Scott Studenberg, designerul din Los Angeles, a luat o decizie neașteptată pentru industria modei. A pus pe pauză brandul Baja East pentru a lansa o nouă etichetă de lux, concentrată exclusiv pe confort, tricotaje fine și sustenabilitate extremă.

Ce înseamnă asta pentru noi? Gândește-te la momentul acela când vrei doar să te înfășori într-o pătură imensă și să uiți de lume. Ei bine, fix această nevoie de confort suprem dictează acum direcția în moda de top. Se mută clar atenția de la colecții aglomerate la piese puține, dar realizate din cele mai pure materiale posibile, o tendință care ne face și pe noi să ne regândim felul în care cumpărăm haine.

De la pături pentru Lady Gaga la o nouă viziune

Trecerea nu s-a întâmplat peste noapte. Deși abia relansase Baja East în octombrie anul trecut, Studenberg a simțit nevoia unei schimbări de ritm. Totul a pornit de la o colaborare cu designeri de interior și de la o comandă specială pentru prietena sa, Lady Gaga. Iar de aici până la o întreagă colecție de lux a mai fost doar un pas.

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Așa cum detaliază Wwd într-un material publicat recent, noua colecție folosește fire excepționale aduse de la faimoasele mori italiene Cariaggi și Polipeli. Dar ce e cu adevărat interesant este abordarea lui etică față de materialele pe care le purtăm direct pe piele.

„Nu am vrut să folosesc materiale sintetice, ci mai degrabă să fac totul legat cu mătase. Am vrut să folosesc cașmir și am ajuns și la pui de cămilă, care este cel mai sustenabil fir care există, iar eu sunt vegan.” – Scott Studenberg, Designer

Cât costă confortul absolut

Prețurile reflectă nivelul uriaș de muncă manuală dintr-un atelier de tip boutique din SUA. O pătură uriașă ajunge să coste între 1.790 și 5.990 de dolari. Și pentru că a văzut o lipsă pe piață, a extins linia și către haine de zi cu zi. Cardigane, pulovere, căciuli și fulare, toate în nuanțe neutre superbe.

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O căciulă pleacă de la 345 de dolari, în timp ce un pulover atinge 1.990 de dolari. Hainele sunt gândite să fie purtate ani la rând, nu doar un singur sezon.

„Ceea ce fac nu este operație pe creier, dar unul dintre lucrurile pe care le-am învățat la Baja a fost că, atunci când făceam lucruri cool, dacă erau prea scumpe, acel client era poate puțin mai conservator, așa că trebuie să fac lucruri pe care nu le-au mai văzut până acum.” – Scott Studenberg, Designer

Colecția de toamnă 2026 va ajunge în magazine precum Bergdorf Goodman cel târziu în luna august. Dacă această direcție ultra-minimalistă va inspira și brandurile mai accesibile din mall-urile noastre. Până la urmă, tu cât ești dispusă să investești într-o piesă pe care să o porți o viață întreagă?