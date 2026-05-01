Te-ai gândit vreodată cum ar arăta evadarea perfectă din cotidian, undeva sus, deasupra norilor? La o altitudine de 5.900 de picioare, în pitoreasca vale Engadin din Elveția, satul liniștit Pontresina ascunde o comoară arhitecturală. Grand Hotel Kronenhof domină maiestuos un defileu spectaculos acoperit de gheață, oferind acea pauză de la agitație pe care o meriți din plin.

O călătorie în timp cu accente de lux

Proprietatea datează din 1848, exact anul în care a fost formată Elveția modernă. Iar detaliile decorative originale au fost păstrate cu o grijă absolută de-a lungul deceniilor.

interesant, nu-i așa?

Când pășești în lobby, privirea îți este furată imediat de un candelabru uluitor, vechi de 120 de ani, în formă de coroană. Numele hotelului capătă brusc sens, ținând cont că „kronen” înseamnă coroană, iar „hof” se traduce prin curte interioară. După cum notează un reportaj publicat recent de Independent, spațiul este grandios din punct de vedere arhitectural, cu o splendoare neobarocă ce îți taie respirația. Dar stai puțin, nu te gândi că intri într-un muzeu rigid. Atmosfera rămâne incredibil de caldă și primitoare pentru oricine îi trece pragul.

Răsfăț la superlativ în camere și la spa

Cele 112 camere și apartamente sunt împărțite în cinci categorii, de la Standard la Suite. Chiar și opțiunile de bază te răsfață cu chiuvete duble în băile de marmură, cadă, duș și produse cosmetice Asprey. Dacă optezi pentru un Junior Suite Deluxe, vei descoperi un decor elegant în nuanțe de albastru pudrat, cu un hol, o zonă de living și o baie șic dotată cu duș cu efect de ploaie și o cadă independentă. Numai că trebuie să știi un mic detaliu înainte să faci rezervarea. Cabinele de duș și toaletă sunt parțial transparente.

Și pentru că meriți momente de relaxare totală, spa-ul este o lume în sine. Ai la dispoziție o piscină infinită de 20 de metri cu vedere la munți, o grotă cu apă sărată și o altă grotă plutitoare cu apă încălzită la 34C, plus o zonă de fitness modernă.

Experiențe culinare și surprize la tot pasul

Micul dejun este servit în sala principală de mese, un spațiu teatral cu tavane cu fresce și oglinzi aurite, unde cafeaua sosește în ibrice de argint. Seara se impune o ținută „elegantă” (sacouri pentru bărbați). Pe bune, o astfel de regulă de modă veche aduce un farmec aparte într-o lume uneori prea relaxată vizual. Meniul surprinde prin rafinament, oferind preparate precum carpaccio de marlin afumat și supă spumă de țelină. Pentru cinele fine, restaurantul Kronenstübli oferă un file de vită black Angus excepțional, servit fix în zona hotelului cu cele mai scârțâitoare podele. Există clar și opțiuni pentru diete speciale, de la gnocchi vegani cu dovleac la tajine de legume.

Dacă vrei ceva cu adevărat inedit, restaurantul de fondue este amplasat chiar lângă o pistă de bowling cu 10 popice din anii 1930. Bilele vintage și popicele sunt atașate cu sfoară de mașina de resetare.

O destinație gândită pentru toată familia

Te gândești să iei și copiii sau animalul de companie în vacanță? Câinii de orice talie sunt bineveniți pentru o taxă de aproximativ 40 de lire sterline pe noapte. Cei mici sunt tratați regește, primind o brățară „VIP” care le garantează suc, înghețată și ciocolată caldă gratuite în orice restaurant, plus un serviciu de spălătorie gratuit pentru cei sub 12 ani. Copiii pot mânca într-o sală dedicată sau alături de părinți în restaurantele „proper”.

Dincolo de ușile hotelului, aventura te cheamă. O plimbare prin sat dezvăluie un traseu de drumeție ușor, care trece prin păduri unde cutreieră ibecși și ajunge la Biserica Funerară Santa Maria, o capelă de basm din secolul al XII-lea. Mai mult, defileul din apropiere are două platforme „skywalk” care ies în afară deasupra prăpastiei, oferind priveliști care îți înmoaie genunchii. Iar pârtiile unghiulare de schi din St Moritz se află la doar 10 minute distanță cu mașina sau autobuzul, completând perfect o escapadă alpină la trei ore distanță de Aeroportul Zurich.