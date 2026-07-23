Rulota familiei a lovit un cap de pod în drum spre festivalul Electric Castle, iar Sofia Bucur (19 ani) a fost cea care a povestit simplu ce s-a întâmplat. În același timp, Dragoș Bucur vorbește deschis despre alt drum lung din viața lor: aproape 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru și felul în care au luat împreună deciziile care le-au schimbat familia.

Trei copii cresc în jurul acestei povești de familie: Sofia (19 ani), Kadri și Roxana India, fiica adoptată. Sofia locuiește separat de părinți după ce a împlinit 18 ani și și-a luat permisul, dar îi vizitează des, un detaliu care arată și ce se schimbă firesc într-o casă chiar și atunci când legătura rămâne apropiată.

Când te uiți la un cuplu public care a ales discreția, miza nu stă doar în declarațiile frumoase. Stă mai ales în regula lor de bază: deciziile importante se discută în doi, fie că vorbim despre carieră, bani sau viața personală. Aici se vede de fapt de ce relația lor a rezistat aproape două decenii.

„Evit să vorbesc despre astfel de subiecte, dar ca să ofer totuși un răspuns succint, aș spune că amândoi am dorit de fiecare dată să trecem peste problemele care au apărut în viața noastră și tot amândoi am ales să ne sfătuim în legătură cu orice decizie care impacta familia, fie că ținea de carieră, bani sau subiecte personale.”

Dragoș Bucur, actor, descrie astfel mecanismul lor de cuplu. Pentru multe femei care împart zilnic jobul, casa și copiii, aici e poate partea cea mai recognoscibilă: nu lipsa problemelor ține o relație întreagă, ci felul în care ele sunt trecute împreună.

Dana Nălbaru a ales familia, iar el spune că acela a fost drumul ei firesc

Dana Nălbaru a renunțat la cariera muzicală pentru a se dedica familiei. Dragoș Bucur spune că, după ce ea a ajuns „cât de sus se putea” în muzică, cu succes, bani și faimă, alegerea a mers către „echilibrul oferit de familie și credință”. E o formulare care spune clar cum își definesc ei împlinirea, chiar dacă pentru alt cuplu răspunsul ar putea arăta complet diferit.

„Dana a fost cât de sus se putea în domeniul muzical, a avut succes, bani și faimă, sincer să fiu, nu știu ce putea dovedi în plus… A ales echilibrul oferit de familie și credință. Nu vreau să dau în nimeni cu ceea ce spun, dar mă îndoiesc teribil că poți fi împlinit și fericit la 50-60 de ani, dacă ești un om cu succes în carieră și cu milioane în cont, însă atunci când ajungi acasă, patul e gol sau persoana din pat e în fiecare noapte alta, copiii, dacă îi ai, au crescut fără tine, iar tu ai pe pereți doar poze cu tine.” Set Mobila Dormitor Bingo F Tapitat Wenge - 4 piese Cumpără -29% Masina de slefuit pereti telescopica 1050W, 225mm, 2m, slefuitor Ingco DWS10501 Cumpără -22% Mops German ETS 350 mm Cumpără

Mesajul lui merge direct într-o întrebare pe care multe dintre noi o purtăm în fundal: ce înseamnă, de fapt, succesul? La ei, răspunsul nu a fost Bucureștiul, nici cariera dusă mai departe cu orice preț, ci o viață mutată în alt ritm.

Familia s-a mutat din București pentru un nou ritm de viață

Familia a lăsat în urmă viața din București și s-a mutat, acum câțiva ani, într-o gospodărie construită în satul Moșteni-Greci, județul Argeș. Potrivit Elle, Dragoș Bucur leagă acest tip de alegere de două condiții concrete: dorința reală de a face pasul și profesii care permit munca remote sau perioade scurte și intense, nu un program fix de 8:00-16:00, cinci zile pe săptămână.

„Este nevoie, în primul rând, de dorința de a face acest pas. Apoi este nevoie de niște profesii și implicit surse de venit care îți permit să lucrezi remote sau pe perioade scurte și intense, nu cu program 8:00-16:00, 5 zile pe săptămână. Dar ce știu sigur este că există destul de multe mijloace prin care să poți să evadezi din oraș și să înlocuiești asfaltul cu iarba și blocurile cu copaci.”

Viața lor de familie a inclus și homeschooling pentru copii. Actorul spune clar că această alegere funcționează atunci când părinții au timp, iar beneficiul pe care îl vede el este relația mai bună dintre părinți și copii, nu o etichetă sau o demonstrație.

„Părerea mea este că dacă părinții au timp la dispoziție este mult mai bine pentru relația dintre ei și copii”, a explicat Dragoș Bucur.

Sofia e deja pe cont propriu, iar rulota stricată schimbă concret următoarele drumuri

Accidentul recent al Sofiei Bucur a adus și o scenă foarte de familie, din acelea în care te sperii mai întâi și glumești abia după. Tânăra a spus că a intrat cu rulota într-un pod și că a rupt o chingă.

„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a spus Sofia Bucur.

Replica lui Dragoș Bucur a venit imediat și a fost una amuzată, de tată care știe că important e că povestea s-a oprit la o avarie: „Mamă… ai stricat rulota!”. Sursa nu clarifică data exactă a incidentului și nici amploarea pagubelor, dar consecința practică e limpede: vehiculul a fost avariat, iar planurile care țin de rulotă depind de reparația ei.

Poate tocmai aici se vede cel mai bine fotografia lor de acum. Sofia are 19 ani, locuiește separat și merge singură la festival, în timp ce părinții rămân ancora unei familii care încă se vede des. Iar pentru Dragoș Bucur, viitorul după plecarea copiilor are deja o imagine foarte concretă: să îmbătrânească alături de Dana Nălbaru pe o plajă în Grecia sau să se plimbe cu rulota prin lume. Până atunci, de mâine, rulota lor are o problemă în plus de rezolvat.