Dacă ai impresia că țânțarii te găsesc mereu prima la o terasă sau în curte, nu e doar „ghinion”. Cercetările recente arată că insectele reacționează la un amestec de semnale foarte concrete: mirosul corpului, transpirația, dioxidul de carbon pe care îl elimini când respiri, căldura corpului și chiar unele obiceiuri alimentare.

În cifre, explicația nu stă într-un singur factor, ci într-o combinație: grupa de sânge 0 ar fi preferată, metabolismul ridicat produce mai mult dioxid de carbon, activitatea fizică intensă și temperatura corporală crescută te pot face mai ușor de „detectat”, iar sarcina intră și ea pe listă. Asta contează mai mult decât mitul cu „sângele dulce”, care nu este susținut de cercetări.

Pentru tine, partea utilă e simplă: nu are sens să dai vina doar pe pielea ta sau pe „norocul prost”. Sunt câteva lucruri pe care le poți ajusta în serile de vară, mai ales dacă știi că te umpli repede de înțepături. Unele țin de ce bei sau mănânci, altele țin de momentul în care ieși afară și de felul în care te protejezi.

Berea apare pe lista de suspiciuni, dar nu ea explică tot

Consumul de bere a fost asociat în unele studii cu un interes mai mare din partea țânțarilor. Explicația posibilă ține de schimbările produse în mirosul pielii și în chimia organismului. Nu înseamnă că un pahar garantează că vei deveni „magnet”, dar dacă ai observat că după o seară cu bere ai mai multe înțepături, senzația asta nu vine chiar din nimic.

Și aici merită un mic test practic, mai ales dacă ești genul care petrece des serile afară: dacă ai de ales între o ieșire pe balcon, în grădină sau la picnic și știi că țânțarii te iubesc, vezi cum te simți într-o seară fără bere și într-una în care bei. Nu ca regulă rigidă, ci ca observație personală.

Potrivit CSID, dieta poate influența atracția țânțarilor, dar nu la fel de clar ca respirația, căldura corpului sau substanțele din transpirație. Asta înseamnă că un meniu „perfect” nu te scapă singur de probleme, dacă ieși seara târziu în haine scurte și fără repellent.

Bananele sunt investigate, deserturile și aromele intense pot conta

Alimentele bogate în potasiu, cum sunt bananele, sunt analizate pentru felul în care ar putea schimba compoziția transpirației și mirosurile detectate de țânțari. Doar că aici rezultatele sunt încă în studiu. Cu alte cuvinte, nu există bază pentru a scoate bananele de pe listă doar de frica înțepăturilor.

Mai interesant este că deserturile, băuturile dulci și alimentele cu arome intense pot atrage insectele nu fiindcă „preferă zahărul”, ci pentru că anumite mirosuri sunt mai ușor de detectat și asociate cu surse de hrană. Aici diferența e importantă: problema nu e că ai mâncat ceva dulce și ți s-a schimbat sângele, ci că mirosul din jurul tău sau de pe piele poate deveni mai ușor de remarcat.

Dacă urmează o seară în aer liber și vrei să reduci riscul, cea mai bună decizie nu este să intri în panică din cauza unui fruct, ci să fii atentă la combinație: băuturi dulci, arome puternice, căldură, transpirație și lipsa protecției.

Ce contează mai mult decât dieta

Țânțarii sunt atrași în primul rând de dioxidul de carbon eliminat prin respirație, de căldura corpului și de anumite substanțe din transpirație. Aici intră și persoanele cu metabolism ridicat, cele care au făcut sport intens sau cele cu temperatura corporală crescută. Iar sarcina este menționată printre factorii care pot crește atractivitatea pentru țânțari.

Și prezența anumitor bacterii pe piele face parte din ecuație. Informațiile disponibile arată că flora cutanată influențează mirosul pe care îl „citește” insecta, dar nu sunt precizate tipurile specifice de bacterii și nici metode prin care flora pielii să fie modificată intenționat pentru a ține țânțarii la distanță. Așa că nu are sens să cauți soluții complicate aici.

Mai util este să pornești de la ce poți controla repede: dacă ai făcut mișcare și ești încă încălzită, dacă stai afară dimineața devreme sau seara târziu, dacă porți haine care lasă multă piele expusă și dacă ai sau nu repellent la tine.

Mitul cu „sângele dulce” nu stă în picioare

Ideea că unele persoane sunt înțepate pentru că au „sânge dulce” nu este susținută de cercetări. Comportamentul țânțarilor depinde de semnale chimice și biologice complexe, nu de această explicație populară. E una dintre acele povești repetate vara, dar care nu te ajută deloc să te protejezi.

Dar există un detaliu care merită ținut minte: grupa de sânge 0 ar fi preferată. Nu este un lucru pe care îl poți schimba, exact de aceea e mai bine să te concentrezi pe factorii controlabili, nu pe etichete de tipul „așa sunt eu, mă mănâncă mereu țânțarii”.

Ce poți face chiar de azi ca să reduci înțepăturile

Cele mai eficiente metode rămân foarte concrete: folosește repellent, poartă haine deschise la culoare și lungi, evită orele de vârf ale activității țânțarilor, adică dimineața devreme și seara târziu, și elimină sursele de apă stătătoare din jurul casei.

Dacă vrei varianta cea mai practică, gândește serile de vară așa: ieși afară cu pielea protejată, nu imediat după efort intens, fii atentă la băuturile alcoolice sau foarte dulci dacă știi deja că ești „favorita” țânțarilor și nu te baza pe mituri. Iar dacă stai la casă sau ai balcon cu ghivece și recipiente în care se poate strânge apă, începe de acolo. Apa stătătoare rămâne unul dintre lucrurile pe care chiar le poți elimina rapid, azi, fără să schimbi toată dieta.