În 2026, Duminica Floriilor, una dintre cele mai importante sărbători care preced Paștele, va fi celebrată pe data de 29 martie. Această zi marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim și deschide oficial Săptămâna Mare, cunoscută și ca Săptămâna Patimilor, ultima și cea mai importantă perioadă a Postului Mare.

Ce este, de fapt, Duminica Floriilor?

Sărbătoarea comemorează un moment cheie descris în toate cele patru evanghelii canonice. Atunci, mulțimile l-au întâmpinat pe Iisus cu bucurie, așternându-și hainele înaintea lui și fluturând ramuri de finic și de măslin. Un gest de recunoaștere regală, dar și un preludiu pentru evenimentele dramatice ce aveau să urmeze.

La prima vedere, este o scenă de triumf. Și totuși, semnificația este mult mai profundă. „Este momentul în care Isus este aclamat ca un rege, dar un rege al păcii, intrând în Ierusalim nu pe un cal de luptă, ci pe un măgar, simbol al umilinței”, se arată în scrierile teologice. Această dualitate între slavă și smerenie definește întreaga sărbătoare.

Săptămâna Patimilor, o perioadă de profunde semnificații

Floriile nu sunt doar o sărbătoare de sine stătătoare. Ele reprezintă poarta de intrare în Săptămâna Mare, o perioadă de reculegere și pregătire spirituală intensă pentru Înviere. Fiecare zi care urmează are o încărcătură simbolică aparte.

Iar această săptămână culminează cu cele mai importante momente:

Joia Mare: Ziua în care se comemorează Cina cea de Taină, spălarea picioarelor ucenicilor și rugăciunea din Grădina Ghetsimani.

Ziua în care se comemorează Cina cea de Taină, spălarea picioarelor ucenicilor și rugăciunea din Grădina Ghetsimani. Vinerea Mare: Cea mai sobră zi din anul bisericesc, dedicată amintirii patimilor, răstignirii și morții lui Iisus pe Cruce.

Cea mai sobră zi din anul bisericesc, dedicată amintirii patimilor, răstignirii și morții lui Iisus pe Cruce. Sâmbăta Mare: Ziua tăcerii și a așteptării, în care credincioșii meditează la îngroparea trupului Mântuitorului.

„Fiecare zi din Săptămâna Mare are o încărcătură spirituală unică, pregătind credincioșii pentru miracolul Învierii. Nu este doar o comemorare, ci o retrăire a evenimentelor fondatoare ale credinței noastre”, explică surse bisericești.

De ce data se schimbă în fiecare an?

V-ați întrebat vreodată de ce Paștele și, implicit, Floriile nu au o dată fixă, precum Crăciunul? Răspunsul stă într-un calcul astronomic vechi de secole. Hai să vedem cum stau lucrurile, de fapt. Data Paștelui este mobilă pentru că este legată de echinocțiul de primăvară și de ciclul lunar.

regula (stabilită la Sinodul de la Niceea din anul 325) este că Paștele se sărbătorește în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Duminica Floriilor fiind cu o săptămână înainte, data ei variază în consecință. În 2026, echinocțiul are loc pe 20 martie, iar prima lună plină este pe 2 aprilie. Prima duminică de după este 5 aprilie (Paștele), ceea ce plasează Floriile pe 29 martie.

Tradiții și obiceiuri românești

În România, Duminica Floriilor este plină de tradiții specifice. Cum la noi nu cresc palmieri sau finici, aceștia au fost înlocuiți cu ramuri de salcie, ale căror crenguțe înmugurite sunt cunoscute popular drept „mâțișori”.

Un simbol al renașterii naturii.

Dar, dincolo de simbolistica religioasă, ziua este și un prilej de sărbătoare pentru toți cei care poartă nume de flori. Și, pe bune, cine nu are în familie sau printre prieteni un Florin, o Viorica, o Florentina sau un Narcis? Pentru ei, este o a doua zi onomastică, marcată adesea cu mese festive și cadouri.

Tradiția centrală rămâne însă sfințirea ramurilor de salcie la biserică. Aceste ramuri sfințite sunt apoi duse acasă și așezate la icoane, uși sau ferestre, fiind considerate a avea puteri protectoare împotriva răului și a bolilor pe tot parcursul anului următor.