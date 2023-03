Cum se mentine in forma Elena Gheorghe! E incredibil ce poate sa faca ca sa aiba o silueta de invidiat

A adus pe lume doi copii, dar Elena Gheorghe se mentine intr-o forma fizica de invidiat, ce ar face invidioasa orice femeie. Acum, insa, ea a vorbit despre regimul strict pe care-l tine.

Celebra cantareata Elena Gheorghe se mentine intr-o forma fizica de invidiat, insa in spatele acesteia se mentine un regim strict.

”Principiul este sa ai mese la ore fixe. Dar la ore fixe! Nu ca ai zis ora 13:00 si te prinde 13:30. Nu, ai zis ora 13:00, la maxim 13:10 trebuie sa mananci. Stiu, e groaznic de greu. Daca nu poti manca masa de la ora 13:00, o iei pe cea de la 16:00. Orele de masa sunt: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, iar ultima la 19:00. E un regim destul de strict, dar iti permite sa mananci cam ce vrei si poti combina”, a explicat Elena Gheorghe.

”Persoana care mi-a vandut acest pont, mi-a spus ca ea, o data sau de doua ori pe saptamana, isi face o masa doar cu dulciuri. Daca la ora 16:00 vrea sa manance numai dulciuri, mananca numai dulciuri. Chiar e super! Mananci ce vrei si te mentii sau slabesti. Bineinteles, nu mananci in cantitati industriale”, a mai spus artista.

In urma cu cativa ani, Elena Gheorghe marturisea ca a avut cateva kilograme in plus, dar le-a dat jos rapid: “Inainte de clasa a noua chiar am avut o perioada in care eram mai grasuta, chiar si ai mei imi spuneau Grasuta, dar ei ma alintau. Era o vorba amuzanta, asa li se parea lor. In prima faza si mie mi s-a parut amuzant, dupa care am inceput sa o interpretez altfel decat era spusa si atunci am slabit vreo 10 kilograme intr-o luna. Mi-am pus toata ambitia din lume. Lucru pe care nu l-as mai face acum pentru ca este foarte nesanatos”, a declarat Elena Gheorghe.