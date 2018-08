Cum a reusit sa topeasca kilogramele in plus Ioana Ginghina

Ioana Ginghina se mandreste cu o silueta de invidiat, insa nu i-a fost deloc usor sa o obtina, mai ales ca in urma cu patru ani de zile s-a ingrasat opt kilograme.

In cadrul unui interviu, sotia lui Alexandru Papadopol a marturisit ca a urmat un tratament de fertilizare, in urma caruia s-a ingrasat opt kilograme.

„In urma unui tratament de fertilizare, pe care l-am facut acum 4 ani, m-am ingrasat 8 kg fata de greutatea mea. Am inteles de ce le pusesem, asa ca nu am disperat sa le dau jos, mai ales ca stresul meu nu era dat de kilograme, ci de faptul ca nu mai ramaneam insarcinata. Le-am dat jos in timp, cu o alimentatie sanatoasa, dar am urmarit sa fiu bine, nu neaparat sa slabesc. Abia acum am ajuns sa cantaresc cat aveam in urma cu 4 ani”, a dezvaluit Ioana Ginghina.

De asemenea, ea a dezvaluit si cum a reusit sa le dea jos si ce face pentru a avea un trup perfect sculptat.

„Incerc sa nu ma mai ingras ca sa nu mai am de ce sa vreau sa slabesc. Am renuntat la zahar si paine, le mai mananc doar ocazional, am exclus si carnea, ma feresc de mancarea care ingrasa. Eu sunt o gurmanda, imi place sa mananc in cantitati mari, insa am lucrat mult cu mine ca sa reusesc sa mananc putin, des si sanatos”, a spus ea.

„Hai sa luam ca exemplu ziua de azi. Este postul Sfintei Maria si nu mananc produse animale. Dimineata am mancat o inghetata raw vegana din banana, unt de arahide si miere. La pranz o salata cu rosii, ceapa, avocado, iar la cina vinete umplute cu rosii si tofu, la cuptor”, a explicat Ioana Ginghina legat de meniul ei dintr-o zi.