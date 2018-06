Nu se opreste din slabit! De ce vrea sa se opereze din nou Ozana Barabancea! A spus totul in direct, la TV

Ozana Barabancea a slabit mai bine de 40 de kilograme, dar e hotarata sa nu opreasca aici. Vrea cu orice pret sa aiba un trup de invidiat, motiv pentru care a decis sa se opereze in urmatoarea perioada, ca sa fie in forma pentru emisiunea care va debuta in toamna.

”Vreau sa va spun in premiera ca maine am sa ma duc la medic si am sa vorbesc despre operatia resturilor ramase nefolosite. Deci mai am de treaba. M-am gandit sa-mi aranjez bustul si zona taliei. Vreau sa am un beachbody! Am sa imi sacrific aceasta vara. Pana incep filmarile la ”Te cunosc de undeva!” vreau sa fiu sexy. Interventiile le fac pentru surplusul de piele si pentru ca am un bust generos, vreau sa-l mai ajustez, dar vreau sa fiu proaspata, ca nou scoasa din cutie. Merg la sala de 3 ori pe saptamana, dar nu ajunge. Am facut un an de la operatie si trebuie sa imi mai ajustez pe aici, pe acolo cate ceva. De 3 ori pe zi mananc, din 5 in 5 ore. Nu mananc carne, oua, branza, dar mananc peste si fructe de mare. Nu mi-am dorit sa slabesc pentru a fi un sexsimbol, am vrut sa fac asta pentru a fi sanatoasa si sa pot sa imi cresc copiii pentru ca eram intr-adevar prea grasa. Ma dureau genunchii, mancam dezordonat, acum ma hranesc, nu mananc! Am dat jos 42 de kilograme”, a spus Ozana Barabancea, la Antena 1.

In tinerete, Ozana este de nerecunoscut. Era slaba, cu forme si foarte sexy, insa de-a lungul anilor a pierdut lupta cu kilogramele si s-a ingrasat foarte mult. Desi trebuia sa se opereze in Turcia, in luna iulie a anului trecut, vedeta nu a mai asteptat si a ales Romania.

„M-am hotarat sa fiu sanatoasa pentru copiii mei, asta este cel mai important, si pentru cei din jurul meu, sa ma simt efectiv mai utila ca ma simteam incorsetata. Cred ca m-am ingrasat pe fond nervos, probabil ca am mancat compulsiv. Am vrut sa ma operez in Turcia si m-am razgandit. Eram programata pe 4 iulie si am ajuns la spitalul Monza, la doctor Robin Munteanu, am avut o discutie cu dansul si mi-a spus „doamna, decizia e mai importanta decat incizia”, povestea Ozana Barabancea in urma cu mai bine de un an de zile.