Gemma Collins (45 de ani), personalitate TV, a vorbit deschis despre un moment pe care multe femei îl trăiesc în tăcere: își dorește un copil, dar spune că lucrurile nu merg bine acum. Parcursul ei va apărea într-un nou show TV, programat pentru septembrie pe Sky TV, iar sinceritatea cu care pune pe masă fertilitatea, perimenopauza și grijile din familie face povestea ei greu de ignorat.

Dincolo de anunț, ce se simte foarte omenesc aici este aglomerația de lucruri care vin deodată. Gemma spune că încearcă să conceapă un copil, a ales deja numele Blossom pentru viitorul bebeluș, dar în același timp își are mama acasă, în recuperare, și trece prin simptome de perimenopauză care îi afectează memoria. Dacă și ție ți s-a întâmplat să simți că viața apasă din trei direcții în același timp, exact asta transmite și ea: nu ești singură.

„Încerc să am un copil, dar să vedem. Nu merge foarte bine în acest moment. Dar puteți urmări un show despre asta. Apare în septembrie la Sky TV.”

Ce merită observat este că Gemma nu transformă totul într-o poveste perfectă. Nu vine cu o soluție rapidă și nici cu poza aceea impecabilă în care totul pare sub control. Spune direct că procesul e dificil. Pentru cititoarele care trec prin aceeași dorință de a deveni mame, mai ales într-o etapă de viață în care apar și alte presiuni, genul ăsta de onestitate poate fi un mic sprijin. Nu rezolvă problema, dar ia din rușinea care se lipește adesea de ea.

Perimenopauza i-a lovit memoria, iar asta explică de ce multe femei se simt „altfel”

Gemma a vorbit recent și despre perimenopauză, pe care a descris-o foarte direct. Nu cu termeni sofisticați, ci exact așa cum o simte în viața de zi cu zi: prin uitare și prin senzația că nu se mai recunoaște complet.

Pe baza relatării Mirror, unul dintre simptomele care o apasă cel mai tare este memoria. Iar asta contează, fiindcă multe femei se sperie tocmai de schimbările mici, repetate, cele care îți strică ritmul unei zile obișnuite.

Nu avem din informațiile publicate o listă de metode pe care le folosește pentru a gestiona aceste episoade și nici detalii despre eventuale tratamente de fertilitate. Dar tocmai lipsa unei imagini cosmetizate face povestea credibilă. Ea nu pretinde că le duce pe toate impecabil. Spune doar ce i se întâmplă, iar asta dă voie și altora să spună: da, și eu mă simt așa.

Mama ei, Joan, se recuperează acasă după pneumonie, iar viața Gemmei s-a mutat în jurul îngrijirii

La începutul lunii iunie, Joan (70 de ani), mama Gemmei, a fost spitalizată cu pneumonie, pentru a doua oară în șase luni. Acum se recuperează în casa fiicei sale și are dificultăți de mobilitate. Aici povestea devine și mai recognoscibilă pentru multe dintre noi: când un părinte se îmbolnăvește, agenda, mesele, somnul și planurile personale se mută imediat pe locul doi.

„Mama mea a fost foarte bolnavă. A făcut pneumonie. Părinții mei locuiesc acum la mine acasă și ea își revine în fiecare zi. Și-a pierdut mobilitatea. Încercăm să o facem să meargă din nou. Viața mea recent nu a fost despre mine.”

Iar Gemma nu se preface că a rămas disciplinată printre toate astea. A spus că, ajutând-o mult pe mama ei, a ajuns să înlocuiască mesele gătite acasă cu mâncare la pachet. E un detaliu mic, dar spune multe. Când ești prinsă între grijă, oboseală și emoții, primele care cad sunt ritualurile care te țin pe linia de plutire.

„Am ajutat-o mult pe mama și mănânci mâncare la pachet și spui: ‘Trebuie să revin pe drumul cel bun, doar ca să mă simt bine din nou.’ Nu am fi oameni dacă nu am avea astfel de momente”, a spus ea. Dacă iei ceva practic de aici, e chiar această idee: o perioadă dezordonată nu spune nimic rușinos despre tine. Spune doar că duci mult.

A refuzat bani pentru slăbit și operații, fiindcă nu voia să mintă

Gemma a vorbit și despre presiunea legată de corp, iar partea cea mai puternică nu e că a fost criticată, ci felul în care a ales să răspundă. A refuzat oferte financiare substanțiale pentru a pierde în greutate și nu a acceptat intervenții chirurgicale estetice. Motivul ei a fost simplu: nu voia să promită ceva ce nu ar fi putut menține.

„Atât de mulți oameni mi-au spus: ‘Te vom plăti să slăbești.’ M-am gândit: ‘Nu, pentru că nu o voi putea menține niciodată, așa că aș minți pe toată lumea.’ Sunt o fată normală. M-am luptat cu greutatea toată viața mea.” Aici e poate cea mai utilă parte a poveștii ei. Nu idealizarea corpului. Nu discursul perfect despre iubirea de sine. Ci alegerea de a nu construi o imagine falsă doar ca să placă.

Și mai spune ceva care merită păstrat: încrederea afișată nu anulează nesiguranțele. Gemma recunoaște un istoric de auto-vătămare și faptul că are acea voce interioară care o face uneori să se retragă. Dar încearcă să-i răspundă altfel. „Mama mea a spus mereu să fii tu însăți. Fiecare femeie trebuie să se simtă bine cu ea însăși.” Nu sună sofisticat. Sună util.

Viața de familie e lucrul de care se ține acum cel mai tare

În spatele personajului de televiziune, Gemma spune că acasă o așteaptă logodnicul ei, Rami Hawash, fiul acestuia, Tristan, animalele de companie și părinții ei. Locuiește la țară, are găini și spune că oferă ouă oricui îi trece pragul. E o imagine foarte diferită de glamour-ul cu care sunt împachetate de obicei vedetele. Dar poate tocmai de aceea prinde.

Dar cel mai concret lucru care rămâne după toată povestea ei este acesta: nu trebuie să fii într-o formă perfectă ca să spui adevărul despre ce trăiești. Iar show-ul în care Gemma Collins își documentează parcursul fertilității va fi lansat în septembrie pe Sky TV.