneavoastră o persoană mai în vârstă care a rămas singură, nu vă opriți la întrebarea „ce mai faceți?”. Întrebați-o dacă ar vrea să meargă la un concert, la un muzeu sau la o cafea. Pentru Solomon, exact aceste lucruri contează acum: jazz, operă, muzee și un om alături.

Faptul cel mai puternic rămâne acesta: la 96 de ani, după ce și-a pierdut soția în 2023, Solomon Rosenblatt a decis că merită să caute din nou companie, nu să se retragă din viață.