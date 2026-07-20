Depresia sezonieră nu apare doar în lunile reci, ci și vara, iar formele severe pot fi favorizate de valurile de căldură și de nopțile tropicale.

Asta înseamnă că o stare de tristețe care se accentuează exact când afară este caniculă nu ar trebui trecută automat la oboseală de sezon. Un studiu recent arată că depresia sezonieră de vară afectează în jur de 0,57% din populația globală, mult sub depresia sezonieră de iarnă, care afectează aproximativ 5%, dar suficient cât să merite atenție atunci când simptomele persistă.

Pentru tine, partea importantă este una foarte concretă: vara, disconfortul psihic poate arăta diferit decât te-ai aștepta de la un sezon asociat mai degrabă cu vacanțe și relaxare. Potrivit Euronews, temperaturile extreme și nopțile tropicale pot declanșa simptome care merg de la tristețe accentuată la insomnie, pierderea poftei de mâncare, anxietate și agitație.

Și tocmai aici apare confuzia. Insomnia din nopțile foarte calde sau lipsa poftei de mâncare într-o perioadă cu temperaturi ridicate pot părea reacții trecătoare, dar pot intra într-un tablou mai larg al depresiei sezoniere de vară, mai ales dacă se adună cu anxietate, neliniște și o stare apăsătoare care nu trece.

Sănătatea mintală globală în creștere

În același timp, datele mai largi arată că sănătatea mintală apasă tot mai mult la nivel global. O analiză The Lancet, bazată pe Studiul Global privind Povara Bolilor, arată că aproximativ 1,2 miliarde de persoane, adică aproape 15% din populația lumii, trăiau cu o afecțiune psihică în 2023. Față de anul 1990, numărul cazurilor a crescut cu 95%.

Mai departe, povara acestor probleme s-a văzut și în clasamentul cauzelor de pierdere a sănătății. Tulburările mintale au urcat de pe locul 12 pe locul 5 la nivel mondial, iar cele mai mari creșteri au fost la depresia majoră, în urcare cu 131%, și la tulburările de anxietate, în creștere cu 158%, cum relatează Descopera.

Semnele pe care merită să nu le ignori în zilele foarte calde

Dacă observi că starea ta se schimbă odată cu perioadele de caniculă, merită să te uiți la combinația de simptome, nu la unul singur. Tristețea accentuată, somnul dat peste cap de nopțile tropicale, lipsa poftei de mâncare, anxietatea și agitația sunt semnele menționate în legătură cu acest subtip de depresie sezonieră.

Un reper util este și durata. Adam Borland, psiholog clinician la Cleveland Clinic, recomandă menținerea unei rutine zilnice, evitarea expunerii prelungite la căldură, mai multă odihnă și consultarea unui specialist dacă simptomele persistă.

Asta se traduce simplu în zilele cu temperaturi foarte ridicate: să nu forțezi programul doar pentru că este vară, să protejezi somnul cât poți și să iei în serios faptul că stresul termic poate amplifica o stare psihică deja fragilă. Nu există aici o rețetă-minune, dar există câteva gesturi de bun-simț care pot reduce presiunea din corp și din minte.

Nu este clarificat dacă femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații la depresia sezonieră de vară, iar distribuția pe sexe și grupe de vârstă pentru acel 0,57% nu este detaliată. Nici recomandări alimentare specifice pentru pierderea poftei de mâncare nu sunt precizate aici, dincolo de ideea că simptomul poate apărea în acest tablou.

Ce urmează, dacă astfel de stări nu se sting odată cu episodul de caniculă, este pasul cel mai pragmatic: păstrezi o rutină cât de cât stabilă, reduci expunerea prelungită la căldură, îți lași mai mult timp pentru odihnă și ceri ajutorul unui specialist dacă simptomele persistă.