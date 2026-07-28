Picioarele reci, durerile la mers sau o rană care nu se vindecă. Sunt semne pe care le poți pune pe seama vârstei. Dar riști să ratezi o fereastră scurtă în care un picior mai poate fi salvat. În spatele lor se poate ascunde boala arterială periferică, prescurtată BAP. Aceasta afectează peste 200 de milioane de oameni la nivel mondial. Este principala responsabilă pentru pierderea membrelor inferioare.

La Spitalul MedLife Brașov, o pacientă de 89 de ani, doamna M., care locuia singură, a evitat amputația. A fost salvată printr-o procedură de rotablație urmată de aplicarea unui stent, realizată de dr. Viorel Rusu, medic primar chirurgie vasculară. Câteva săptămâni mai târziu, femeia s-a întors la control mergând pe propriile picioare.

Asta contează enorm, mai ales pentru cine își dorește să rămână autonom cât mai mult timp. Pierderea unui picior nu înseamnă doar o operație. Înseamnă și recuperare dificilă, pierderea independenței, risc mai mare de depresie și izolare socială. Datele sunt grele. Amputația este asociată în 38-45% cu pierderea vieții în decurs de doi-trei ani.

„O amputație nu înseamnă doar pierderea unui picior, ci și pierderea autonomiei, depresie, izolare socială. Mobilitatea înseamnă mișcare, iar mișcarea înseamnă viață”, a explicat dr. Viorel Rusu, medic primar chirurgie vasculară.

Ateroscleroza și diabetul cresc riscul de boală arterială periferică

BAP apare când arterele care duc sângele de la inimă spre membrele inferioare se îngustează. Sau se blochează. Procesul este provocat de ateroscleroză sau de evenimente tromboembolice. Ateroscleroza înseamnă îngroșarea ori întărirea arterelor prin acumularea de placă.

Persoanele cu diabet au un risc de până la patru ori mai mare să dezvolte această boală. Diabetul este și principala cauză a amputațiilor non-traumatice la nivel global. Un reper arată cât de repede poate evolua totul. La fiecare 30 de secunde, undeva în lume se face o amputație de membru inferior din cauza diabetului.

Problema este că multe cazuri nu se anunță zgomotos. Majoritatea sunt asimptomatice și sunt descoperite accidental la controale de rutină. Însă mii de români ajung târziu la medic, fiindcă pun semnele pe seama „durerilor de bătrânețe”. Boala este deja într-un stadiu avansat. Potrivit Playtech, un consult de chirurgie vasculară și un ecograf Doppler pot face diferența. Diferența între o viață activă și o amputație care ar fi putut fi prevenită.

Semnalele care nu merită amânate

Picioarele reci, durerile la mers și rănile care nu se vindecă sunt semnale de alarmă. Nu confirmă singure diagnosticul. Dar cer un consult de chirurgie vasculară, mai ales dacă persistă sau se agravează.

Dr. Viorel Rusu spune că timpul nu este de partea pacientului când boala avansează. Faza în care piciorul poate fi salvat fără sechele este scurtă.

„Avem o multitudine de pacienți cu astfel de probleme”, a spus dr. Viorel Rusu. Despre cazul pacientei de 89 de ani, medicul a precizat: „A venit la consultație după ce s-a interesat despre activitatea mea din Franța, având un diagnostic sever. Am intervenit și am putut să-i salvăm piciorul. La control a venit pe propriile picioare.”

Cum funcționează procedura care poate evita amputația

Chirurgia vasculară modernă folosește tehnici minim invazive. Una dintre ele este rotablația, numită și aterectomie rotațională. Procedura este folosită pentru plăcile calcificate care blochează artera.

Pe scurt, depunerile sunt măcinate și îndepărtate cu un dispozitiv special. Acesta are un cap diamantat, astfel încât sângele să poată circula din nou. După această etapă, poate fi aplicat și un stent. Așa s-a întâmplat în cazul pacientei de 89 de ani din Brașov.

„Practic, funcționează ca o bormașină în miniatură. Are un cap rotativ acoperit cu particule de diamant care macină plăcile calcificate și curăță artera din interior, astfel încât sângele să poată circula din nou”, a explicat dr. Viorel Rusu.

Un studiu publicat în Cardiovascular Revascularization Medicine a arătat o rată de succes tehnic de 94,5% pentru aterectomia rotațională. Complicațiile au fost puține, iar riscul de reintervenție la un an, redus.

Miza nu ține doar de piciorul salvat. Contează și anii care urmează. Dr. Viorel Rusu a avertizat că amputația poate scurta speranța de viață. Cercetările publicate în Journal of the American Heart Association arată că rata de mortalitate la 5 ani după o amputație majoră este mai mare decât în cazul multor tipuri de cancer.

Dacă apar picioare reci, dureri la mers sau răni care nu se vindecă, următorul pas util este unul concret. Un consult de chirurgie vasculară și un ecograf Doppler. Cazul pacientei de 89 de ani arată că câteva săptămâni pot face diferența între amputație și întoarcerea la control pe propriile picioare.